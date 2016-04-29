Как не поддаться авитаминозу

Усталость, бледность, слабость, сонливость и раздражительность - нередкие спутники долгожданной весны…и авитаминоза. Об основных причинах его возникновения и о том, как грамотно предупредить развитие авитаминоза, «ЖЗ» рассказала Инесса ОПРЫШКО, врач­терапевт ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», подчеркнув. что лечебные учреждения Приморья в рамках краевой программы развития здравоохранения нацелены прежде всего на профилактику заболеваний.

- Инесса Анатольевна, что представляет собой авитаминоз? И в чем причина его появления?

- Авитаминоз - это патологическое состояние, при котором наблюдается полное отсутствие того или иного витамина в организме. На самом деле это очень серьезная проблема, поскольку даже недостаток одного витамина способен привести к нарушению обменных процессов, снижению репродуктивных функций, обострению многих хронических заболеваний.

Причины авитаминоза: 1) алиментарная недостаточность (небольшое содержание витамина в продукте или в пище, принятой за весь день; разрушение витамина при кулинарной обработке пищи, неправильном и длительном хранении; различные ограничения в питании, диеты); 2) угнетение кишечной микрофлоры; 3) полная или частичная неусваиваемость витамина в организме; 4) повышенная потребность в тех или иных витаминах (беременность, послеоперационный период, детский возраст, наличие определенных заболеваний).

Что же касается весеннего авитаминоза, то здесь все вполне очевидно: зимой свежих фруктов и овощей мы употребляем значительно меньше, чем летом. Да и солнечная активность в зимний период на порядок снижена. Организм недополучает необходимые ему питательные вещества и соответствующим образом реагирует на их дефицит.

- Можно ли скомпенсировать недостаток витаминов с помощью нормализации питания?

- Действительно, самый главный принцип в предупреждении авитаминоза - это сбалансированное питание. Весенний рацион обязательно должен содержать весь спектр существующих питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Если этого не происходит, последствия могут быть весьма печальны. Вот лишь некоторые из симптомов проявления авитаминоза:

К примеру, перхоть, шелушение кожи, ломкость волос и ногтей, гнойнички и угри, сухость и слезоточивость глаз, а также повышенная болевая чувствительность говорят о недостатке в организме витамина А. Как его можно восполнить? Стоит обратить внимание на такие продукты, как фасоль, морковь, свекла, говяжья печень, тыква, сливочное масло.





Витамин В1 (тиамин) отвечает за нормальное функционирование ЦНС, поэтому при раздражительности, различных беспокойствах, запорах/диарее, снижении аппетита, ухудшении памяти, понижении температуры тела, головных болях и бессоннице следует отдавать предпочтение гречке, овсянке, гороху, орехам, отварному картофелю, черному хлебу, жирной свинине.





Витамин В2 (рибофлавин). Нехватка этого витамина выражается в отсутствии аппетита, общей слабости, снижении массы тела, появлении трещинок в уголках губ, ухудшении зрения. Он содержится в дрожжах, молоке, свинине и миндале.

Витамин В9, или фолиевая кислота, предупреждает анемию, апатию, усталость, бессонницу, беспокойства, нарушения пищеварения, проблемы с памятью и дыханием. Этот витамин разрушается при термической обработке, поэтому искать его следует в сырых и свежих продуктах.

Дефицит витамина С (аскорбиновая кислота) может выражаться в мелких кровоизлияниях, вялости, кровоточивости десен, снижении иммунитета. Фрукты и овощи, богатые этим элементом, имеют кисловатый привкус.

Признаки нехватки витамина D (кальциферола): потеря аппетита, снижение веса, ощущение жжения во рту и горле, бессонница, сухая кожа, ломкость ногтей, ухудшение зрения. Потребность в этом витамине можно возместить, употребляя в пищу грибы, творог, сливочное масло, рыбий жир.

«Витамин молодости» или токоферол (витамин Е) помогает предотвратить нарушения менструального цикла, возникновение дисбактериоза, учащение сердечного ритма, экземы, дерматита и воспаления кожи. Он присутствует в овощах, зерновых (неочищенных), отрубях и растительных маслах.

- Нужно ли принимать дополнительно к пище витаминные препараты?

- Если у вас действительно выявлен авитаминоз, помимо гармонизации питания, необходимо пропить и специальный курс витаминов. Предпочтение следует отдать витаминам в сочетании с микроэлементами. Но пить любые витамины, какие предложат в аптеке, категорически не рекомендуется, поскольку это может только навредить. Даже в целях профилактики самостоятельно подбирать себе витаминные комплексы совершенно не допустимо. Они должны прописываться строго в индивидуальном порядке только лечащим врачом. Помните, что витаминами запастись впрок невозможно - они должны поступать в наш организм ежедневно. Поэтому, только придерживаясь системы сбалансированного питания и ведя здоровый образ жизни, можно предупредить развитие авитаминоза и многих других заболеваний.

Марина ШЕСТАКОВА.

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.