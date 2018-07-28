Как научить ребенка плавать?

Дети очень любят плескаться в воде. Даже если не умеют плавать. Этот навык не относится к врожденным, но является необходимым. Как ребенку почувствовать себя комфортно и безопасно в любом водоеме? Вот 5 советов для родителей, пишет «Журнал Здоровья» со ссылкой на «РГ».

Считайте до четырех

Профессиональные тренеры и специалисты считают, что до 4-х лет ребенок может просто наслаждаться водными процедурами - купаться, плескаться, прыгать с бортика (конечно, под присмотром взрослых). А в четыре года, когда движения становятся более скоординированными, можно брать первые уроки. Это наиболее оптимальный возраст. Но ни в 7, ни в 10 осваивать азы плавания не поздно и не стыдно.

Начинайте с бассейна

Начинать обучение плаванию лучше в мелком бассейне, чтобы ребенок уверенно стоял на дне, а вода не поднималась выше нижней части груди. Очень важно, чтобы на первых этапах ребенок чувствовал себя защищенным от любой неудачи на воде. Выбирайте «лягушатник» не менее пяти метров в длину, чтобы можно было выполнить различные упражнения, например, скольжение, отталкиваясь от бортика.

Иногда случается, что ребенок, освоившийся в бассейне, чувствует себя неуверенно и неуютно в естественном водоеме. Чтобы устранить эти фобии, тренируйте ребенка в различных водоемах.

Делайте «звездочку»

Первым делом научите ребенка базовым вещам - лежать на поверхности воды и не бояться опускать лицо в воду с задержкой дыхания. В этом вам помогут три эффективных упражнения:

- «звездочка»: лечь на воду, руки и ноги вытянуть в стороны, держаться строго горизонтально;

- «поплавок»: обхватить колени руками, голову опустить к коленям, «повиснуть» на поверхности воды;

- «стрелочка»: оттолкнуться от бортика бассейна и скользить, вытянув руки и ноги, по поверхности воды.

Дышите свободно

Очень важно освоить «плавательное дыхание»: быстрый вдох через рот, длинный выдох через нос. Причем нужно сформировать привычку делать выдохи в воду. Для начала лучше потренироваться на суше. Например, взять тазик с водой: делать вдох, а затем выдох в воду. Главное - не задерживать дыхание и во время вдоха не вытирать лицо руками.

Правильное дыхание бывает сложно скоординировать с работой ног и рук. Поэтому все нужно делать постепенно: сначала освоить скольжение по воде, затем добавить движения ногами, потом руками и только после этого - вдох и выдох.

Подставьте спину

Умение плавать на спине - это дополнительная подстраховка. В первую очередь потому, что плыть таким способом значительно легче. Лежа на спине, можно без проблем восстановить силы, если находишься в воде продолжительное время. Кроме того, такое положение тела в воде позволяет лучше дышать.

Экстрим под запретом

Экстремальный вариант толкнуть или бросить ребенка в воду и ждать, что инстинкты заставят его выплыть наружу и добраться до суши, - не проверенный «дедовский метод», а беспощадный и опасный способ. Наиболее вероятный результат подобных экспериментов родителей - стойкое неприятие или даже паническая боязнь воды у начинающего пловца. Ни в коем случае не заставляйте детей учиться плавать насильно и немедленно. Водные процедуры должны быть связаны только с положительными эмоциями.

Снимаем нарукавники

Профессиональные тренеры в один голос говорят, что единственно правильное вспомогательное средство для обучения плаванию - плавательная доска, которая дает возможность лечь на воду строго параллельно поверхности, опустить лицо в воду и скользить, работая ногами. Все остальные аксессуары - цветные нарукавники и жилеты, круги в виде динозавров или машинок - только тормозят процесс, закрепляя вредные навыки и создавая ложное ощущение защищенности и уверенности у ребенка.

Не «по-собачьи», а «по-лягушачьи»

Лучше не учить детей плавать «как-нибудь», например, известным всем способом «по-собачьи». Потом переучиваться плавать правильно и выполнять задания на технику будет намного сложнее. А вот отталкивающие движения ногами «по-лягушачьи» - одно из классических упражнений.

Дмитрий Волков, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по плаванию, четырехкратный чемпион Европы:

«Плавание самый гармоничный вид спорта, развивает все мышцы, плодотворно действует на психику. Плюс вода - это волшебство, потому что в воде можно почувствовать себя свободным от земного притяжения. Однажды оказавшись в этом состоянии настоящей, только гидроневесомости, человек никогда его не забудет и будет стремиться к нему вернуться.

Огромное количество людей имеют аквафобию. Но это преодолевается. С помощью грамотного тренера. Когда человек осваивает задержку дыхания, он понимает, что на вдохе, с воздухом внутри, становится непотопляем. В этот момент страх водной среды сразу пропадает и можно творить любые чудеса».

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.