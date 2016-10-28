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Как противостоять сезонным рискам и не заболеть ОРВИ и гриппом?

28 Октября 2016, 17:25 | Приморье

Золотая солнечная осень уступает место промозглым ветреным ноябрьским дням. Вместе с ними нас ожидают неприятности в виде простуды и инфекционных заболеваний. Как противостоять сезонным рискам и не заболеть ОРВИ и гриппом? Тщательно взвесив все доводы, subscribe.ru предлагает читателям ознакомиться с пятью советами, которые помогут вам в этот период. Они перекликаются с правилами, представленными на предыдущей странице, но «Журнал Здоровья» исходит из старого правила о том, что повторенье - мать ученья.

Совет номер 1. Укрепляйте свой иммунитет

Всеми способами. Хорошо, если сделали прививку, если нет, то спорт, витамины, здоровое и сбалансированное питание, неспецифическая профилактика. Но никто не отменял и народные проверенные средства вроде облепихи, чеснока, меда и лимона. При этом стоит отметить растущий интерес к неспецифической лекарственной профилактике противовирусными препаратами, имеющей свои плюсы. В отличие от тех же прививок, которые необходимо успеть сделать до начала сезона простуды и гриппа, профилактические курсы препаратами можно начинать в любые сроки, в том числе и непосредственно после контакта с болеющим человеком. Кроме того, неспецифическая профилактика позволяет защитить себя не только от гриппа, но и от простуды, от которой прививок пока не придумали.

Совет номер 2. Личная гигиена

Та старая детсадовская мантра о постоянном мытье рук действительно работает. Кроме того, не трогайте руками глаза, нос и рот, протирайте места общего пользования вроде дверных ручек антибактериальными растворами. И никаких общих чашек и еды ни с кем в период эпидемиологического подъема заболеваемости.

Совет номер 3. Минимизируйте контакты с больными

Избегайте массового скопления людей, не приближайтесь к отчаянным безумцам, пришедшим с температурой на работу, а еще лучше, заставьте их уйти домой. Если заболел кто­то из ваших домочадцев, то изолируйте его в отдельную комнату. И начинайте курсовую неспецифическую профилактику для всех остальных членов семьи.

Совет номер 4. Маски

Носить или не носить, вот в чем вопрос. Не считайте их панацеей. Во­первых, они больше помогают не заразить других, чем не заразиться самому. Во­вторых, в любом случае маску нужно менять, иначе рискуете создать под ней самые благоприятные условия для размножения вирусов и бактерий. В­третьих, Минздрав активно рекомендует маски все­таки носить. Тем более что эффект плацебо тоже никто не отменял.

Совет номер 5. Не паникуйте

Помните: чем больше вы думаете о возможности заразиться и представляете себя лежащим с температурой, тем больше у вас шансов подхватить грипп. Даже если вы все­таки заболели, то самый главный, пожалуй, совет - это немедленно обратиться к врачу и не геройствовать.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.

 

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Теги: грипп  ОРВИ 



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