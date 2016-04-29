Скорую помощь вновь ждут перемены

Приморская скорая обеспечена автотранспортом на 100 процентов

Президент РФ Владимир ПУТИН поручил Минздраву до 10 июня рассмотреть вопрос о передаче функций перевозок при оказании скорой медицинской помощи частным компаниям. Подобная схема в качестве эксперимента действует в 10 регионах, таких как Пермский край, Архангельская, Ульяновская, Вологодская области. Но не получится ли так, что, разрушив существующую систему, чиновники будут вынуждены прогибаться под частников, которые начнут диктовать свои правила игры и свои цены?

За примером и ходить далеко не надо. Достаточно вспомнить становление рынка частных перевозок во Владивостоке. С угрозами невыхода на линии, проколами шин, поджогами автобусов и жалобами населения на работу частников.





МИМО ПРИЕМНОГО ПОКОЯ

Отечественную службу СМП за последние годы реформировали не единожды. Предпринималась, в частности, попытка посадить за руль скорой фельдшеров и санитаров, а врачей СМП предлагали прикрепить к специализированным отделениям экстренной помощи при больницах, где они смогли бы продолжить работу со своими пациентами. Идея по своей сути неплохая: на месте вызова оказать скорую помощь в полном объеме, искоренить очереди в приемных отделениях и повысить квалификацию врачей за счет практики в стационаре. Вот только удовольствие это дорогостоящее, ведь подобное отделение предусматривает в своем составе множество лечебно­диагностических кабинетов, лабораторию, противошоковую палату и многое другое, работающее в круглосуточном режиме. Поэтому новация была реализована далеко не во всех регионах, включая Приморье.

И, наконец, с 2014 года служба «03» начала работать по новым правилам, разделившим СМП на «экстренную» и «неотложную», хотя основная масса населения и по сей день не видит между ними разницы, требуя немедленного приезда врачебной бригады по любому поводу.





ЧТО ТАКОЕ АУТСОРСИНГ

В 2006 году в рамках реализации нацпроекта «Здоровье» службы СМП российских регионов смогли обновить свои автопарки. Но к 2013­му, когда санитарные машины выработали свой ресурс, регионы вновь столкнулись с проблемой обновления автопарка скорой. Бюджетных денег на закупку новых машин не нашлось, и власти решили передать услугу перевозки на аутсорсинг (аренда машин вместе с водителями). При этом внутреннее оборудование санитарного транспорта и сами медработники остались за государственной системой, а оплату перевозки возложили на систему ОМС.

Региональный опыт аутсорсинга не богат и весьма противоречив. Как сообщали региональные СМИ со ссылкой на чиновников облздравов, у частника почасовой тариф работы автотранспорта (в него закладывается стоимость приобретенной машины и расходы на ее содержание) оказался несколько выше, чем был у государства, но вместе с тем сократилось время доезда бригад. Кроме того, региональным бюджетам не пришлось одномоментно потратить миллионы рублей на закупку карет скорой помощи.

Но, несмотря на экономию бюджетных средств, в случае банкротства частного перевозчика вся бюджетная экономия может пойти прахом. А в период замены одной компании на другую могут возникнуть проблемы с доступностью СМП. Сейчас такая история развернулась в Перми, где митингуют и медики, и пациенты, требуя отставки главы крайздрава.

Компанию, оказывающую транспортные услуги на трех подстанциях пермской скорой должен был сменить новый подрядчик из Подмосковья. Однако водители отказались работать с новым работодателем из­за низких зарплат.

Приморье, на наш взгляд, в ближайшее время вряд ли присоединится к экспериментирующим с частно­государственным партнерством регионам. В 2012­2014 годах на средства краевого бюджета было закуплено 200 новых санитарных машин, не считая специализированных реанимобилей. И сегодня приморская скорая обеспечена автотранспортом на все 100%.

FORD ВМЕСТО ГАЗЕЛИ

На смену санитарным «Газелям», снискавшим недобрую славу у водителей и руководства приморской скорой за их частые отказы в работе и дорогостоящие ремонты, пришли современные машины, которым не страшны ни плохие дороги, ни их отсутсвие.

«Сегодня благодаря краевой программе развития здравоохранения в автопарке СМП - сто комфортабельных машин на базе Ford Transit и сто УАЗов, отлично зарекомендовавших себя при эксплуатации в условиях сельской местности. Причем это автотранспорт, оборудованный всем необходимым для оказания скорой помощи как на вызове, так и в автомобиле, - говорит главный врач станции СМП Уссурийска, главный внештатный специалист по СМП краевого департамента здравоохранения Александр ФЕДЕЙКИН. - А в начале этого года краевые власти закупили для СМП 9 уникальных реанимобилей для медицинской эвакуации новорожденных и рожениц».

Помимо автотранспорта в прошлом году крайздрав закупил для скорой 24 аппарата Lucas - для автоматического непрямого массажа сердца.

«Lucas - эффективное средство спасения жизни. Система проста в обращении, быстро устанавливается над грудой клеткой пациента, которому необходима сердечно­легочная реанимация. Техника, в отличие от человека, не знает усталости и обеспечивает бесперебойное движение грудной клетки больного столько времени, сколько необходимо», - поясняет главный врач станции СМП Владивостока Дмитрий ЧУРИЛОВ.

Обеспечена приморская скорая и необходимыми медикаментами.

«Тариф ОМС позволяет нам приобретать все необходимое, включая процедуру тромболизиса, стоимость которого составляет 80 тыс. рублей, - констатирует Александр Федейкин. - В прошлом году бригадами СМП было проведено 144 тромболизиса - каждому десятому пациенту с инфарктом миокарда».

Чего не хватает приморской скорой - так это кадров. И проблема стоит здесь еще острее, чем в лечебных учреждениях: характер работы на колесах устраивает далеко не всех. Кадровый голод сказывается на числе и укомплектованности бригад СМП. По нормативу бригада должна состоять из двух медработников как минимум, на сегодняшний день в большинстве - лишь один медик. В ряде районов края штат не укомплектован даже наполовину. Особенно острый дефицит кадров - во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Партизанском, Дальнереченском и ряде других районов.

КАК УЛОЖИТЬСЯ В НОРМАТИВ

Основным показателем оперативности деятельности скорой помощи является интервал прибытия бригады к пациенту.

По словам Александра Федейкина, по времени прибытия по вызову бригады СМП в основном укладываются в установленный норматив - до 20 минут. С таким интервалом в 2015 году в крае было обслужено 86,8% вызовов. Дольше всего ждут скорую во Владивостоке - до 40 минут.

«У нас работают профессиональные водители, которые умеют справляться с любыми дорожными сложностями, но огромное количество автотранспорта на дорогах Владивостока не всегда позволяет нам уложиться в норматив. Усугубляют ситуацию заставленные машинами дворы и узкие проезды. Кроме того, водители не всегда уступают нашим машинам дорогу, - поясняет главный врач владивостокской Скорой. - При этом по экстренным вызовам более чем в 95% случаев мы укладываемся в установленные 20 минут. Но по статистике экстренных вызовов, которые требуют немедленного вмешательства (аварии, травмы, острые состояния и т.п.), у нас не более 25%. Остальные - это неотложная помощь, которую могли бы взять на себя поликлиники».

Но в поликлиниках сегодня точно такой же кадровый голод. И человек, не попав на прием к врачу, возвращается домой и набирает «03». Причем некоторые хронические больные этим просто злоупотребляют. В Приморье даже зафиксирован своего рода рекорд, когда один пациент за год 114 раз вызывал скорую! К слову, одна из любительниц вызова СМП живет со мной по соседству и частенько просит измерить ей на ночь давление. И стоит показателю отклонился от норматива, дама тут же звонит «03».

Приезжает бригада, дает даме таблетку или делает инъекцию… Пациенту это удобно: не надо идти ни к врачу, ни в аптеку. К тому же вызов скорой для него бесплатен, хотя государству он обходится дороже визита в поликлинику. Отсюда - желание минимизировать затраты.

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.