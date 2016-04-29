Санатории Приморья к летнему сезону готовы

Профсоюзные, ведомственные, государственные и коммерческие здравницы ждут приморцев по путевкам и курсовкам

Расположенное в зоне мягкого муссонного климата, омываемое водами Японского моря Приморье - несомненно, лучшее место на всем Дальнем Востоке России санаторно­курортного отдыха. Не уезжая далеко от дома, оздоровительные процедуры можно совместить с отдыхом на морском побережье и посещением заповедных уголков края. Кстати, врачи геронтологи и педиатры часто не рекомендуют пожилым людям и ослабленным детям уезжать в другие часовые пояса - ведь не известно, как организм отреагирует на резкую смену климата и длительные перелеты.

Привыкание к новым климатическим условиям даже у взрослых и практически здоровых людей происходит постепенно, в течение определенного периода, называемого климатической адаптацией, который может длиться от нескольких дней до месяца. По возвращении с курорта наступает период реадаптации, сопровождающийся анемичным состоянием, а нередко и обострением заболеваний. Поэтому оптимальными условиями обладают местные курорты, где период адаптации сведен до минимума.





Все на курорт

В последнее время принято считать, что санаторно­курортное лечение - это прерогатива людей с серьезными хроническими заболеваниями. Однако для того чтобы убедиться, что этот подход неверен, достаточно сделать экскурс в недалекое прошлое, когда именно профилактическому виду лечения в стране уделялось первостепенное значение. Тогда во главу угла ставилось активное сохранение и восстановление здоровья практически здоровых людей, а также лиц, имеющих функциональные нарушения в результате неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды или профессиональной деятельности.

«Очень важно проводить регулярную профилактику вредных воздействий среды на организм людям таких профессий, как шахтеры, строители, рыбаки. Но и офисному работнику санаторий будет весьма кстати. Во­первых, его там обследуют. Во­вторых, назначат оздоровительные процедуры, которые укрепят иммунитет и снимут последствия постоянных стрессов», - уверен главный врач ООО «Санаторий «Строитель» Сергей ВАГАНОВ.

В отличие от утомительной турпоездки после посещения санатория человеку легко выйти на работу, так как организм оздоровится, а иммунитет станет значительно крепче. Отдохнувшие летом в санатории, по статистике, менее подвержены сезонным простудным заболеваниям в холодный период года. А самое главное, регулярно поправляющие свое здоровье в здравницах люди живут на 10­-15 лет дольше.

На отдых - бесплатно

Конечно, современную реальность не сравнить с былыми временами, когда лечению на курортах уделялось огромное значение и оно по праву считалось одним из лучших в мире, но и сейчас отдельные категории граждан могут отдохнуть бесплатно. Как сообщили «ЖЗ» в Фонде социального страхования (ФСС), на приобретение путевок льготным категориям граждан, среди которых инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий - всего 10 категорий граждан, в 2016 году выделены предварительные ассигнования в размере - 28531,6 тыс. рублей.

В 2015 году за счет государства для приморцев было приобретено 1904 путевки, а очередь льготников продвинулась на 1583 человека. Проследить, как продвигается очередь, можно по номеру СНИЛС на сайте Приморского регионального Фонда социального страхования.

Приобретались путевки как в здравницы, расположенные на территории Приморского края - в ООО «Санаторий «Жемчужина», «Изумрудный», «Сахарный ключ», «Строитель», «Амурский залив», так и за его пределами - в ОАО «Санаторий «Анапа», «Лесная поляна», «Кульдур», «Сосны». Побывали приморцы и в Крыму в санатории «Фемида». Все получатели путевок обеспечены бесплатным проездом к месту лечения и обратно автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Профилактика заболеваний - одна из целей государственной программы развития здравоохранения Приморского края на 2013 - 2020 годы.

Профсоюзные здравницы

Федерация профсоюзов Приморского края в 2016 году предоставляет возможность приобретения профсоюзных путевок в санаторий «Изумрудный» и «Жемчужина» с 20­процентной скидкой.

Такая путевка предоставляется членам профсоюза всех организаций, являющихся членскими и входящими в Федерацию профсоюзов Приморского края, а также профсоюзным организациям, входящим в Федерацию независимых профсоюзов России. Путевки можно приобрести на период с 1 января по 31 декабря. Но в горячий сезон - с 1 июня по 30 августа и с 25 декабря по 10 января количество профсоюзных путевок ограничено, распределение идет согласно квоте, согласованной с Федерацией профсоюзов Приморского края.

Для того чтобы получить профсоюзную путевку гражданину, прежде всего, стоит убедиться, что он состоит в профсоюзной организации, входящей в Федерацию профсоюзов Приморского края. А затем обратиться с просьбой о предоставлении льготной путевки к председателю профкома по месту работы и написать заявление с указанием выбранного санатория и времени отдыха.

Владивостокцам далеко ехать не надо

Если ты не льготник и не состоишь в профсоюзе, то платить за путевку придется самому. Однако, учитывая отсутствие серьезных затрат на дорогу, отдых в приморской здравнице обойдется значительно дешевле, чем в аналогичной зарубежной или расположенной в центральной части России.

Средняя цена пребывания в санатории с лечением в Приморье варьируется от 2000 до 2500 тыс. рублей за койко­место в двухместном номере. В летние месяцы цена немного повышается, ведь именно в этот период здравницы зарабатывают на существование в зимний период, когда нужно оплачивать отопление, и на развитие лечебной базы. Самые популярные здравницы на лето имеют полную заполняемость номерного фонда, и тогда выходом для отдыхающих может стать курсовка - когда лечение покупается отдельно. На сайтах санаториев, как правило, есть прайсы с ценами за отдельные процедуры. А проживать можно либо в частном секторе, если санаторий находится в глубинке, или даже дома, что достаточно удобно для жителей Владивостока, ведь курортная зона, расположенная в пригороде, на побережье Амурского залива, причислена к числу курортов всероссийского значения. Здесь работает целый ряд санаториев, каждый со своей специализацией: «Амурский залив», «Строитель», «Океанский военный санаторий», «Приморье» и другие.

В наше динамичное время люди все больше предпочитают краткосрочные путевки. По мнению Сергея Ваганова, самыми популярными сейчас стали 12­дневные путевки. При этом даже такой короткий срок пребывания в здравнице дает возможность пройти обследование и подлечиться от хронических недугов.

Стоит отметить, что санаторий «Строитель» уже 40 лет специализируется на лечении заболеваний опорно­двигательного аппарата, периферической нервной системы, а также успешно помогает людям с профзаболеваниями. Здесь для лечения используется самый большой в крае объем морских лечебных грязей. Физиотерапия представлена современными аппаратами для проведения ударно­волновой терапии и локальной воздушной криотерапии.

Санаторий «Амурский залив» помогает поднять иммунитет и справиться с заболеваниями сердечно­сосудистой и нервной систем, опорно­двигательного аппарата. Статус санаториев с недавних времен получили «Седанка» и «Белый лебедь». В санатории «Седанка» действует единственная в Приморском крае программа лечения детей с нарушениями функций зрения, популярным здесь является пребывание по программе «мать и дитя». Расположенный на о. Русском санаторий­профилакторий «Белый Лебедь» осуществляет лечение болезней костно­мышечной системы, нервной системы, болезней кожи, обмена веществ.

Приморские курорты

Стоит отметить, что в Приморском крае насчитывается более 100 источников минеральных вод. Наиболее освоены минеральные источники Кировского района, где расположено уникальное по масштабам Шмаковское месторождение углекислых минеральных вод. Курорты Шмаковки находятся в живописной долине реки Уссури. Лечебные факторы курорта: теплое и сухое лето, солнечная и безветренная зима, богатейшая таежная растительность и шмаковский «нарзан». В Шмаковке сегодня действуют санатории «Жемчужина» (на 400 коек), «Изумрудный» (на 500 коек), Шмаковский военный санаторий (на 500 коек) и санаторий им. 50­летия Октября (на 400 коек), а сам курорт «Шмаковка» внесен в перечень уникальных курортов России. Лечение на шмаковских курортах особенно показано людям с проблемами желудочно­кишечного тракта, страдающим заболеваниями сердечно­сосудистой системы, эндокринной системы, нарушение обмена веществ.

Нельзя не отметить термальные источники Чистоводненские, Горноводненские, Горячий Ключ и Сухой Ключ, на базе которых работают санатории «Чистоводное» и «Горноводное».

Так, санаторий «Чистоводное» специализируется на лечении кожных заболеваний, заболеваниях опорно­двигательного аппарата и гинекологических недугах. В санатории применяются единственные в крае естественные радоновые ванны. Кстати, недалеко от этого лечебного учреждения находится широко известный природный скальный комплекс «Парк Драконов», который, безусловно, стоит посетить всем отдыхающим.

Словом, приморцам есть из чего выбрать - ведь большая часть дальневосточных санаториев (более 40) сосредоточена в нашем крае. Одновременно они могут принять более 6,5 тысяч отдыхающих.

Что взять с собой

Прежде чем отправиться на санаторно­курортное лечение, стоит посетить поликлинику, где врач подскажет, какие показания есть к лечению на том или ином курорте, и оформит санаторно­курортную карту. А перед походом к врачу стоит самостоятельно поизучать сайты местных курортов, выбрать приглянувшийся и принять окончательное решение вместе со специалистом. Отметим, что тарифные планы санаториев позволяют выбрать специализированную программу лечения по конкретному заболеванию, а также докупить дополнительные процедуры.

Для заселения в санаторий кроме санаторно­курортной карты необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Для детей и подростков до 18 лет - необходимо свидетельство о рождении или паспорт, санаторно­курортная карта, справка от педиатра об эпидокружении.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.