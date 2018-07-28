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Отцы и дети - вечный спор...
Проблема отцов и детей и их взаимотношений - одна из вечных тем, говорят приморские психологи. Достаточно вспомнить притчу о блудном сыне или роман Тургенева «Отцы и дети». Есть видение детей родителями и видение родителей детьми. Есть видение мира людьми старшего и молодого поколения, пишет «Журнал Здоровья».
Родители любят и принимают детей, какими бы они ни были. Особенно мамы. Родители видят в детях свое продолжение, они пытаются заставить детей прожить их жизнь, только в улучшенном варианте. Родители стараются передать детям свое мировоззрение, взгляды на жизнь и очень огорчаются, когда это не получается. Любимая фраза родителей при разговоре с взрослыми детьми: «А вот в наше время…»
Родителям кажется, что они очень хорошо понимают детей как свое продолжение, а на самом деле они их понимают ненамного лучше, чем посторонних людей. С возрастом люди становятся более осторожными: потому что обожглись на ошибках молодости и потому, что постарели, силы уже не те.
У родителей снижена планка запросов, так как они знают реальную цену достижений. Люди в возрасте больше интересуются здоровьем, комфортом, их меньше интересуют авантюры, секс, они менее агрессивны. Пожилых отличает консерватизм: нежелание принимать что-то новое, желание совершенствовать старое. Например, при изучении иностранных языков пожилые стараются говорить и думать на манер своего родного языка. Например, по-английски принято говорить: я имею работу, я имею образование, я имею друзей. По-русски глагол имею или быть опускают в разговоре, говоря просто: у меня друзья, у меня образование, у меня работа.
А каково видение мира молодыми людьми? Дети видят своих родителей консервативными людьми, «тормозами». Молодые думают быстрее пожилых, пожилым надо больше вспомнить и сопоставить факты.
Дети видят родителей отсталыми и устаревшими, но это в какой-то мере преувеличение. Дети не видят себя как начало родителей, они не чувствуют такой связи с родителями, видящими детей как продолжение себя. Дети видят себя более самостоятельными, не зависимыми от родителей. Дети видят мир как простор для творчества, дерзаний. Молодежь больше склонна к риску, авантюрам, молодые более агрессивны. Им надо совершать открытия, заниматься бизнесом, жениться, рожать и воспитывать детей - на все это нужна смелость и агрессия.
Как наладить взаимотношения старших и молодых? Это надо прежде всего пожилым - научиться понимать молодежь, перестать мерять их своей меркой. Родителям и бабушкам-дедушкам надо понять, что молодежь - это отдельные личности, а не просто их продолжение. Старшим нужно отказаться от обилия нравоучений и сосредоточиться на замечаниях о самом главном. Не надо лезть в жизнь своих возрастных детей, указывать им постоянно, что делать и чего избегать. Тогда и взаимопонимания будет больше, и конфликтов меньше. Отцы и дети должны уметь находить компромиссы.
Татьяна КУРОЧКИНА.
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