Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю дал комментарий о праве пациентов на обезболивание

Одним из основополагающих и законодательно установленных прав пациента является право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами.

Существовавшая до недавнего времени в Российской Федерации жесткая регламентация правил выписки и отпуска лекарственных препаратов для обезболивания, содержащих наркотические и психотропные вещества, ограничивала своевременное получение указанных препаратов пациентами с хроническим болевым синдромом. Как следствие, череда резонансных добровольных уходов из жизни пациентов с онкологическими заболеваниями и тяжелыми болевыми синдромами.

Правительством Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации в короткий срок были предприняты необходимые шаги, в том числе по изменению нормативного регулирования, существенно облегчающие оказание обезболивающей терапии пациентам. Прежде всего, расширены полномочия лечащего врача, упрощен порядок выписки рецептов на наркотические препараты. Теперь при повторном обращении пациентов за рецептами на наркотические препараты не требуется согласование с врачебной комиссией, на что иногда требовалось до нескольких дней.

Помимо этого, лечащий врач получил право самостоятельного назначения наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, не только пациентам с выраженным болевым синдромом любого генеза, но и другим пациентам, которым требуется длительная лекарственная терапия (например, пациентам с нарушениями сна, судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями, психомоторным возбуждением).

Кроме того, увеличены сроки действия рецептов и разрешено выдавать лекарственные препараты или выписывать рецепт на наркотические препараты пациенту, выписывающемуся из стационара, для продолжения обезболивания на срок до 5 дней, чтобы не прерывать терапию.

Логическим продолжением мер по улучшению доступности обезболивающей терапии стал приказ Минздрава РФ от 7 сентября 2016 года №681н, расширивший перечень должностей фармацевтических и медицинских работников в организациях, которым предоставлено право отпуска наркотических лекарственных препаратов физическим лицам.

В частности, с вступлением в силу указанного приказа отпуск наркотических препаратов разрешен врачам­специалистам, фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам, в том числе работающим в здравпунктах, кабинетах врачей общей практики, фельдшерско­акушерских пунктах при наличии соответствующей лицензии, что существенно повыщает доступность обезболивающей терапии, особенно для жителей сельской местности.

В соответствии с «дорожной картой» Правительства Российской Федерации по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с хроническими болевыми синдромами, департаментом здравоохранения Приморского края в июле 2016 года утвержден план мероприятий по повышению доступности терапии обезболивания для жителей края вплоть до 2018 года. Цель плана: обеспечить доступное, качественное, на современном уровне лечение пациентов с болевыми синдромами и развитие паллиативной медицинской помощи.

Важным направлением реализации плана является систематическое повышение квалификации медицинских работников по лечению болевых синдромом, а также создание школ для пациентов и их родственников при кабинетах паллиативной медицинской помощи при поликлиниках.

Контроль за реализацией прав пациентов на доступное и качественное обезболивание на территории Приморского края осуществляется Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю в рамках плановых и внеплановых контрольных мероприятий.

По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники СКВОРЦОВОЙ, в Росздравнадзоре с 7 апреля 2015 года открыта «горячая линия» для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов. Позвонить на бесплатный круглосуточный номер телефона 8 800 500 1835 можно из всех регионов Российской Федерации. В течение рабочего дня обращения граждан принимаются специалистами Росздравнадзора, в нерабочее время сообщения будут записываться на почтовый ящик для последующего ответа заявителю.

Департаментом здравоохранения Приморского края «горячая линия» открыта на базе КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», телефон 8(423)240­05­88, куда можно обратиться по проблемным вопросам обезболивания.

Александр ПОКОЕВ, заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.