Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как противостоять сезонным рискам и не заболеть ОРВИ и гриппом?
Золотая солнечная осень уступает место промозглым ветреным ноябрьским дням. Вместе с ними нас ожидают неприятности в виде простуды и инфекционных заболеваний. Как противостоять сезонным рискам и не заболеть ОРВИ и гриппом? Тщательно взвесив все доводы, subscribe.ru предлагает читателям ознакомиться с пятью советами, которые помогут вам в этот период. Они перекликаются с правилами, представленными на предыдущей странице, но «Журнал Здоровья» исходит из старого правила о том, что повторенье - мать ученья.
Совет номер 1. Укрепляйте свой иммунитет
Всеми способами. Хорошо, если сделали прививку, если нет, то спорт, витамины, здоровое и сбалансированное питание, неспецифическая профилактика. Но никто не отменял и народные проверенные средства вроде облепихи, чеснока, меда и лимона. При этом стоит отметить растущий интерес к неспецифической лекарственной профилактике противовирусными препаратами, имеющей свои плюсы. В отличие от тех же прививок, которые необходимо успеть сделать до начала сезона простуды и гриппа, профилактические курсы препаратами можно начинать в любые сроки, в том числе и непосредственно после контакта с болеющим человеком. Кроме того, неспецифическая профилактика позволяет защитить себя не только от гриппа, но и от простуды, от которой прививок пока не придумали.
Совет номер 2. Личная гигиена
Та старая детсадовская мантра о постоянном мытье рук действительно работает. Кроме того, не трогайте руками глаза, нос и рот, протирайте места общего пользования вроде дверных ручек антибактериальными растворами. И никаких общих чашек и еды ни с кем в период эпидемиологического подъема заболеваемости.
Совет номер 3. Минимизируйте контакты с больными
Избегайте массового скопления людей, не приближайтесь к отчаянным безумцам, пришедшим с температурой на работу, а еще лучше, заставьте их уйти домой. Если заболел ктото из ваших домочадцев, то изолируйте его в отдельную комнату. И начинайте курсовую неспецифическую профилактику для всех остальных членов семьи.
Совет номер 4. Маски
Носить или не носить, вот в чем вопрос. Не считайте их панацеей. Вопервых, они больше помогают не заразить других, чем не заразиться самому. Вовторых, в любом случае маску нужно менять, иначе рискуете создать под ней самые благоприятные условия для размножения вирусов и бактерий. Втретьих, Минздрав активно рекомендует маски всетаки носить. Тем более что эффект плацебо тоже никто не отменял.
Совет номер 5. Не паникуйте
Помните: чем больше вы думаете о возможности заразиться и представляете себя лежащим с температурой, тем больше у вас шансов подхватить грипп. Даже если вы всетаки заболели, то самый главный, пожалуй, совет - это немедленно обратиться к врачу и не геройствовать.
"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.
Новости тематики
- Как противостоять сезонным рискам и не заболеть ОРВИ и гриппом?
- Более 4000 человек в Приморском крае ежегодно получают страшный диагноз "инсульт"
- Комплексная вакуумная терапия стала доступной на Дальнем Востоке
- Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю дал комментарий о праве пациентов на обезболивание
- Звезды советуют направить усилия на борьбу с вредными привычками
- Поликлиники Приморья присоединились к акции "Неделя против рака молочной железы"
- Приморцам угрожает "бомба замедленного действия"
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадут нежданные деньги
- Информационные технологии в медицине обсудили в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса
- Зубная паста как грандиознейшая афера XX века
Новости раздела
- Как противостоять сезонным рискам и не заболеть ОРВИ и гриппом?
- Более 4000 человек в Приморском крае ежегодно получают страшный диагноз "инсульт"
- Комплексная вакуумная терапия стала доступной на Дальнем Востоке
- Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю дал комментарий о праве пациентов на обезболивание
- Звезды советуют направить усилия на борьбу с вредными привычками
- Мелко плаваем!
- Новые наркотики гарантируют быстрое привыкание
- Что в тарелке у первоклассника
- Семейный клуб "Крепыш" - закаливание с пеленок
- Психолог поможет детям и родителям
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
- В Приморье "Хаятту" нашли достройщика
- Дикорастущая прибыль
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- По России разносится "вирус Итурупа", который не поддается лечению
- Красавица из Владивостока вошла в топ-15 на конкурсе Miss International 2016 в Токио
- В Приморье на территории нацпарка "Земля леопарда" обнаружена редкая краснокнижная змея
- Рынок услуг автопроката во Владивостоке перенасыщен в 2-3 раза