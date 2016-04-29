Приморье подключается к Европейской неделе иммунизации

Приморский край примет участие в Европейской неделе иммунизации. В этом году посвященные ей мероприятия пройдут с 24 по 30 апреля под девизом «Ликвидировать пробелы в иммунизации».

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в Приморском крае за период 2014­2015 годов снизились показатели заболеваемости острым вирусными гепатитами А и В, коклюшем, ветряной оспой, менингококковой инфекцией. Однако эпидемиологическое благополучие по ряду вакциноуправляемых инфекций, достигнутое за последние годы в регионе, может быть нарушено из­за отказов родителей от иммунизации своих детей. Цель мероприятия - повышение осведомленности населения о значении вакцинации для здоровья и благополучия людей.

Екатерина КАЗАНКОВА. "Журнал здоровья", N2, апрель 2016.