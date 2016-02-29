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Как в Приморье получить налоговый вычет на лечение

29 Февраля 2016, 19:20 | Приморье

Платная медицина активно входит в нашу жизнь, ложась дополнительным финансовым бременем на каждую семью. Услуги стоматолога, сложные анализы, магниторезонансная томография… Суммы складываются немалые. Этот перечень может продолжить каждый в зависимости от состояния здоровья и медицинских потребностей его близких.

Однако законодательство позволяет часть потраченных на лечение средств вернуть назад – в форме налогового вычета. Кто имеет на него право и как получить эти средства, об этом «Журналу Здоровья» рассказала начальник отдела Управления ФНС России по Приморскому краю Ольга СЕМЕНАХА.

–  Физические лица, получающие доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц по ставке 13%, при наличии подтверждающих документов могут воспользоваться правом на предоставление налогового вычета за услуги по лечению, – пояснила Ольга Александровна. – Граждане, у которых отсутствуют доходы, подлежащие налогообложению налогом на доходы физических лиц, воспользоваться налоговыми вычетами не в праве.

Она подчеркнула, что вычеты на лечение предоставляются только в том случае, если такие услуги оказывались в медицинских учреждениях или индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности. Вычет на лечение распространяется только на услуги, которые поименованы в Перечне медицинских услуг, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Есть вычет по затратам на медикаменты, он также применяется только в отношении медикаментов, поименованных в Перечне лекарственных средств, утвержденном данным постановлением.

–  Предоставляется вычет в размере фактически произведенных расходов, однако он не может превышать 120 тыс. руб. – сказала Ольга СЕМЕНАХА. – Причем предельный размер вычета является общим для четырех видов расходов: на лечение, на собственное обучение налогоплательщика, на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. По дорогостоящим видам лечения ограничений нет, и к вычету принимается полная сумма фактически понесенных расходов.

Вычет предоставляется налоговым органом по окончанию года, в котором понесены соответствующие расходы. Для этого в налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика предоставляется налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме №3­НДФЛ.

Кроме того, с 1 января 2016 года работодатель (налоговый агент) также может предоставлять социальный вычет на лечение по заявлению работника. Для этого он должен представить работодателю уведомление о подтверждении права получить социальные вычеты, выданное налоговым органом.

Вычеты на лечение налоговый агент предоставляет, начиная с месяца, когда к нему обратился работник и по расходам, понесенным работником в текущем 2016 году.

Для подтверждения права на предоставление налогового вычета необходимо представить документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика. Конкретный перечень таких документов Налоговым кодексом РФ не предусмотрен, однако они должны в полной мере свидетельствовать о факте осуществления расходов.

В налоговый орган следует представить:

–  платежные документы (кассовые чеки, бланки строгой отчетности, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.д.);

–  договор налогоплательщика с медицинским учреждением РФ об оказании медицинских услуг или дорогостоящих видов лечения (если такой договор заключался) или документы, подтверждающие лечение. К последним относятся выписка из медицинской карты либо выписной эпикриз, заверенные врачом медицинского учреждения;

–  копию лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности (при оплате услуг по лечению) или лицензии страховой компании на занятие страховой деятельностью (в случае перечисления взносов по заключенным договорам добровольного страхования);

–  справку об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной Приказом Минздрава России № 289, МНС России №БГ­3­04/256 от 25.07.2001;

–  рецепты по форме №107­1/у (прил. №5 к Приказу Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 №110) со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;

–  документы, подтверждающие родство налогоплательщика с лицами, за которых он оплатил лечение, медикаменты, страховые взносы (свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и др.);

–  договор со страховой компанией, предусматривающий оплату исключительно услуг по лечению, или полис.

В налоговом органе пояснили, что копии представляемых документов не требует обязательного нотариального удостоверения.

Анна КУЗНЕЦОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: налоги  журнал здоровья 













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