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Родильный дом № 3 Владивостока получил новый статус

29 Февраля 2016, 19:00 | Приморье

Теперь в роддом №3 будут поступать не только будущие мамы, выбравшие его по программе родовых сертификатов, но и пациентки с осложненной беременностью и женщины, чьи малыши нуждаются в оказании специализированной помощи, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

–  В «третий» роддом Владивостока будут направлять будущих мам с изоиммунизацией при беременности, неиммунной водянкой плода при сроке 34 недели и более, беременные с плодом, имеющим врожденные пороки развития желудочно­кишечного тракта, сердечно­сосудистой, бронхолегочной, центральной нервной системы, а также других органов и систем при сроке беременности 34 недели и более. Кроме того, сюда будут госпитализированы жительницы Первомайского и Советского районов Владивостока с доброкачественными и злокачественными опухолями, с предлежанием плаценты, подтвержденным при УЗИ», – рассказали в департаменте здравоохранения..

Как отметила главный специалист­эксперт отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Евгения ШУТКА, родильный дом №3 входит в число ведущих учреждений родовспоможения Приморья.

–  Сегодня в учреждении имеются не только все технические возможности, но и большой и успешный опыт по оказанию помощи такого рода пациентам, – отметила она.

В частности, здесь есть все необходимое для того, чтобы выхаживать младенцев с серьезными пороками развития. Принимать, лечить и осуществлять адаптацию деток с различными патологиями позволяет высокая квалификация специалистов и современное оборудование, которым в полной мере оснащен «третий» роддом.

По словам главврача Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светланы САГАЙДАЧНОЙ, важнейшим подразделением учреждения является отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

–  1 января 2016 года ему исполнилось 10 лет, за время которых его пациентами стали 2304 крохи. Все эти малыши особенные, нуждающиеся в более пристальном внимании медиков и семьи, в особом уходе и лечении, и в том числе – в высокотехнологической помощи. К слову, ее мы оказываем на протяжении уже нескольких лет, и только в прошлом году ее получили около 40 малышей, страдавших дыхательными расстройствами средней и тяжелой степени и асфиксией различной тяжести на фоне внутриутробного инфицирования и пневмонии, – подчеркнула Светлана Викторовна.

Отметим, беременные, не нуждающиеся в предоставлении узкоспециализированной помощи, связанной с наличием у них разного рода заболеваний, могут, как и прежде, выбрать родильный дом № 3 Владивостока по собственному желанию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: роддом 



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