Более 4000 человек в Приморском крае ежегодно получают страшный диагноз "инсульт"

Врачи рассказали жителям Приморья о том, как уберечься от инсульта

Инсульт – не болезнь, а печальный финал многих патологических состояний, который некоторые упорно приближают своим образом жизни

Более 4000 человек в крае ежегодно получают страшный диагноз «инсульт», причем 80% выживших после этой сосудистой катастрофы навсегда остаются инвалидами. Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, который по решению ВОЗ отмечается 29 октября, приморские врачи озвучили тревожные данные статистики и рассказали о том, как предупредить инсульт, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

К сожалению, проблема эта была, есть и будет, потому что старение организма и недуги, с этим процессом связанные, никто не отменял. Но есть те тревожные звонки, которые каждый может услышать, есть факторы риска, которым можно противостоять с помощью современных методов медицины. Есть простые способы диагностики инсульта, которые – убеждены участники пресс-конференции – должен знать каждый!

Итак, что же такое инсульт, и какова статистика заболеваемости в Приморском крае?

Дмитрий НОВИКОВ, главный внештатный невролог департамента здравоохранения, заведующий неврологическим отделением Приморской краевой клинической больницы №1:

– Надо понимать, что инсульт – не болезнь, это финал самых разнообразных патологических состояний сердечно-сосудистой системы. Есть тысячи заболеваний, которые могут привести в своем финале к поражению головного мозга. То есть перекрылся сосуд или лопнул, в результате чего поразилось вещество головного мозга, что мы видим в клинических проявлениях. И страшен инсульт тем, что меняется личность человека, его интеллект, а не только координация движений или чувствительность. Утрачивается самое главное, чем силен человек, а силен он своими высшими корковыми функциями и интеллектом.

Поэтому наша задача – вовремя выявить болезни, которые могут привести к развитию инсульта, адекватно их вести и постоянно контролировать состояние пациента. Тем самым мы снижаем риск развития инсульта или вообще полностью предотвращаем.

Лидерами по поставке инсульта являются следующие заболевания: гипертоническая болезнь, гиперхолестеринемия или нарушение жирового обмена, сахарный диабет и одно из самых грозных, коварных и непредсказуемых по своему течение заболеваний – нарушение ритма сердца, так называемая фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия.

Что касается статистики, то кардинального снижения по количеству инсультов в крае пока не отмечается. Если за 9 месяцев 2015 года больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) было 4400, то в этом году – на 10-15 случаев меньше.

Важный параметр – количество умерших от острого инсульта. Инсульт делится на две большие группы - ишемический и геморрагический. Если раньше умирало до половины всех пациентов, которые перенесли ишемический инсульт, и до 80-90%, которые получили кровоизлияние в мозг, то сейчас статистические показатели гораздо лучше. Мы начали достигать показателей, которые есть в европейском и североамериканском здравоохранении – от 12 до 20% - по ишемическому инсульту и от 30-50% – по геморрагическому инсульту. Цифры вселяют некоторый оптимизм.

Кому поможет тромболизис

Дмитрий ХАН, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ККБ №1:

– Каждый день к нам поступают больные с инсультом, и каждый день видим эту весьма удручающую картину, потому что люди, которые к нам пребывают, в большинстве своем, по сути дела, не имеют шансов стать прежними, и это, к сожалению, очень печальная данность. По статистике 80% больных после инсульта становятся инвалидами. Но мы имеем возможность применить на сегодняшний день самое эффективное лечение, которое имеет очень высокие степени доказательности, – тромболитическую терапию, или тромболизис.

Важно знать, что если произошла закупорка сосуда тромбом, то в течение 4,5 часов можно ввести особый препарат, который может этот тромб растворить и восстановить кровоток, и тем самым спасти погибающие клетки мозга. Врач определит, можно ли вводить этот препарат человеку, нет ли противопоказаний, но если прошло более 4,5 часов, то применять это лечение уже невозможно из-за риска осложнений. 4,5 часа называется «терапевтическим окном».

Но самое печальное из всей этой истории – плохая информированность населения. За несколько месяцев работы нашего отделения к нам на 100 больных поступило всего лишь пять человек в «терапевтическом окне». У нас всегда готовность номер один. Врач скорой помощи сразу сообщает нам, что везут такого больного, и мы его ждем. Но в большинстве своем пациенты поступают, когда время для тромболизиса упущено. Так, по состоянию на сегодняшний день, через отделение прошло 350 человек, из них всего 16 человек поступило в «терапевтическом окне», из них 9-ти сделали тромболизис, пятерым лучше стало фактически уже «на игле». Эти люди вышли из нашего отделения на своих ногах.

Но многие теряют драгоценное время, поскольку при ишемическом инсульте человек находится в ясном сознании, у него может ослабеть рука или нога, перекоситься лицо, измениться речь. Но люди не понимают, что с ними случился инсульт, думают, что пройдет, ждут следующего дня. Этим и коварен ишемический инсульт, он может протекать без головной боли, без потери сознания.

Между тем, имеется весьма эффективная диагностика, которая позволяет распознать инсульт с 90% точностью, причем при этом не нужно знать медицину, эту диагностику могут даже дети. Мы называем ее аббревиатурой «УДАР». Каждая буква – это симптом, действие. У – улыбка: попроси человека улыбнуться, оскалить зубы. Д – движение: попроси поднять и удерживать руки перед собой. А – артикуляция: попроси назвать себя, имя и фамилию. Р – решение. Если улыбка кривая, перекосило лицо, рука не поднимается или ослабела, если человек не может себя назвать, нарушена речь, значит, случился инсульт! Надо срочно вызывать скорую помощь. При отсутствии противопоказаний есть только 4,5 часа, в течение которых врачи могут ввести лекарство, растворить тромб и спасти человеку будущее!

Дмитрий НОВИКОВ:

– В Приморском крае создано 9 специализированных отделений, в которых оказывают помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения, а также с инфарктом миокарда, в каждом из них стоит компьютерный томограф, который позволяет экстренно проводить диагностику и лечение. Причем здесь соблюдается стандарт лечения, который принят во всем мире.

Сосудистые центры созданы во Владивостоке в городской больнице №1, городской больнице №4, ПККБ№1, в больницах Находки, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Дальнереченска, Арсеньева, Дальнегорска. Успешно также работают в этом направлении врачи-неврологи в Лесозаводске и Славянке.

Что приводит к сосудистым заболеваниям: взгляд специалистов медицинской профилактики.

Нина ГОРБАТЮК, заведующая Центром медицинской профилактики Владивостокского клинико-диагностического центра:

– В числе факторов риска мы назвали четыре основных заболеваний, но их причина – всегда в образе жизни. В ходе прошлогодних медосмотров детей мы отмечали, что до 15% из 50 человек имеют повышенный холестерин. Это дети пяти-семи лет! И родители об этом даже не задумываются! Между тем пищевые привычки формируются с детства, как и навыки закаливания – вспомните обливания ног холодной водой в детсадах, которое когда-то было очень популярно. А ведь это тренировка сосудов.

Наверное, не скажу ничего нового: правильные пищевые привычки, пятиразовое питание, двигательная активность, отказ от вредных привычек (каждый раз огорчаюсь, когда вижу курящих девушек!) – все это позволит снизить риски. Сохраняйте здоровье с детства! Врачи могут лишь помочь, но все остальное зависит от каждого.

А если у вас выявили болезни, которую мы назвали в числе факторов риска, то ими нужно заниматься под руководством специалиста (терапевта, эндокринолога, кардиолога): контролировать артериальное давление, уровень глюкозы крови, холестерина и по рекомендации врача принимать необходимые лекарства, причем постоянно.

Дмитрий НОВИКОВ:

- Как невролог буду счастлив, если пациент на вопрос «почему у него инсульт?» скажет: «Я по своей халатности не следил за артериальным давлением, у меня было нарушение ритма сердца, но я не принимал антикоагулянты, не принимал холестеринснижающие препараты, и меня закономерно парализовало. Теперь я понимаю, что это опасно». Чаще у такого больного виноваты все окружающие, включая докторов. Но если в твоей машине сломается двигатель, ты не будешь винить начальника транспортного цеха, а займешься ремонтом и в последующем – профилактикой. Так и со здоровьем – главное, профилактика. Наша задача – донести до каждого, что внимание к факторам риска, о которых шла речь, плюс онконастороженность позволят человеку нормально жить и функционировать.

Ирина БАРАННИК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.