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Комплексная вакуумная терапия стала доступной на Дальнем Востоке
В медицинском центре «Океан» появился первый в Сибири и на Дальнем Востоке аппарат интервальной вакуумной терапии VACUMED. Аппарат помогает эффективно восстанавливать физическое состояние, успешно проходить реабилитацию после эндопротезирования, сохранять красоту и хорошее самочувствие на долгие годы.
История вакуумной терапии насчитывает несколько тысячелетий. Эксперты называют эту форму терапии одной из старейших - и на это есть все основания, ведь дренирование ран использовалось еще в Вавилоне и Ассирии в 600е годы до н.э. Примерно в это же время вакуумная аспирация ран применялась и в Древней Греции. Естественно, что различные подходы к данной методике претерпевали изменения, и вакуумная терапия постоянно совершенствовалась. Аппарат VACUMED совершил настоящую революцию и перешел от локального применения к общему - в приборе благотворному воздействию вакуума подвергается вся нижняя часть тела пациента.
Действие аппарата основано на попеременном воздействии отрицательного и нормального (атмосферного) давления на нижние конечности и абдоминальную область. Это похоже на действие насоса или на «дополнительное сердце» для нижней половины тела. Во время фазы отрицательного давления происходит расширение капилляров и растет количество работающих сосудов. Благодаря этому, увеличивается кровоснабжение (перфузия) в тканях и, как следствие, насыщение их кислородом и питательными веществами. Даже ткани с недостаточной перфузией или ишемией активизируют свою жизнедеятельность и восстанавливаются. Во время фазы нормального атмосферного давления венозная и лимфатическая кровь активнее продвигается по капиллярам, что усиливает лимфодренаж, способствует активизации обмена веществ.
Лечение сосудистых заболеваний
У аппарата VACUMED масса показаний, и среди них основные - сосудистые заболевания нижних конечностей. Болезни этой категории сегодня становятся все более распространенными и поражают даже молодую часть населения. Так, 90% взрослых страдают хронической венозной недостаточностью, чуть меньший процент - хронической артериальной недостаточностью нижних оконечностей, вызванной в большинстве случаев атеросклерозом. Нередко эти заболевания протекают на фоне сахарного диабета, что увеличивает вероятность осложнений. В результате возрастает риск возникновения инфаркта миокарда и инсульта, а критическая ишемия нижних конечностей увеличивает угрозу ампутации.
Юрий ЛИЗАНЕЦ, хирург флеболог со стажем более 30 лет, почетный член Российского общества флебологов и ассоциации врачейхирургов рассказал об эффективности аппарата VACUMED в ходе его презентации в медицинском центре «Океан».
- В ноябре 2012 года мы приобрели первый прибор вакуумной терапии, в 2014м - докупили второй, и в наших планах приобрести еще один аппарат, - поделился врач. - Поскольку специализация наших клиник - заболевания нижних конечностей, VACUMED мы используем по нашим показаниям. Мы применяем аппарат для подготовки наших пациентов к эндовенозному лечению варикоза, а также для снятия отека через два месяца после операции. Эффект от применения VACUMED поразительный - срок реабилитации можно сократить почти в три раза. Аппарат также позволяет эффективно бороться с диабетической стопой, дерматозами, атрофией.
По словам доктора Лизанец, у прибора существует восемь стандартных программ, а также есть возможность создать свою, индивидуальную. Третья программа подходит для здоровых людей, которые хотят улучшить свое самочувствие, а при варикозе применяется третья и восьмая. Последняя - особенно любима врачами, поскольку аппарат запрограммирован на длительную отрицательную фазу давления, что максимально стимулирует восстановительную работу организма.
- Наша компания с 1995 года занимается проблемами суставов и нижних конечностей, и мы были первыми, кто начал завозить на Дальний Восток эндопротезы суставов и жидкие имплантаты, - рассказал Дмитрий МЕРНЫЙ, директор ООО «Центр медицинского обеспечения». - И многие пациенты, прошедшие эндопротезирование, приезжали к нам и спрашивали: «А что делать дальше?». И я не мог ничего посоветовать, так как реабилитационная медицина у нас очень слабо развита. В итоге достаточно молодые люди ставили на себе крест и считали себя калеками. Поэтому Дальнему Востоку был необходим такой аппарат, как VACUMED, который может достаточно быстро восстановить организм и поставить на ноги людей после эндопротезирования.
Косметология и спортивная медицина
VACUMED применяется не только в сосудистой и реабилитационной медицине, но и в космической и спортивной. По всей России косметологические клиники закупают аппарат для того, чтобы предоставлять комплексные услуги по борьбе с лишним весом и целлюлитом. Как отмечают эксперты, пациенты, прошедшие курс вакуумной терапии теряют от 1,5 до 5 кг. Также производители аппарата выпускают специальные мази для еще более эффективного лечения целлюлита. Уже после 45 сеансов пациентки отмечали положительные изменения кожи.
Другим приятным «бонусом» работы VACUMED является так называемый эффект легких ног. Офисные работники нередко жалуются на гудение ног в вечерние часы или боли в нижних конечностях при физических нагрузках. Уже за один сеанс аппарат вакуумной терапии избавляет от этих неприятных ощущений и подарит легкость.
- Раз в неделю мы с коллегами играем в футбол. Несмотря на то что мне 54 года и уже пора переходить на шахматы, я наравне с 20летними сотрудниками 1,5 часа бегаю по полю, - делится доктор Лизанец. - После этого я почти всю неделю умираю, если не залезу в аппарат VACUMED. Зато благодаря прибору, я уже через два дня чувствую себя просто замечательно.
Именно поэтому VACUMED показан и профессиональным спортсменам. Ведь в большом спорте значительную роль в достижении результата играет не только тренировка, но и регенерация - возможность как можно быстрее отдохнуть, восстановить силы и приступить к следующей тренировке. Особенно важно быстрое восстановление организма спортсмена во время соревнований.
- Интервальная вакуумная терапия оказывает значительное улучшение физического состояния, - отмечает Анатолий ОРЛЕЦКИЙ, д.м.н., профессор, заведующий отделением спортивной и балетной травмы ЦИТО им. Н.Н. Приорова. - Адекватное контролируемое использование аппаратов VACUMED дает выраженные положительные клинические результаты. Широкое применение устройств интервальной вакуумной терапии при различной патологии у спортсменов и артистов балета в сочетании с другими видами лечения является обоснованным и наиболее перспективным для скорейшего восстановления функциональной работоспособности.
Эти перспективы давно оценили известные футбольные и хоккейные клубы, которые обзавелись аппаратами VACUMED. Такие приборы есть у «Спартака», «Зенита». И даже Криштиану РОНАЛДУ после травмы на чемпионате мира проходил реабилитацию именно в этом аппарате.
Пройти курс вакуумной терапии в данном аппарате можно, записавшись через регистратуру МЦ «ОКЕАН», тел. 8 (423) 246 4643 к врачуфизиотерапевту: Скрытниковой Лилии Николаевне.
Показания к методике интервальной вакуумной терапии:
Окклюзия периферических артерий
Ангиология
Хроническая венозная недостаточность
Трофические и другие язвы
Профилактика тромбозов и сосудистых заболеваний, укрепление сосудов
Лимфостаз
Атрофия, гипотрофия мышц нижних конечностей
Травматология и ортопедия
Реабилитация в постоперационный период
Дерматозы
Урология
Детоксикация организма
Диабетическая стопа
Целлюлит
Эффекты аппарата интервальной вакуумной терапии VACUMED:
Улучшение и восстановление микроциркуляции - расширение спазмированных, закупоренных капилляров, насыщение тканей кислородом.
Лимфодренаж - ускорение лимфатического тока, детоксикация на клеточном уровне.
Повышение метаболизма - улучшение метаболизма жировой ткани, ускорение обмена веществ, повышение уровня кислорода в тканях.
Восстановление структуры соединительной ткани - повышение pH тканей в щелочную сторону, повышение активности протеолитических и других ферментов, в т. ч. и фермента коллагеназы, активная регенерация коллагена и эластина - восстановление упругости и эластичности кожи, стенок сосудов, суставных связок, мышечной ткани.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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