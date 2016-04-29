Очередь в поликлинику: можно ли ее ликвидировать?

В Приморье борются за повышение удовлетворенности населения медицинской помощью

Попасть к врачу на прием во Владивостоке стало проще. Таково общее мнение, но что за ним стоит? Кто­то в страхе перед очередью сразу же обращается к платному доктору. Все больше людей прибегают к помощи Интернета. Например, молодежь своих детей к стоматологу в муниципальную клинику на ул. Уборевича во Владивостоке записывает только так, и не нарадуется, что нет ни очередей, ни потраченного впустую времени ожидания перед кабинетом.





Так же работает центр восстановительного лечения «Альтус», а регистратор еще и перезванивает, напоминая о времени приема. В детской поликлинике №4 на ул. Луговой после обеда по телефону записывают на следующие дни, и на анализы теперь тоже можно записаться заранее.

Четко работает регистратура в Краевой консультационной поликлинике. Да и в самих кабинетах каждый врач, даже самого почтенного возраста, сидит за компьютером и записывает все данные.

Онкология - вопрос больной. Недавно в «Фейсбуке» выставили фото, где видна огромная очередь, которую люди занимают в 5 часов утра, чтобы записаться на прием. По­прежнему тяжело записаться к гинекологу в женской консультации на ул. Светланской.

На днях эксперты рабочей группы «Социальная справедливость» регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморье провели мониторинг медицинской помощи населению во Владивостоке. В пресс­релизе сопредседатель штаба Любовь РЯЗАПОВА сообщает, что в целом динамика положительная, что « напрямую зависит от активности руководства соответствующих медучреждений. В одном из них, например, в условиях отсутствия ремонта персонал смог даже установить над окнами регистратуры информационные табло, на которых выводится информация о записи к конкретным специалистам. Также в ряде поликлиник наметились улучшения по реализации программы «Доступная среда» - как в части оборудования устройств доступа в помещения лиц с ограниченными возможностями, так и облегчения условий получения медицинской помощи».

Давайте посмотрим на ситуацию с деловой стороны. Поликлиника - это учреждение, оказывающее услуги пациенту. Услуга состоит из ряда операций в управленческом смысле: запись на прием, прием, забор анализов, снова прием, процедуры и так далее. С точки зрения организационной отличий от других предприятий, занятых оказанием услуг, не очень много. Это означает, процесс оказания услуг здравоохранения подвержен тем же проблемам, что и обычное производство:

- неопределенность (никто не может предсказать, когда придет пациент, и сколько именно их придет, какие именно процедуры нужны будут для конкретного пациента и т.д.;

- вариации (время выполнения каждой процедуры не может быть точно предсказано);

- взаимозависимость случайных событий усугубляет ситуацию;

Есть мнение, что устаревшие методы управления учреждениями здравоохранения - основная причина очередей и низкой их пропускной способности. То есть для преодоления этих проблем особого финансирования не требуется, а нужен системный подход. Для этого главные врачи поликлиник и больниц должны овладеть инструментами современного управления. Многие из них в соответствии с краевой программой развития здравоохранения именно этим и занимаются, добиваясь заметных результатов.

Убьет ли интернет очередь?

С 1 декабря 2012 года для пациентов приморских поликлиник стала доступна электронная запись на прием к врачам. Среди списка обязательных специалистов фигурируют терапевт, педиатр, стоматолог. Записаться через портал Госуслуги можно за две недели до приема. Если требуется прийти в тот же день, то необходимо обратиться в регистратуру.

Врачи Приморья давно уже пришли к выводу, что хороший помощник в борьбе с очередями в поликлиниках - «автоматизированное рабочее место врача», что предполагает создание «электронной регистратуры» и «электронной амбулаторной карты». При этой системе любой врач сможет посмотреть упорядоченные результаты анализов, обследований и записать пациента на следующий прием, минуя регистратуру.

«Принят закон об обязательном медицинском страховании, в котором говорится об электронных полисах с двумя чипами: первый - с личными данными, второй - с медицинскими данными», - сообщает заместитель директора по медицинским вопросам Территориального фонда ОМС по Приморью Людмила КИРИЙ.

Но увы, система электронной регистрации, которую внедряют в медицинских учреждениях Владивостока, не поможет избавиться от очередей к врачам, пока не будет утолен кадровый голод. Именно нехватка специалистов является причиной очередей. Сегодня на одного профильного врача приходится до 30 тыс. пациентов. В то же время существующие нормативы четко определяют, что на одного специалиста должно приходиться 10­20 тысяч человек взрослого населения в возрасте от 18 и старше.

Невыносимая легкость реформ

Полным ходом идет реформа медицины. Меняется все: нормативы, зарплаты. Несколько лет назад в поликлиниках не хватало узких специалистов, сегодня не хватает терапевтов. Сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта в Приморье Любовь РЯЗАПОВА отмечает, что в среднем укомплектованность поликлиник врачами составляет порядка 60­70%. При этом в одной из поликлиник не хватает сразу десять терапевтов, в другой не хватает узких специалистов.

Анастасия ХУДЧЕНКО, главный врач Владивостокской поликлиники №6, называет две основные причины очередей. Первая: нехватка специалистов. Если принять закон, по которому выпускники вузов должны отработать врачами общей практики (терапевтами, педиатрами) три года, то может быть это помогло бы решить проблему. Такая мера обсуждается депутатами, но нормативный акт еще не принят, да и будет ли принят - пока неясно. При этом зарплату терапевта маленькой не назовешь - 46 тысяч рублей в среднем по Владивостоку. С 2013 года поликлиника активно практикует договоры целевой подготовки, по которым сегодня в вузе обучаются три очень нужных специалиста.

В поликлинике № 6 самому старшему врачу 75 лет, и получается, что часть коллектива - люди пенсионного возраста, другая часть - молодежь сразу после студенческой скамьи. Возраст профессиональной зрелости - 35-45 лет - не наблюдается, возможно, ушел в частную медицину.

Вообще, у главного врача есть некие механизмы, позволяющие решать проблему. Анастасия Геннадьевна рассказала, что поликлиника направляет врачей на обучение, повышение квалификации по федеральным программам. Обучение бесплатное, но дорога, проживание в гостинице, суточные оплачиваются из тех средств, которые медучреждение зарабатывает за счет платных услуг.

Вторая коварная ловушка на пути к врачу - это норматив приема. На каждого пациента отводится 15 минут, принять за это время человека со сложным диагнозом не всегда реально. Вот и сидят часами под кабинетом врача пациенты со сложными заболеваниями, повторные больные, с острой болью. Специалисты поликлиники пытаются разрулить проблему - создают кабинеты доврачебного приема, куда приходят с большой температурой. Здесь также можно получить справку в бассейн, оформить санитарную книжку и санаторно­курортную карту.

Коварная ловушка

Как объяснила Анастасия Худченко, есть специалисты первого уровня, к которым разумно записываться, минуя терапевта: хирург, офтальмолог, лор. Но есть и второй уровень: гастроэнтеролог, уролог. К этим врачам лучше приходить после терапевта, с готовыми анализами.

По нормативам каждый больной имеет право попасть к терапевту через 24 часа после обращения в регистратуру, а к узким специалистам - через две недели. Немного поразмышляв, приходишь к выводу: мы все - и врачи, и пациенты - попадаемся в коварную ловушку. Если сделать запись к врачам слишком легкодоступной, то записавшихся будет так много, что никаких мощностей поликлиники не хватит. И это не удивительно: каждую поликлинику ежедневно посещают несколько сотен больных, в год счет идет на сотни тысяч.

Некоторые считают, что нормативы 90­х годов давно устарели и по количеству закрепленных за поликлиниками жителей, и по структуре заболеваний. Вы только представьте себе - просыпается Владивосток утром, и десятки тысяч больных начинают названивать в поликлиники. Недавно принято решение о создании единого call­центра. Будем надеяться, что дозвониться и записаться к врачу станет легче.

Чего никогда не нужно делать в очереди:

1. Врываться в кабинет без стука и разрешения войти: как минимум, пациент на приеме может быть раздет.

2. Висеть на двери, заглядывая в щель, - излишнее любопытство раздражает всех.

3. Заходить в кабинет со словами «мне только подписать» до того, как его покинет предыдущий пациент.

4. Не надо ждать в очереди, если у вас высокая температура или острая боль - скажите о своей проблеме в регистратуре .

5. Шипеть, где это врач ходит целых десять минут, когда под дверью очередь. Прием ведут не роботы, а люди, которым нужно иногда делать небольшие перерывы, чтобы именно на вас не потерять концентрацию внимания.

А еще медработники просто мечтают о том, чтобы пациенты в очереди поменьше шумели. Скандалы типа «вас здесь не стояло» не только способствуют росту артериального давления у его участников, но и мешают работать врачам.

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.