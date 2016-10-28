Комплексная вакуумная терапия стала доступной на Дальнем Востоке

В медицинском центре «Океан» появился первый в Сибири и на Дальнем Востоке аппарат интервальной вакуумной терапии VACUMED. Аппарат помогает эффективно восстанавливать физическое состояние, успешно проходить реабилитацию после эндопротезирования, сохранять красоту и хорошее самочувствие на долгие годы.

История вакуумной терапии насчитывает несколько тысячелетий. Эксперты называют эту форму терапии одной из старейших - и на это есть все основания, ведь дренирование ран использовалось еще в Вавилоне и Ассирии в 600­е годы до н.э. Примерно в это же время вакуумная аспирация ран применялась и в Древней Греции. Естественно, что различные подходы к данной методике претерпевали изменения, и вакуумная терапия постоянно совершенствовалась. Аппарат VACUMED совершил настоящую революцию и перешел от локального применения к общему - в приборе благотворному воздействию вакуума подвергается вся нижняя часть тела пациента.









Действие аппарата основано на попеременном воздействии отрицательного и нормального (атмосферного) давления на нижние конечности и абдоминальную область. Это похоже на действие насоса или на «дополнительное сердце» для нижней половины тела. Во время фазы отрицательного давления происходит расширение капилляров и растет количество работающих сосудов. Благодаря этому, увеличивается кровоснабжение (перфузия) в тканях и, как следствие, насыщение их кислородом и питательными веществами. Даже ткани с недостаточной перфузией или ишемией активизируют свою жизнедеятельность и восстанавливаются. Во время фазы нормального атмосферного давления венозная и лимфатическая кровь активнее продвигается по капиллярам, что усиливает лимфодренаж, способствует активизации обмена веществ.

Лечение сосудистых заболеваний

У аппарата VACUMED масса показаний, и среди них основные - сосудистые заболевания нижних конечностей. Болезни этой категории сегодня становятся все более распространенными и поражают даже молодую часть населения. Так, 90% взрослых страдают хронической венозной недостаточностью, чуть меньший процент - хронической артериальной недостаточностью нижних оконечностей, вызванной в большинстве случаев атеросклерозом. Нередко эти заболевания протекают на фоне сахарного диабета, что увеличивает вероятность осложнений. В результате возрастает риск возникновения инфаркта миокарда и инсульта, а критическая ишемия нижних конечностей увеличивает угрозу ампутации.

Юрий ЛИЗАНЕЦ, хирург флеболог со стажем более 30 лет, почетный член Российского общества флебологов и ассоциации врачей­хирургов рассказал об эффективности аппарата VACUMED в ходе его презентации в медицинском центре «Океан».

- В ноябре 2012 года мы приобрели первый прибор вакуумной терапии, в 2014­м - докупили второй, и в наших планах приобрести еще один аппарат, - поделился врач. - Поскольку специализация наших клиник - заболевания нижних конечностей, VACUMED мы используем по нашим показаниям. Мы применяем аппарат для подготовки наших пациентов к эндовенозному лечению варикоза, а также для снятия отека через два месяца после операции. Эффект от применения VACUMED поразительный - срок реабилитации можно сократить почти в три раза. Аппарат также позволяет эффективно бороться с диабетической стопой, дерматозами, атрофией.

По словам доктора Лизанец, у прибора существует восемь стандартных программ, а также есть возможность создать свою, индивидуальную. Третья программа подходит для здоровых людей, которые хотят улучшить свое самочувствие, а при варикозе применяется третья и восьмая. Последняя - особенно любима врачами, поскольку аппарат запрограммирован на длительную отрицательную фазу давления, что максимально стимулирует восстановительную работу организма.

- Наша компания с 1995 года занимается проблемами суставов и нижних конечностей, и мы были первыми, кто начал завозить на Дальний Восток эндопротезы суставов и жидкие имплантаты, - рассказал Дмитрий МЕРНЫЙ, директор ООО «Центр медицинского обеспечения». - И многие пациенты, прошедшие эндопротезирование, приезжали к нам и спрашивали: «А что делать дальше?». И я не мог ничего посоветовать, так как реабилитационная медицина у нас очень слабо развита. В итоге достаточно молодые люди ставили на себе крест и считали себя калеками. Поэтому Дальнему Востоку был необходим такой аппарат, как VACUMED, который может достаточно быстро восстановить организм и поставить на ноги людей после эндопротезирования.

Косметология и спортивная медицина

VACUMED применяется не только в сосудистой и реабилитационной медицине, но и в космической и спортивной. По всей России косметологические клиники закупают аппарат для того, чтобы предоставлять комплексные услуги по борьбе с лишним весом и целлюлитом. Как отмечают эксперты, пациенты, прошедшие курс вакуумной терапии теряют от 1,5 до 5 кг. Также производители аппарата выпускают специальные мази для еще более эффективного лечения целлюлита. Уже после 4­5 сеансов пациентки отмечали положительные изменения кожи.

Другим приятным «бонусом» работы VACUMED является так называемый эффект легких ног. Офисные работники нередко жалуются на гудение ног в вечерние часы или боли в нижних конечностях при физических нагрузках. Уже за один сеанс аппарат вакуумной терапии избавляет от этих неприятных ощущений и подарит легкость.

- Раз в неделю мы с коллегами играем в футбол. Несмотря на то что мне 54 года и уже пора переходить на шахматы, я наравне с 20­летними сотрудниками 1,5 часа бегаю по полю, - делится доктор Лизанец. - После этого я почти всю неделю умираю, если не залезу в аппарат VACUMED. Зато благодаря прибору, я уже через два дня чувствую себя просто замечательно.

Именно поэтому VACUMED показан и профессиональным спортсменам. Ведь в большом спорте значительную роль в достижении результата играет не только тренировка, но и регенерация - возможность как можно быстрее отдохнуть, восстановить силы и приступить к следующей тренировке. Особенно важно быстрое восстановление организма спортсмена во время соревнований.

- Интервальная вакуумная терапия оказывает значительное улучшение физического состояния, - отмечает Анатолий ОРЛЕЦКИЙ, д.м.н., профессор, заведующий отделением спортивной и балетной травмы ЦИТО им. Н.Н. Приорова. - Адекватное контролируемое использование аппаратов VACUMED дает выраженные положительные клинические результаты. Широкое применение устройств интервальной вакуумной терапии при различной патологии у спортсменов и артистов балета в сочетании с другими видами лечения является обоснованным и наиболее перспективным для скорейшего восстановления функциональной работоспособности.

Эти перспективы давно оценили известные футбольные и хоккейные клубы, которые обзавелись аппаратами VACUMED. Такие приборы есть у «Спартака», «Зенита». И даже Криштиану РОНАЛДУ после травмы на чемпионате мира проходил реабилитацию именно в этом аппарате.

Пройти курс вакуумной терапии в данном аппарате можно, записавшись через регистратуру МЦ «ОКЕАН», тел. 8 (423) 246 4643 к врачу­физиотерапевту: Скрытниковой Лилии Николаевне.

Показания к методике интервальной вакуумной терапии:

 Окклюзия периферических артерий

 Ангиология

 Хроническая венозная недостаточность

 Трофические и другие язвы

 Профилактика тромбозов и сосудистых заболеваний, укрепление сосудов

 Лимфостаз

 Атрофия, гипотрофия мышц нижних конечностей

 Травматология и ортопедия

 Реабилитация в постоперационный период

 Дерматозы

 Урология

 Детоксикация организма

 Диабетическая стопа

 Целлюлит

Эффекты аппарата интервальной вакуумной терапии VACUMED:

 Улучшение и восстановление микроциркуляции - расширение спазмированных, закупоренных капилляров, насыщение тканей кислородом.

 Лимфодренаж - ускорение лимфатического тока, детоксикация на клеточном уровне.

 Повышение метаболизма - улучшение метаболизма жировой ткани, ускорение обмена веществ, повышение уровня кислорода в тканях.

 Восстановление структуры соединительной ткани - повышение pH тканей в щелочную сторону, повышение активности протеолитических и других ферментов, в т. ч. и фермента коллагеназы, активная регенерация коллагена и эластина - восстановление упругости и эластичности кожи, стенок сосудов, суставных связок, мышечной ткани.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.