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Детский автопоезд "Забота" побывал в Дальнегорском районе
Детский медицинский автопоезд «Забота» продолжает поездки по Приморскому краю. Обследовав более тысячи детей в Пограничном районе, он направился на север - в Дальнегорск и прилегающие территории.
Специалисты принимают и консультируют всех, кто пожелал обратиться за медицинской помощью. Помимо этого, врачи проводят диспансеризацию определенных групп детей - это дети из приемных семей, оставшиеся без попечения родителей. Побывали на приеме у врача и воспитанники школыинтерната.
Как отметили в департаменте здравоохранения, работа автопоезда в соответствии с краевой программой развития отрасли направлена, прежде всего, на профилактику и раннее выявление заболеваний. В автопоезде оборудованы кабинеты клинической лабораторной диагностики, функциональной диагностики (снятие ЭКГ).
В составе автопоезда приезжают именно те узкие специалисты, в которых на территории есть особая необходимость и которые были заявлены руководством районной больницы. В выездной бригаде - врачи 12 специальностей, в том числе кардиолог, невропатолог, окулист, врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог, хирург, терапевт.
Такому медицинскому десанту рады и местные работники здравоохранения, и родители, ведь выбраться с маленькими детьми в районный или краевой центры бывает сложно, а здесь помощь сама приходит в глубинку.
Проект автопоезда «Забота», который реализуется в Приморье по инициативе Губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, пользуется огромной популярностью у жителей сел. Благодаря таким формам работы у них есть возможность, не выезжая в районные и краевые лечебнопрофилактические учреждения, пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию.
После Дальнегорского района детский автопоезд отправился в Чугуевский. Заметим, что консультации высококвалифицированных специалистов доступны не только жителям центральных сел.
«График работы обоих составов автопоезда «Забота», детского и взрослого, расписан до конца 2016 года. Так, «детский состав, закончив работу на территорию Чугуевского района, отправится в Кавалеровский, Ольгинский и Лазовский районы», - сообщили «ЖЗ» в департаменте здравоохранения. И подчеркнули, что всю медицинскую помощь жители края получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.
Екатерина КАЗАНКОВА. Фото Натальи КРИВЕНОК. "Журнал здоровья", N2, апрель 2016.
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