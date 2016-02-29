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Врачи скорой медицинской помощи Уссурийска успешно применяют тромболитическую терапию
В 2015 году тромболизис проводился практически каждому пятому пациенту с острым инфарктом миокарда, сообщает "Журнал Здоровья".
Как сообщили в департаменте здравоохранения, всего за год службой скорой медицинской помощи Уссурийска зарегистрировано 223 случая инфарктов, 44 больным был сделан тромболизис, благодаря чему удалось избежать летальных исходов. Чаще всего для подобной терапии используется препарат тенектеплаза.
По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Уссурийска Александра ФЕДЕЙКИНА, тромболитическая терапия проводится врачами на скорой помощи Уссурийска с 2008 года, а с 2015 года ее стали применять и фельдшерские бригады.
– На сегодняшний день у нас все фельдшерские бригады обучены тромболизису и в случае чего могут оказать такую помощь самостоятельно, даже без участия врача. Фельдшер передает результаты кардиограммы по телеЭКГ старшему врачу. А тот, в свою очередь, может проконсультировать на расстоянии, нужно ли проводить тромболизис, – рассказал врач.
Напомним, тромболизис – очень эффективная манипуляция, помогающая при инфаркте миокарда. Если своевременно ее сделать, можно предотвратить осложнения: тромб растворяется, улучшается кровоснабжение сердечной мышцы, и, как результат, пациент не становится инвалидом. Эффективность терапии ограничена временными параметрами. Чем раньше от начала болевого приступа, а иными словами – от начала формирования коронарного тромба, она будет применена, тем лучше.
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