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В майские праздники приморские поликлиники и больницы изменят график работы
В соответствии с приказом департамента здравоохранения Приморского края в праздничные дни в крае будет организована работа амбулаторно-поликлинических учреждений с ведением приема, обслуживанием вызовов на дому, работы процедурных и перевязочных кабинетов.
«О том, как будут работать учреждения здравоохранения в праздники, можно узнать, позвонив в те учреждения здравоохранения, к которым вы прикреплены», - сообщили в департаменте здравоохранения.
Расписание работы крупных лечебных учреждений Владивостока:
В круглосуточном режиме работают Владивостокские краевые больницы №1 и №2. Как сообщил главный врач ВКБ№2 («тысячекоечная») Вячеслав Глушко, больница будет принимать пациентов в штатном режиме.
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», в состав которого включен «Центр материнства и детства» работают 5,6,7 мая. Выходные дни: 1-4 и 8-11 мая.
Во Владивостокской стоматологической поликлинике №1 (ул. Уборевича, 14) с 1 по 4 мая, а также с 9 по 11 мая работает круглосуточная дежурная служба неотложной стоматологической помощи. С 5 по 8 мая – работа в обычном режиме. Телефон для справок – 222-86-17.
В детской городской стоматологии дежурная служба работает 3 и 10 мая с 8:00 до 13:00. Дополнительная информация по телефону: (423) 222-55-81.
Детские поликлиники Владивостока:
Владивостокская детская поликлиника №2 (ул. Приходько,4) - 3 и 10 мая с 9:00 до 15:00 работает дежурная педиатрическая служба. С 9:00 до 14:00 – прием заявок для обслуживания пациентов на дому. Выходные дни – 1, 2, 9, 11 мая.
Владивостокская детская поликлиника №3 микрорайона Снеговая Падь (и ее структурные подразделения на ул. Карбышева,42, ул. Гамарника,17) работают 3,10 мая. Участковая педиатрическая служба принимает пациентов с 9 до 14:00, обслуживание на дому до 13:00.
Взрослые поликлиники Владивостока:
Владивостокская поликлиника №1 (ул. Уткинская): выходные дни 1, 2, 9, 11 мая. Дежурная терапевтическая служба организована 3 и 10 мая с 8:30 до 16:00.
Владивостокская поликлиника №3 (ул. Луговая,55): 3, 4, 10, 11 мая работает расширенная дежурная служба и организовано обслуживание пациентов на дому до 14:00. Здесь будет работать рентген-кабинет, ЭКГ и лаборатория.
Во «Владивостокском клинико-диагностическом центре» и его структурных подразделениях – аллерго-респираторном центре (ул. Спортивная, 10) и офтальмологическом центре (ул. Светланская,131) - организована дежурная служба на период майских праздников с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. О графике работы специалистов можно узнать по телефону: (423) 266-16-00.
Поликлиника №9 микрорайона Снеговая Падь: выходные дни 1, 2, 9, 11 мая. Дежурная терапевтическая служба организована 3 и 10 мая с 8:30 до 16:00.
Родильные дома и женские консультации:
«Владивостокский клинический родильный дом №2» и «Владивостокский клинический родильный дом №3» в майские праздники работают в своем обычном – круглосуточном режиме.
При возникновении экстренных состояний женщины могут обратиться в круглосуточную службу УЗИ и приемный покой гинекологического отделения ВКРД №3, где имеется круглосуточная служба эндоскопической хирургии.
В предстоящие майские выходные дни женская консультация роддома № 2, расположенная по адресу (ул. Светланская, 105) будет работать по следующему графику: 2 и 3 мая – с 9:00 до 14:00; 10 мая – с 9:00 до 15:00. Выходными днями станут 1, 4, 9 и 11 мая.
Женская консультация роддома №3 (ул. Калинина, 55) работает 3 и 10 мая с 8:00 до 14:00.
Травмпункты Владивостока работают в штатном режиме – круглосуточно.
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