Пальцы, "съеденные" заживо

Как уберечься от ужасов болезнетворного ногтевого грибка, советуют приморские эксперты

С октября этого года Росстандарт припишет специалистам ногтевого сервиса отказывать в услуге клиентам, у которых ногти не выглядят здоровыми. Данная инициатива связана с участившимися случаями передачи грибковых заболеваний ногтей через маникюрные салоны. Приморские эксперты с рекомендациями ГОСТа согласны. О неприятностях, связанных с ногтевой грибковой плесенью, - в материале «Журнала Здоровья».

Напомним, Росстандарт утвердил национальный стандарт «Услуги бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, классификация и общие требования». Он будет введен в стране в октябре текущего года.

Кроме того, согласно новому стандарту, мастерам маникюра и педикюра необходимо будет проходить профильное обучение не менее 250 часов в организации, имеющей образовательную лицензию.

Кесарево - кесарю

Главная задача мастера маникюра - придать эстетическую красоту ногтю. С областью медицины эти функции никак не связаны. Как говорится, «кесарево - кесарю». Лечить или рекомендовать медицинские препараты своим клиентам работники ногтевой индустрии не имеют права. Да и принудить мастера работать с больными ногтями никто не может. Впрочем, как и запретить.

Приморские эксперты рассказали, что, во-первых, мастер должен хорошо знать все заболевания ногтей и уметь отличать их друг от друга, чтобы спокойно и внятно рассказать клиенту о той проблеме, которая у него возникла. А во-вторых, заметив любое изменение ногтевой пластины, ни в коем случае нельзя молчать и покрывать ее материалом дальше. Мастер должен успокоить человека и дать ему грамотный совет, как от этого избавиться. Если же ситуация серьезнее, необходимо объяснить клиенту, что услуга не может быть ему предоставлена по причине заботы о его здоровье, и порекомендовать специалиста. Самому назначать лечение ни в коем случае нельзя.





Директор академии ногтевого сервиса Елена Рязанцева:

- С отслойкой ногтевой пластины ходит каждый второй житель Приморского края. Страшного здесь ничего нет, мы эти наросты просто срезаем, зачищаем, наращиваем, и покрываем лаком. В результате ноготь, закрытый материалом, может прирасти. Конечно, если ничего не предпринимать, то отслойка будет становиться все больше, в результате можно довести ноготь и до грибка. В случае более серьезных заболеваний - без всяких «правительственных указаний сверху», мастер аккуратно объяснит человеку, что у него есть определенные проблемы, и посоветует посетить врача - не дерматолога, а именно подолога.

Специалист-подолог Центра эстетической медицины «Баунти» Светлана Ивашинникова поясняет, что, на самом деле, такого понятие как «подолог», не существует, а слово это произошло от названия немецкой технологии лечения ногтей.

- Все подологи - это люди, которые отучились по немецкой технологии. Такой специалист технически обучен не сдирать ноготь, а выправлять, исправлять, лечить и восстанавливать, - отметила она, добавив, что, возможно, инициатива Росстандарта как раз и направлена на то, чтобы легализовать в России немецкую технологию, которой пользуются подологи.

- Отчасти, специалисты ГОСТа правы. Ситуация с салонами красоты должна находиться под контролем государства, поскольку в России процент передачи СПИДа и гепатита через кабинеты маникюра и педикюра неуклонно растет, - говорит специалист.

Администратор салона красоты Cherry Nail lounge Наталья тоже считает новые требования Росстандарта своевременными и правильными:

- С проблемой больных ногтей наши мастера сталкиваются не часто, но когда подобные ситуации возникают, девочки порой просто стесняются указать клиенту на это заболевание. Кроме того, у женщин пожилого возраста новообразования на ногтях встречаются довольно часто, и здесь трудно отличить - грибок это или возрастные изменения. Считаю, что предписание к 250-часовому обучению мастеров станет определенным способом замотивировать наших сотрудников повышать квалификацию в области маникюра-педикюра. В свою очередь, мы проинструктируем персонал, как правильно, чтобы не обидеть человека, порекомендовать ему обратиться к врачу.

«Кутикулы плавали в спирте»

В салоне по оказанию услуг маникюра и педикюра обрабатываться должно все - от рабочего места мастера до бутылок, кистей и всех инструментов. В Приморском крае стерилизация до сих пор стоит на неком «особенном» уровне. Часто можно услышать - у нас сегодня полная стерильность, мол, приходите в наш салон. Страшно предположить, что творится в таком заведении в обычный рабочий день.

Интересно, что многие до сих пор наивно думают, что спирт убивает микробы и им можно обрабатывать инструменты. Хорошо зарабатывают на этом мифе китайцы, предоставляющие услуги маникюра и педикюра во Владивостоке практически под открытым небом. При полной антисанитарии и достаточно высокой цене поток желающих навести красоту на ногтях не иссякает. Главное, что у китайского мастера на видном месте стоит баночка со спиртом, в которой он стерилизует инструменты. А чего еще русскому человеку надо?

Елена Рязанцева в «тихом ужасе» рассказала:

- Чем руководствуются люди, которые с охотой идут к таким мастерам, не понятно. Видела не раз своими глазами: клиенту сделали маникюр, после него китаец просто стряхивает салфетку, полощет инструменты в миске со спиртом, где уже плавают кутикулы, ногти и прочие биоматериалы прежних клиентов и приступает спокойно к следующей процедуре. А потом человек сталкивается с инфекцией и идет в нормальный салон, а то и тратит большие деньги и время на лечение.

Она пояснила, что первое, что предусматривает стерилизация, - это замочка инструмента в физрастворе. Микробы это не убивает, но удаляет остатки биоматериалов. Затем - тщательная промывка, просушка инструментов и только после этого обработка его в автоклаве или сухожаре, где под высокой температурой выжигается вся возможная зараза. Применяется и ультрафиолет, но он лишь поддерживает стерильность инструмента, а сам микробы не убивает.

- Соблюдение чистоты в салоне - это, в первую очередь, забота о самом себе. Проведя процедуру, все наши инструменты проходят трехступенчатую обработку: автоклав, ультразвук и гласперленовый стерилизатор, что исключает заражение грибком как самих сотрудников, так и последующего клиента, - согласна с коллегой администратор салона красоты Cherry Nail lounge.

Лаборатория вам в помощь

Патологий заболевания ногтей очень много, рассказывают эксперты. Чтобы вылечить грибок, необходимо специальное оборудование, препараты, а также желание самого пострадавшего. Часто люди начинают лечение и, увидев первые положительные результаты, считают его оконченным. Это ошибка. Микроспора грибка глазу не заметна. Если заразу до конца не уничтожить, то, попав в благоприятную для него среду, грибок вновь начнет активно размножаться.

Чтобы провести комплексное лечение, подтолог проводит техническую обработку ногтевой пластины, с применением препаратов, в состав которых входит масло чайного дерева, дающего прекрасные результаты.

- Часто, увидев изменение на ногтевой пластине, люди пугаются и бегут в аптеку за антигрибковыми препаратами. Я же сразу советую бежать в лабораторию - велика вероятность, что никакого грибка нет. Большой процент ногтей имеет просто техническую деформацию. Чтобы понимать, с чем столкнулся человек, необходимо обратиться в специализированное медицинское учреждение и сдать анализы. В случае обнаружения грибковых спор, специалисты ставят диагноз - амихамикоз - и тогда уже назначают лечение, - пояснила Светлана Ивашинникова.

Плохая обувь - лучший друг заразы

Одной из главных причин заражения грибковой инфекцией специалисты называют некачественную обувь.

Девять месяцев в году человеческая нога «упакована» в закрытую обувь, как правило, сшитую из некачественных материалов. То есть большую часть времени суток ноги находятся во влажной среде. Достаточно появится маленькому зазорчику в области ногтевой пластины и любая грибковая спора, которая попадет в эту трещинку, станет началом грибковой инфекции. Как известно, задача любого грибка проникнуть глубоко в организм. Спора двигается к корню ногтя, туда, где расположен сустав, буквально поедая ткань. Потом эту плесень оттуда вытащить будет почти не возможно.

Светлана Ивашинникова настоятельно всем советует пользоваться антисептиками и «волшебной» «тимуровой пастой» против влаги, которая продается в аптеках.

Также любителям поплавать в бассейнах она напоминает, что сегодня там очень легко подхватить инфекцию, так как грибок в воде чувствует себя, как дельфин в море.

- Не мешало бы хоть изредка посещать специалиста и сдавать анализы на грибковую клетку. Ведь только методы профилактики и бережного отношения к себе смогут снизить риск заболевания грибком ногтей и стоп, - считает эксперт-подолог.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.