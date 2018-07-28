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Чего нельзя говорить мужчине
Все мы знаем поговорку - «молчание - золото». Лучше промолчать, чем сказать то, что может навредить отношениям или вообще их погубить. Это касается и женщин, которые дорожат своими мужчинами и хотят сохранить любовный или супружеский союз. Представительницы прекрасного пола более эмоциональны, чем их избранники. Они часто испытывают необходимость высказаться и выплеснуть чувства. И все же нужно учиться контролировать свою речь.
Есть темы, которые не стоит даже затрагивать в общении с сильным полом. Есть отдельные фразы-киллеры, из-за которых отношения могут развалиться на глазах.
Хотите, чтобы ваши отношения продлились как можно дольше, никогда не говорите мужчине: давай сядем и спокойно все обсудим, рекомендует приморский психолог Валентин Рыков. Это его оттолкнет. Никогда не говорите ему: ну, мы же партнеры. Партнеры у него могут быть только в бизнесе.
Психолог советует: не говорите мужчине о достижениях знакомых и незнакомых мужчин: а вот у Наташки муж ресторан открыл, а Варьке муж подарил романтическое путешествие в Испанию.
Не расспрашивайте его о бывших отношениях. Не говорите о ваших бывших или будущих мужчинах. Вы должны говорить, что ваш Саша или Петя - один единственный и самый лучший. Не стоит говорить мужчине о шопинге и распродажах в магазинах. Если вы покупаете вещи, которые входят в сферу интересов мужчины, шопинг ему интересен, в остальном - нет. Не говорите мужчине о его недостатках. Женщинам нельзя говорить, что они старые и страшные, а мужчинам - какие они неудачники, если потерпели поражение в бизнесе или спортивном поединке.
Перестаньте желать рядом с собой мачо и при этом делать из мужчины тряпку. Если мужчина постоянно слушается женщину, он перестает быть мужчиной. Если мужчина берет женские обязанности на себя, это уже не мужчина. Оставьте ему его мужские радости - зарабатывание денег и любовь к вам и вашим детям. Хорошо, если мужчина, что называется рукастый. Но если нет ни времени, ни желания, ни умения, не заставляйте его прибивать бесконечные полки - просите заработать на специально обученных для этого специалистов, помните: он вам муж, а не ремонтник.
Взаимотношения между Кириллом и Машей, Степой и Глашей - это сплетни и грязь. Не нужно говорить о подробностях интимной жизни друзей и подруг. Не надо говорить о том, как протекают роды и с какими трудностями при них может столкнуться женщина, не стоит говорить о своих гинекологических проблемах. Это территория только женщины. Все женские темы под запретом: обсуждение матери жениха, его бывшей подруги, шопинг, мыльные оперы, разводы и свадьбы знаменитостей. Мужчине это неинтересно, кроме этого, это определяет вас как типичного представителя женской половины: скандальную, истеричную, глупую и недалекую. Не выносите мужчине мозг рассуждениями о том, как косо посмотрела на вас кассир в магазине или гардеробщица в театре.
Не фантазируйте о совместной жизни, если мужчина не настроен на разговор, - это раздражает. Не оскорбляйте будущую свекровь: она при всех ее минусах всегда останется для мужчины матерью - самой главной женщиной в жизни.
Если вы уже замужем, не стоит говорить: никакого футбола. Никаких друзей. Какое кафе - иди кран в ванной почини. Что значит командировка? Шаг влево - расстрел.
Действуйте тактично. Раздражает, что он смотрит футбол? Смотрите матч вместе с ним. Не хотите, чтобы он проводил время с друзьями? Организуйте вкусный ужин. Категорически против командировок? Намекните, что подруги пригласили вас на классную вечеринку как раз во время поездки мужа.
Никогда не называйте мужа зайчиком или котиком в присутствии других людей. Это его раздражает. Умение делать правильные комплименты - мощное оружие в вашем арсенале.
Если вы хотите, чтобы ваш мужчина что-то сделал, убедите его, что он делает это лучше всех. Например: «а помнишь, когда я заболела, ты сделал горячие бутерброды. Простая еда, но у тебя изумительно получилось. Я сколько пробовала, все не то». Никаких просьб, просто констатация.
Можно делать ненавязчивый комплимент его внешности: мне так нравится твоя осанка (улыбка, взгляд). Забудьте: меня просто бесит, когда ты не бритый. Лучше сказать: обожаю, когда ты так гладко выбрит. Не делайте комплименты его друзьям. Мужчины крайне соревновательны по своей природе.
Татьяна КУРОЧКИНА.
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