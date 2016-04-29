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Получить льготные лекарства приморцы могут по 55 адресам

29 Апреля 2016, 18:20 | Приморье

Получить лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения и лечебные продукты питания для детей-­инвалидов льготники Приморья могут в 55 аптеках и аптечных пунктах, сообщает краевой департамент здравоохранения.

Как рассказал вице­губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, процесс отпуска лекарственных препаратов в Приморье постоянно контролируется.

«В крае ведется мониторинг наличия в пунктах отпуска льготных лекарств. Специалисты департамента совместно с представителями логистического оператора оперативно отрабатывают все заявки», - подчеркнул Павел Серебряков.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Приморского края Екатерины ЕЛИСЕЕВОЙ, в настоящее время в аптеках имеются все необходимые жизненно важные препараты для льготного отпуска населению. Полностью решен вопрос с поставкой инсулинов, по которым была в прошлом месяце была задержка. Значительный запас лекарственных средств для льготников есть и на складе логистического оператора.

«Журнал Здоровья» напоминает, что в Приморском крае работает многоканальная аптечная справочная служба по отпуску льготных медикаментов. Всю необходимую информацию о наличии препаратов можно узнать по тел.: 8 (423) 222­45­13.

Ирина МЕДВЕДЕВА.  "Журнал здоровья", N2, апрель 2016.

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Теги: лекарства  журнал здоровья  доступная медицина 






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