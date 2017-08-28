Японская компания намерена стать резидентом Свободного порта Владивосток

Сумма инвестиций в проект составит более 150 миллионов рублей

Японская компания «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», реализующая проект по созданию в Приморском крае нового реабилитационного центра, планирует получить статус резидента Свободного порта Владивосток. Подписание соответствующего соглашения планируется в рамках программы третьего Восточного экономического форума.



Как стало известно в ходе рабочей встречи директора департамента здравоохранения Приморья Андрея Кузьмина и директора департамента международного сотрудничества края Алексея Старичкова с заместителем генерального директора департамента международного маркетинга JGC Corporation Като Мотоичи, в конце июля этого года японские компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, реализующие проект по открытию во Владивостоке медицинского реабилитационного центра, создали новую структуру – «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис». Планируется, что компания-инвестор войдет в число резидентов Свободного порта Владивосток и сможет воспользоваться всеми преференциями, которые предоставляет режим СПВ.



«Мы уже подали заявку на получение статуса резидента и даже получили устное подтверждение того, что она одобрена. Сейчас изучаем проект соответствующего соглашения с Корпорацией по развитию Дальнего Востока. Подписание документа планируется в дни проведения третьего Восточного экономического форума», – сообщил Като Мотоичи.



По его словам, сумма инвестиций в проект, предусматривающий создание медицинского учреждения с пропускной способностью от 50 до 200 пациентов в день, составит более 150 миллионов рублей. Открытие реабилитационного центра должно состояться в первом квартале 2018 года.



«Мы уже подобрали помещение под центр – оно находится на улице Сельской. В конце будущего января мы намерены запустить учреждение в тестовом режиме, а уже торжественное открытие проведем в апреле», – отметил представитель JGC Corporation.



Като Мотоичи подчеркнул, что для реализации проекта в такие короткие сроки, инвесторам понадобится поддержка региональной Администрации. Для этого компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, планируют подписать в рамках ВЭФ еще одно соглашение – о сотрудничестве с Администрацией Приморья и Инвестиционным агентством края.



Кроме того, посодействовать реализации японского проекта во Владивостоке призвано и соглашение о взаимодействии компании «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис» с Тихоокеанским государственным медицинским университетом. Торжественная церемония подписания документа запланирована на 5 сентября.



«Мы бы хотели, чтобы услуги нашего реабилитационного центра были востребованы, поэтому очень заинтересованы и в сотрудничестве с местными больницами», – отметил Като Мотоичи.



Постоянные встречи, обмен опытом и получение рекомендаций от приморских коллег очень поможет специалистам центра в работе, уверен инвестор.



«Я стоял у истоков возникновения этого проекта и очень рад, что у нас всё получилось», – отметил японский бизнесмен по итогам переговоров.



Напомним, впервые о перспективе строительства японского реабилитационного центра заговорили на полях Восточного экономического форума в 2016 году в Приморье, обсуждение данного вопроса продолжилось в ходе официального визита российской делегации во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным в Токио в декабре прошлого года. Тогда Губернатор Приморья Владимир Миклушевский совместно с руководством Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, компании JGC Corporation и корпорации социальной медпомощи Hokuto подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке, целью которого стало развитие сферы медицинских услуг в Свободном порту Владивосток.



Отметим, федеральный закон «О свободном порте Владивосток» Президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Всего с момента его реализации в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 454 заявки. На сегодняшний день подписано 284 соглашения, из них 246 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 230 миллиардов рублей с перспективой создания в крае почти 27 тысяч рабочих мест.