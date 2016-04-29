Программа здоровья в действии

Руководитель департамента здравоохранения Андрей КУЗЬМИН рассказывает о развитии приморской медицины

Система здравоохранения нашего региона живет и совершенствуется в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы. Этот документ является своеобразным планом действий, в соответствии с которым ремонтируются существующие и появляются новые лечебные учреждения, осваиваются современные технологии и делается многое другое для увеличения продолжительности жизни приморцев и роста их удовлетворенности качеством медицинского обслуживания.

О том, как прошел 2015­й программный год и что планируется и уже осуществляется в текущем, «Журналу Здоровья» рассказал директор департамента здравоохранения Приморского края Андрей КУЗЬМИН.

- Андрей Валерьевич, что в рамках программы сделано для формирования эффективной системы медицинской помощи?

- В Приморском крае организована трехуровневая система оказания медицинской помощи с регионализацией специализированной медицинской помощи и маршрутизацией пациентов в учреждения более высокого уровня. Система работает уже 4 года и, можно сказать, набирает обороты. Поясню, что она собой представляет. Первый уровень - это в основном центральные районные больницы со своей сетью ФАПов, амбулаторий, участковых больниц. Второй уровень - это межрайонные центры, они специализируются по разным направлениям. И третий уровень - это краевые государственные медицинские учреждения - краевая больница №1, Перинатальный центр, детская краевая больница №1, центр специализированных видов помощи (бывший Центр материнства и детства. - Прим. редакции.) и учреждения федерального подчинения, работающие в Приморье, например, медицинский центр ДВФУ. В зависимости от сложности диагноза пациенты могут лечиться на месте или отравляются в учреждения более высокого уровня.

Например, если у будущей мамы есть какая­то патология либо определяются проблемы с ребенком, то она направляется на более высокий. На сегодняшний момент порядка 75% женщин рожают по большей части в краевом перинатальном центре и краевой больнице №1 - это третий уровень.

Для пациентов с острым коронарным синдромом третий уровень - это региональный сосудистый центр на базе краевой больницы №1. В учреждениях первого уровня такому пациенту оказывается экстренная помощь, а затем он переводится на более высокий уровень для проведения высокотехнологической операции, финансирование которых может осуществляться за счет средств ОМС или квот на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВТМП). Но в любом случае ему будет оказана плановая помощь - стентирование, ангеопластика либо шунтирование.

Число клиник, получивших лицензии на ВТМП, в крае растет, если раньше их было 12, то сегодня уже 18. И работают они по многим направлениям, это не только кардиология, но и нейрохирургия, травматология, гинекология, словом, широкий спектр. В 2015 году у нас более 8 тыс. пациентов получили такую помощь (в 2014 году - около 6 тыс.).

С февраля 2016 начались полеты санитарных вертолетов, которые базируются во Владивостоке и Кавалерово, с 60 часов налета в прошлые годы время налетов увеличено до 600. Более 120 часов составил налет за два месяца. Более 50 человек мы доставили вертолетами в специализированные клиники, перевезли с одного уровня на другой для оказания более квалифицированной помощи. С этой же целью приобретено 9 реанимобилей для Службы детства и родовспоможения. В этих машинах есть гидростол, который компенсирует неровности дороги и защищает рожениц и младенцев от тряски, транспортные кувезы различных модификаций.

Мы много рассказываем об автопоездах «Забота», созданных по инициативе губернатора. В прошлом году специалисты осмотрели порядка 25 тыс. человек, в этом планируем объехать все муниципальные районы края и принять с медицинскими осмотрами до 80 тыс. человек - взрослых и детей. Население дает высокую оценку автопоезду, хотя некоторые шероховатости в организации работы имеются. Но то, что медицинская помощь специалистов высокой квалификации стала более доступна в районах с низкой плотностью населения и отдаленных населенных пунктах, - это неоспоримый факт.

- В последнее время много говорится об оптимизации в здравоохранении, она не приведет к сокращению коек в стационарах?

- Термины «оптимизация» и «реорганизация» не подразумевают закрытие или сокращение каких­либо лечебных учреждений. Сегодня в Приморье реорганизация идет, например, в части присоединения небольших амбулаторий, которые ранее были самостоятельными, к ЦРБ. Оптимизация подразумевает объединение лечебных учреждений по территориальному принципу в одно юридическое лицо с сокращением административного аппарата. Например, недавно присоединили больницу острова Попова к 4­й больнице г. Владивостока. Мы считаем, что это приближает жителей островной территории к более квалифицированной помощи.

- Расскажите, пожалуйста, о проектах, связанных с телемедициной.

- Мы начали их реализацию в прошлом году, в этом - продолжаем. Это, например, возможность отправить рентгеновские снимки на консультацию специалистам более высокого уровня. Хотел бы обратить внимание на Хорольский проект, когда мы связали участковую больницу в пос. Ярославка с ЦРБ, и теперь не надо ездить в районный центр, чтобы сделать спирографию, холтеровское мониторирование сердца или ЭКГ, это сделают в Ярославке и отправят данные для экспертного заключения специалистам. Более того, теперь есть возможность в сложных случаях получить заключение от московских медиков. Сейчас этот комплекс расширяется и опробуется, и мы намерены распространить его на других сельских территориях.

С конца прошлого года заработал телемедицинский проект в рамках борьбы с туберкулезом, когда рентгеновские снимки, полученные с помощью компьютерных томографов, направляются в детскую туберкулезную больницу на консультацию фтизиатрам. Врачи уточнят, есть ли туберкулез, определяют локализацию и рекомендуют методы лечения. Все это дает хорошие результаты.

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Первичная медико­санитарная помощь на территории Приморского края оказывается силами 173 медицинских организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, из них 89 подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края, 5 находящихся в ведении ФМБА России, 1 прочих министерств и ведомств, 6 негосударственных и 72 частных организации

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- Как решаются проблемы укрепления материально­технической базы здравоохранения в текущем году?

- За 4 года вновь создано 183 ФАПа, всего сейчас действует 354 ФАПа. В прошлом году на ремонтные работы было потрачено порядка 110 млн руб. - отремонтировали детскую больницу в Партизанске, поликлинику для взрослых, роддом, централизованную лабораторию в Находке, другие лечебные учреждения по краю.

В 2016 году помимо плановых ремонтов, которые ЛПУ проводят самостоятельно, из краевого бюджета будет направлено по 12,5 млн руб. на ремонт Пограничной и Кировской ЦРБ. Запланирован ремонт детской больницы на проспекте Острякова во Владивостоке, продолжается строительство поликлиники в Чугуевке, планируется сдача нового корпуса краевого онкодиспансера во Владивостоке. К сожалению, мы не можем отремонтировать все и сразу, но процесс идет, и его результаты приморцы видят сами.

- Эффективность работы здравоохранения оценивается по системе индексов, в числе которых смертность населения, они изменяются за годы работы программы в лучшую сторону?

- Каждый показатель - это не просто цифра, это - жизнь человека, поэтому мы боремся за их изменение в положительную сторону. Если говорить о том, чего добились в 2015 году, то, к сожалению, уровень смертности в крае почти не изменился и составил 13,5, но удалось достичь серьезного снижения смертности по заболеваниям системы кровообращения, младенческой и материнской смертности.

Есть и отрицательная динамика с точки зрения повышения смертности - по болезням органов дыхания, злокачественным образованиям мы пока не дорабатываем. Но то, что таких больных в последнее время благодаря системе диспансеризации стали больше выявлять - это факт.

Основное направление здравоохранения сегодня - это все­таки профилактика заболеваемости и смертности. На первичное звено возлагается много задач - это диспансеризация, профосмотры. Но хочется сказать и об ответственности пациентов. Например, врачи выявили сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, прописали лекарства, но кроме этого - и ограничения: в питании, режиме жизни. К сожалению, далеко не у всех пациентов есть приверженность к здоровому образу жизни, пациент считает, что съел таблетку и может продолжать так же, как раньше, пить, курить и есть. А про рекомендации врача забывает. Отсюда - дальнейшее развитие болезни и… катастрофы. Мы постоянно говорим об этом, и каждый человек должен понимать, что, не выполняя рекомендации, он сокращает продолжительность своей жизни.

- Андрей Валерьевич, а с точки зрения здоровья населения наш край имеет особенности?

- В принципе структура заболеваемости и смертности по Российской Федерации и Приморскому краю - одинакова, на первом месте стоят заболевания органов системы кровообращения, на втором месте - злокачественные образования, на третьем - болезни органов дыхания, туберкулез. Один из факторов, который может влиять на заболеваемость, - наш муссонный климат, высокая влажность. Плюс достаточно сильные миграционные процессы, мы живем в приграничном субъекте, и к нам на территорию можно завести все что угодно, даже подозрения на болезнь Эбола были, когда один из пассажиров рейса Москва - Владивосток сказал, что побывал в эндемичном районе. К счастью, опасения не подтвердились, но действовать медикам пришлось как при реальной угрозе. Так что нам приходится всегда быть начеку.

Что же касается смертности от болезней системы кровообращения, то это в основном инфаркты и инсульты, но это следствие, а причина - гипертония, профилактика которой - здоровый образ жизни, то, о чем мы не устаем вновь и вновь повторять. Медицина сегодня может многое, можно сказать, что высокотехнологичная помощь вошла в повседневную жизнь приморцев, но эффект в борьбе с недугом можно получить только в результате содружества врача и пациента.

Ирина Баранник. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.