Путин поручил правительству разобраться с землей в Приморье

Президент РФ Владимир ПУТИН по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ поручил правительству к 1 сентября 2018 года провести в регионе инвентаризацию земель сельхозназначения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это необходимо сделать «в целях выявления земельных участков, которые могут быть переданы инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства», - говорится в поручении, размещенном на сайте Кремля.

В настоящее время в Приморье реализуется ряд крупных аграрных проектов, которые ориентированы не только на наполнение внутреннего продовольственного рынка, но на экспорт в страны в АТР. Реализующие их агрохолдинги, в первую очередь «Русагро», не раз заявляли о планах по расширению земельных банков.

Президент Путин также поручил правительству до 1 декабря проработать механизмы поддержки инвестиций в энергетику Дальнего Востока.

Речь идет о механизмах стимулирования «притока частных инвестиций в создание и (или) модернизацию объектов энергетики» на территории региона.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.