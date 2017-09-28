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Путин поручил правительству разобраться с землей в Приморье
Президент РФ Владимир ПУТИН по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ поручил правительству к 1 сентября 2018 года провести в регионе инвентаризацию земель сельхозназначения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Это необходимо сделать «в целях выявления земельных участков, которые могут быть переданы инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства», - говорится в поручении, размещенном на сайте Кремля.
В настоящее время в Приморье реализуется ряд крупных аграрных проектов, которые ориентированы не только на наполнение внутреннего продовольственного рынка, но на экспорт в страны в АТР. Реализующие их агрохолдинги, в первую очередь «Русагро», не раз заявляли о планах по расширению земельных банков.
Президент Путин также поручил правительству до 1 декабря проработать механизмы поддержки инвестиций в энергетику Дальнего Востока.
Речь идет о механизмах стимулирования «притока частных инвестиций в создание и (или) модернизацию объектов энергетики» на территории региона.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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