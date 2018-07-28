Свет мой, зеркальце, скажи...

«Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть красивой с восьми утра до полуночи». Слова известной французской актрисы Брижит Бардо поймет каждая женщина. В разные эпохи эталоном женской красоты были разные женщины. В XV веке были в моде рубенсовские женщины с пышными формами, а в XVII веке - худощавые блондинки. В XX веке это пресловутые 90-60-90. А женщины, следуя веяниям времени, в любом возрасте старались показать себя миру и мужчине в частности с наилучшей стороны. Что же такое женская красота и на что при первом знакомстве чаще всего обращает внимание мужчина, рассказали приморские психологи.

Поскольку внешняя красота - лишь вопрос правильного макияжа, то, как говорят специалисты, следующий визуальный главный критерий, по которому мужчина оценивает женщину, - способность женщины зачать и выносить здорового ребенка. Она должна показать мужчине свой потенциал к деторождению.

Самый привлекательный возраст для женщины - 22 года, считают психологи. Этот тот возраст, когда женщина уже готова к деторождению. А самое сексуальное место у женщины - шея, потому что по ней определяют возраст женщины. Шею не замажешь никаким кремом, и ее очень сложно омолодить с помощью хирургических операций. Мужчины неслучайно всегда обращают внимание на шею женщины.

Талия и бедра должны быть в соотношении два к трем. Пропорции не меняются, даже если ваша фигура не вписывается в 90-60-90. Грудь должна быть небольшой и упругой. Важный фактор сексуальности женщины - волосы и кожа. За ними нужен постоянный уход. Седеющие волосы нужно закрашивать, кожу мыть гелями и пользоваться кремами.

Большую роль играет характер женщины. Если она жесткая, колючая, она может покалечить психику будущих детей. Мужчина предпочитает женщин податливых, мягких, нежных, женственных. Внутренняя красота - это красота внутреннего мира женщины, это ее духовная сущность. Внешняя красота со временем увядает. Если личность и внутренний стержень женщины сформированы правильно, красота внешняя перетекает во внутреннюю красоту. Внутренне красивая, целомудренная женщина всегда будет желанна для своего мужчины.

Красота женщины включает такие качества, как забота, нежность, обаяние, мягкость, гибкость, умение прощать, покладистость, верность, способность быть хорошей матерью, терпимость, уступчивость, хозяйственность, искренность, сексуальность.

Отрицательными и неприемлемыми качествами женщины являются гневливость, агрессивность, ревность, лидерство, грубая речь, гордыня. Такая мужеподобная женщина не способна будет реализовать настоящую женскую природу. Чистая, целомудренная женщина является для мужа верной единомышленницей и помощницей.

Распущенная женщина сама у себя крадет внутреннюю красоту. И что происходит? Со временем физическая красота исчезает, но и внутренней тоже нет. Остается никому не нужное тело, страдающее от одиночества, комплексов и отсутствия любви. Женщина, эксплуатирующая только свою сексуальность, становится глубоким инвалидом, с отсутствием смысла жизни, энергии чистоты, без которой красота и гармония невозможны.

У ученых есть два противоположных подхода к тому, что считать женской красотой. Одни считают, что способность определять, красива женщина или нет, закодирована в сознании мужчины. Посмотрел мужчина на девушку - его внутренний компьютер незаметно прикинул, что пропорции у нее 90-60-90, и выдал вердикт: красавица. Другие - сторонники теории относительности. Они уверены, что критерии красоты у разных народов и в разные времена отличаются и зависят от воспитания и принятых в обществе взглядов. Казалось бы, вторая точка зрения нам ближе. Ведь сколько раз менялась мода и то, что раньше считалось красивым, сейчас воспринимается как уродство. Значит, критерии красоты внушает мода?..

Результаты совсем недавнего исследования английских ученых. При оценке фотографий мужчины посчитали самыми красивыми женщин с большими глазами, более полными губами, маленьким носом и не сильно развитым подбородком. Это типично детские черты. И это портрет вечной звезды Одри Хепберн. Она стала иконой этого стиля 60 лет назад, и ее образ ничуть не померк с тех пор.

Но англичане пошли дальше, они попробовали выяснить причину такой внешности. Оказалось, что у красавиц был более высокий уровень женских половых гормонов - эстрогенов. А значит, они более способны к зачатию, вынашиванию и рождению ребенка, то есть к продолжению рода. Вот что подсознательно выбирают мужчины.

Татьяна КУРОЧКИНА.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.