Мы лишь учимся жить в ладу с собой

Автор популярных книг врач­-гомеопат Валерий СИНЕЛЬНИКОВ поделился своей точкой зрения на причины болезней и неудач

«Азбука здоровья и счастья». Именно так была озаглавлена тема семинара, который провел во Владивостоке Валерий СИНЕЛЬНИКОВ, врач­гомеопат, практикующий психотерапевт, автор популярных книг «Возлюби болезнь свою», «Прививка от стресса, или психологическое айкидо», «Путь к богатству. Как стать богатым и счастливым» и других.

Первый раз он приезжал в приморскую столицу из Симферополя по приглашению директора МУК «Центр развития предпринимательства» Елены НОВГОРОДОВОЙ в прошлом году. Тогда в зал, рассчитанный на 50 человек, битком набилось почти 250 слушателей, настолько велика популярность человека, к трудам и практике которого представители официальной медицины относятся, прямо скажем, не совсем однозначно. И вот Валерий Синельников снова во Владивостоке. Многим хочется получить его ответ на сложные вопросы: почему не получается бизнес, почему подводят партнеры, как справиться с депрессией, избавиться от болезней и стать удачливым. В числе участников семинара свои вопросы задала и корреспондент «ЖЗ».





- Валерий Владимирович, почему люди болеют? Современная наука утверждает, что львиная доля болезней зависит от образа жизни самого человека, и только на втором, третьем месте в ряду причин стоят состояние экологии, уровень медицинской помощи.

- Есть три причины болезней. Первая: отсутствие смысла жизни. Вторая: незнание законов Вселенной. Третья: пагубные привычки, по поводу которых хотелось бы сказать следующее. Я вижу, что многие люди в нашем обществе не хотят жить. Всем своим поведением они разрушают свое здоровье: курят, объедаются, не спят ночами. Но если подсознание человека не хочет жить, то тогда для чего все остальное: хорошие отношения в семье, благополучие? Надо четко осознавать, что раздражение, ревность, зависть, жадность - это уже болезни, свидетельствующие об отсутствии внутренней гармонии. Болезни души разрушают тело.

В человеке сокрыты все энергии Вселенной. Он создан по образу и подобию Бога. В нем есть энергии созидания и разрушения, сомнения и веры. В нем, как и в Боге, есть абсолютно все. Только в Боге все эти энергии УРАВНОВЕШЕНЫ, мы же только учимся жить в ладу с собой и окружающим миром.

- В этом главная особенность ваших лекций - вы воссоздаете у слушателей цельную картину мира, в котором все связано со всем. Но ведь не все хотят изменять себя, трудиться?

- Многие люди не осознают себя творцами своей жизни, и слова о том, что человек создан по образу и подобию Божьему, проходят мимо их сознания. Они болеют и обвиняют в этом микробов. Они несчастны и обвиняют в этом мужа, жену, родителей, соседа. Они не желают видеть, что каждый человек - автор счастья и несчастья в свой судьбе.

Обычная ситуация: внук подарил дедушке смартфон, и дедушка возмущается, что слишком много функций - ему достаточно одной­двух. Так и человек - за всю жизнь не успевает или не хочет, или не умеет открыть в себе огромные возможности, изначально заложенные в нем Создателем.

В ряду законов Вселенной надо называть законы созидания, единства, свободы воли, созвучия и другие. Их можно не знать - но последствия не замедлят себя ждать. Ведь если вы суете палец в розетку, то электрическому току совершенно все равно, знаете ли вы законы физики. Простейшее, чему человек должен научиться, и чем раньше, тем лучше, - это умению контролировать свои чувства, свои эмоции и даже создавать их. Если этого не делать, то по закону созвучия - подобное тянется к подобному - человек завистливый, злой и жадный будет притягивать к себе таких же людей и множество болезней. Если человек посылает в мир агрессию и ненависть, то по закону отражения получает в ответ эти же самые энергии.

- И все­таки нам не уйти от того, что человек - это его тело. А телу нужны режим дня, питания? Или это в принципе не важно, если здоров дух?

- Телу необходима достаточная физическая нагрузка, которая дает мышечную радость. Тут уж каждый выбирает для себя - танцы, плавание, работу на даче, физические практики, которых много - от йоги до цигун.

Телу необходим режим дня, при котором утром мы встречаем восход Солнца, источник жизни на Земле. Пренебрежение к этому простому правилу, ночной образ жизни ведет к разрушению организма. Телу необходим регулярный прием пищи, при котором главная трапеза происходит в полдень по местному времени. Необходимо помнить об очищении организма, о котором говорят все религии. Например, христиане не менее 200 дней в году постятся. Очищаясь, мы чувствуем, что наши вкусовые пристрастия меняются, и мы начинаем любить полезную пищу.

Я убежден, что вегетарианство - это единственно правильное видовое питание человека как homo sapiens. Тигру - мясо, человеку - плоды и травы.

Очень важен эмоциональный аспект здоровья, и потому на семинаре мы учимся, как избавляться от гнева, раздражительности, агрессии.

Есть еще очень важный аспект здоровья - социальный. Человеку необходимо общение с хорошими и думающими людьми. Важно дарить людям радость. Хорошо бы заниматься благотворительностью, но улыбка соседу при встрече - это уже подарок. И главное - человеку необходимо помнить о душе, которая нуждается в молитвах, медитации.

- Многих интересует вопрос, как правильно заниматься благотворительностью?

- Творить благо нужно мудро. Благотворительность не должна быть унизительной подачкой нищему. Помощь должна принести человеку благо, то есть сделать его в полном смысле слова богаче и счастливее. Если он снова приходит к вам и снова просит помочь, значит, ваша помощь ничего не изменила в жизни этого человека и повторять ее просто глупо.

- Как стать богатым? Вам, наверное, часто задают этот вопрос?

- Первый шаг на пути к богатству - это осознание, что вы уже БОГаты, здесь и сейчас. Вы - человек, а нет на Земле никого выше и сильнее человека!

Человек с психологией потребителя тратит жизнь не на истинные ценности, а на их материальные суррогаты. Если вы заняты не тем, что «делаете деньги», а тем, что воплощаете в жизнь животворящую цель­мечту, то у вас будут не конкуренты, а союзники. Вся Вселенная помогает человеку воплотить в жизнь прекрасную необходимую всем мечту.

- На семинаре одна молодая женщина рассказывала вам, что у нее есть семья, муж, дети, свой бизнес, друзья и жизнь заполнена до предела. Она спрашивала, как не потерять себя в этом огромном букете социальных ролей, как обрести и сохранить душу?

- Для начала надо вспомнить, что всему свое время. До 25 лет в жизни человека цветет весна, это время учения. До 50 лет длится возраст зрелости, время создания семьи, своего дела, и так далее. До 75 лет идет осень - время наставничества, когда надо успеть передать жизненный опыт следующим поколениям. А потом уже наступает зима - время ясновидения, отречения от материального мира, молитв, накопления духовной силы, отказа от земного. Но находить время для уединения, молитв и медитаций нужно всегда, в любом возрасте.

Многие люди просто не знают, чего они хотят от жизни. Вот вам домашнее задание: составьте список своих желаний - больших и маленьких, и поразмышляйте, что важно, а что второстепенно. И суеты в вашей жизни станет меньше… Бывает, мы хотим того, что нам не нужно, и вместо того чтобы объединить энергии, мы боремся с родителями, с детьми. Нет плохих энергий. Абсолютно все дается для развития души - и хорошее, и плохое.

- По ходу семинара красивая и уже не молодая женщина пожаловалась, что муж ее не любит. Чего она только не делала: и наряжалась, и вкусно готовила, но муж остыл к ней. Вы ей ответили встречным вопросом…

- Да, я спросил ее: «А любите ли Вы сами себя?» Мы знаем заповедь «Возлюби ближнего, как себя самого», но любим ли сами себя? Или гораздо чаще критикуем, не хотим жить, махнули на себя рукой? А что если начать себя любить, начать делать, что хочется: гулять по берегу моря, ходить в кино и в гости, читать мудрые книги, фотографировать детей, разводить цветы? И тогда окружающие начнут, как минимум, испытывать к вам интерес, а от него уже и до любви полшага.

- Казалось бы, вы говорите простые вещи и не настаиваете на том, что знаете абсолютную истину. Вы говорите на языке и людей верующих, и атеистов, употребляя слова Бог, Аллах, Создатель, Абсолют, Космический разум… Так почему же среди людей религиозных у вас есть активные противники?

- Может быть, потому, что борьбу Добра со Злом никто не отменял. Не все, кто называют себя приверженцем той или иной религии, таковыми являются. Я буду очень рад, если мои книги, мои семинары будут восприняты читателями как ступенька на пути духовного развития.

Цель жизни - прийти к Богу. Каждый человек эту цель ощущает, хотя не каждый осознает. Представьте картину: я стою на берегу моря и встречаю рассвет, и от меня до солнца по морю бежит солнечная дорожка. Я вижу путь к солнцу, я вижу путь к Богу! А вот неподалеку еще один человек встречает рассвет, но он не видит моей солнечной дорожки, не видит, как мне кажется, правильного пути к Богу. Человек ограниченный, с сильным эго, будет тянуть всех к себе, чтобы все увидели его дорожку. Будет возмущаться, когда другие не станут торопиться идти по его пути. Будет сыпать проклятьями. А на самом деле у каждого своя дорога к Богу.

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.