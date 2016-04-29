Диабет "не болит", но опасен осложнениями

Чтобы не пропустить опасный диагноз, эндокринологи советуют следить за талией

Эпидемия диабета стремительно нарастает во многих странах мира. Россия и Приморский край в частности - не исключение. Более 45 тысяч приморцев имеют диагноз «сахарный диабет», 342 из них - дети. Заболевание приобрело характер неинфекционной эпидемии и молодеет с каждым годом.

Раннее выявление, профилактика и лечение сахарного диабета стали темой круглого стола, организованного департаментом здравоохранения Приморского края и краевым центром медицинской профилактики КГБУЗ «Владивостокский клинико­диагностический центр», участником которого стал и «Журнал Здоровья».

Основным лейтмотивом встречи стала мысль, что значительную долю случаев заболеваний диабетом можно предупредить. ВОЗ исходит из посыла, что даже простые меры по изменению образа жизни эффективно предотвращают или отсрочивают начало диабета второго типа. Поддержание нормального веса, регулярная физическая нагрузка и здоровый рацион могут снизить риск заболевания, коварного своими осложнениями.

- Сегодня мы стараемся сформировать в обществе единственную модель осознанного отношения к своему здоровью, - подчеркнула заведующая краевым центром медицинской профилактики КГБУЗ «Владивостокский клинико­диагностический центр» Нина ГОРБАТЮК. - Она должна стать приоритетной для каждого человека, можно сказать - модной. А вся система здравоохранения будет помогать реализовывать эту установку.

Главный внештатный детский эндокринолог Любовь ШАПКИНА выразила озабоченность ростом заболеваемости детей сахарным диабетом первого и второго типов, заметив, что негативную роль могут играть как генетическая предрасположенность, так и провоцирующие факторы: инфекции, неправильное вскармливание, агрессивная окружающая среда, использование в пищу более рафинированных продуктов. Если раньше каждый год новые случаи диабета диагностировались у 30­40 детей, то за последние два года эта цифра перешагнула за 60. Причем в основном заболевают дети младшего возраста, до пяти лет.

- Диабет второго типа напрямую зависит от правильного питания, образа жизни, двигательной активности, - пояснила Любовь Александровна. - Поэтому профилактика должна стоять во главе угла. Необходимо следить за состоянием ребенка, его самочувствием, весом.

Особенно внимательными, по мнению детского эндокринолога, следует быть тем родителям, у кого в роду есть близкие родственники с данным диагнозом. Возможно, при обследованиях ребенка в случае иных заболеваний, стоит, посоветовавшись с педиатром, сдавать кровь и на сахар.

Чем опасен сахарный диабет, напомнила главный внештатный взрослый эндокринолог Ольга ЦЫГАНКОВА, заметив, что коварство этой болезни заключается в том, что повышенный уровень сахара крови не сопровождается болезненными симптомами. Сахарный диабет «не болит». Между тем при хроническом повышении уровня сахара постепенно разрушаются сосуды сетчатки глаза, почек, нижних конечностей. Возможны также и макрососудистые осложнения, которые чаще встречаются у людей среднего возраста. Они чреваты ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, инфарктами миокарда, острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Зачастую диабет развивается у полных и тучных людей. И чтобы не допустить его, по мнению эндокринолога, самое главное - нужно не набирать лишнего веса. Для этого не обязательно вставать на весы и жестко контролировать килограммы. Достаточно взять сантиметровую ленту и измерить свой объем талии, у женщин она не должна превышать 84 см, а у мужчин - быть более чем 91 см. Если результаты выше - это признак ожирения, с которым нужно бороться.

Доктора еще раз напомнили о диспансеризации взрослого населения, в этом году пройти ее бесплатно может каждый житель Приморья, чей возраст делится на три без остатка. Анализ на сахар крови входит в число плановых исследований при диспансеризации. И если показатель сахара крови превышает 5,5 - это, по словам специалистов, повод записаться на консультацию к врачу­эндокринологу.

- Но проблему профилактики, диагностики, адекватного лечения невозможно разрешить силами одного здравоохранения, - отметила заместитель директора департамента здравоохранения по вопросам фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения Екатерина ЕЛИСЕЕВА. - Это должна быть комплексная работа, консолидированные усилия врачей­эндокринологов, педиатров, терапевтов, родителей.

- Есть факторы риска неуправляемые - пол, возраст, генетика, но есть и управляемые факторы - это ваши вес, артериальное давление, уровень сахара, холестерина и физическая активность. Это те факторы, которыми можно и нужно ответственно управлять, - заметила Екатерина Елисеева. - И если мы будем совместно заботиться о здоровье друг друга, осознавая, что здоровье и жизнь каждого - высшая ценность, то показатели здоровья в регионе улучшатся.

Ирина Баранник. "Журнал здоровья", N2, апрель 2016.