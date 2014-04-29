В майские праздники приморские поликлиники и больницы изменят график работы

В соответствии с приказом департамента здравоохранения Приморского края в праздничные дни в крае будет организована работа амбулаторно-поликлинических учреждений с ведением приема, обслуживанием вызовов на дому, работы процедурных и перевязочных кабинетов.

«О том, как будут работать учреждения здравоохранения в праздники, можно узнать, позвонив в те учреждения здравоохранения, к которым вы прикреплены», - сообщили в департаменте здравоохранения.

Расписание работы крупных лечебных учреждений Владивостока:

В круглосуточном режиме работают Владивостокские краевые больницы №1 и №2. Как сообщил главный врач ВКБ№2 («тысячекоечная») Вячеслав Глушко, больница будет принимать пациентов в штатном режиме.

ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», в состав которого включен «Центр материнства и детства» работают 5,6,7 мая. Выходные дни: 1-4 и 8-11 мая.

Во Владивостокской стоматологической поликлинике №1 (ул. Уборевича, 14) с 1 по 4 мая, а также с 9 по 11 мая работает круглосуточная дежурная служба неотложной стоматологической помощи. С 5 по 8 мая – работа в обычном режиме. Телефон для справок – 222-86-17.

В детской городской стоматологии дежурная служба работает 3 и 10 мая с 8:00 до 13:00. Дополнительная информация по телефону: (423) 222-55-81.

Детские поликлиники Владивостока:

Владивостокская детская поликлиника №2 (ул. Приходько,4) - 3 и 10 мая с 9:00 до 15:00 работает дежурная педиатрическая служба. С 9:00 до 14:00 – прием заявок для обслуживания пациентов на дому. Выходные дни – 1, 2, 9, 11 мая.

Владивостокская детская поликлиника №3 микрорайона Снеговая Падь (и ее структурные подразделения на ул. Карбышева,42, ул. Гамарника,17) работают 3,10 мая. Участковая педиатрическая служба принимает пациентов с 9 до 14:00, обслуживание на дому до 13:00.

Взрослые поликлиники Владивостока:

Владивостокская поликлиника №1 (ул. Уткинская): выходные дни 1, 2, 9, 11 мая. Дежурная терапевтическая служба организована 3 и 10 мая с 8:30 до 16:00.

Владивостокская поликлиника №3 (ул. Луговая,55): 3, 4, 10, 11 мая работает расширенная дежурная служба и организовано обслуживание пациентов на дому до 14:00. Здесь будет работать рентген-кабинет, ЭКГ и лаборатория.

Во «Владивостокском клинико-диагностическом центре» и его структурных подразделениях – аллерго-респираторном центре (ул. Спортивная, 10) и офтальмологическом центре (ул. Светланская,131) - организована дежурная служба на период майских праздников с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. О графике работы специалистов можно узнать по телефону: (423) 266-16-00.

Поликлиника №9 микрорайона Снеговая Падь: выходные дни 1, 2, 9, 11 мая. Дежурная терапевтическая служба организована 3 и 10 мая с 8:30 до 16:00.

Родильные дома и женские консультации:

«Владивостокский клинический родильный дом №2» и «Владивостокский клинический родильный дом №3» в майские праздники работают в своем обычном – круглосуточном режиме.

При возникновении экстренных состояний женщины могут обратиться в круглосуточную службу УЗИ и приемный покой гинекологического отделения ВКРД №3, где имеется круглосуточная служба эндоскопической хирургии.

В предстоящие майские выходные дни женская консультация роддома № 2, расположенная по адресу (ул. Светланская, 105) будет работать по следующему графику: 2 и 3 мая – с 9:00 до 14:00; 10 мая – с 9:00 до 15:00. Выходными днями станут 1, 4, 9 и 11 мая.

Женская консультация роддома №3 (ул. Калинина, 55) работает 3 и 10 мая с 8:00 до 14:00.

Травмпункты Владивостока работают в штатном режиме – круглосуточно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.