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Современные методы лечения онкозаболеваний обсудят в Приморье
Международная научная конференция «Современная лучевая терапия: клинические и физические аспекты» откроется во Владивостоке в четверг, 30 января.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, участниками мероприятия станут известные врачи и ученые из Риги, Москвы, Владивостока и других городов.
В рамках конференции будут подробно рассмотрены современные методики лучевой терапии, в том числе и при раке молочной железы. Участники встречи также уделят внимание методам контроля качества в лучевой терапии.
Отдельным блоком станет выступление перед аудиторией специалистов Латвийского онкологического центра, которые поделятся своим опытом в лечении онкозаболеваний. А представители федерального Центра сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова расскажут коллегам о значении позитронной эмиссионной томографии в диагностике злокачественных опухолей.
Конференция станет для приморских врачей площадкой по обмену опытом с коллегами из других регионов.
«В Приморском крае ведется строительство онкологического диспансера, куда поступит самое современное оборудование. В медучреждении будут представлены все возможности современной диагностики злокачественных образований, уточняющей диагностики, противоопухолевого лечения, включая самые современные методы лучевой терапии. Для нашего края – это важное и очень нужное мероприятие», - отметил значимость предстоящего события и.о. директора департамента здравоохранения Евгений Махиня.
Начало конференции в 10:00 30 января. Адрес проведения: Владивосток, пр-т Острякова,2, аудитория №5, 3 этаж ТГМУ.
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