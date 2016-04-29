Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье подключается к Европейской неделе иммунизации
Приморский край примет участие в Европейской неделе иммунизации. В этом году посвященные ей мероприятия пройдут с 24 по 30 апреля под девизом «Ликвидировать пробелы в иммунизации».
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в Приморском крае за период 20142015 годов снизились показатели заболеваемости острым вирусными гепатитами А и В, коклюшем, ветряной оспой, менингококковой инфекцией. Однако эпидемиологическое благополучие по ряду вакциноуправляемых инфекций, достигнутое за последние годы в регионе, может быть нарушено изза отказов родителей от иммунизации своих детей. Цель мероприятия - повышение осведомленности населения о значении вакцинации для здоровья и благополучия людей.
Екатерина КАЗАНКОВА. "Журнал здоровья", N2, апрель 2016.
Новости тематики
- Во Владивостокской клинической больнице №4 более 2700 человек прошли диспансеризацию
- Больницу, в которой когда-то лечился глава Приморья Кожемяко, модернизируют
- Молодой партнер может омолодить и женщину
- Молодая жена: брак ради денег?
- Пупочная грыжа у ребенка
- Порция для Дюймовочки
- Естественное родительство – звучит красиво
- Развод – это не шутка
- Ученые выяснили, какие слова помогут вырастить неудачника
- Здравствуй, папа!
Новости раздела
- Во Владивостокской клинической больнице №4 более 2700 человек прошли диспансеризацию
- Больницу, в которой когда-то лечился глава Приморья Кожемяко, модернизируют
- Не шприцем единым
- Приморские биотехнологи создали десерты, которые замедляют старение
- Как перестать себя жалеть
- Приморье ставит диагноз
- БАД - концентрат пользы?
- Как избавиться от похмелья
- Женский алкоголизм беспощаден
- В Приморье есть все: от ГМО до сальмонеллы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах