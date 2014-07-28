От укусов клещей пострадало боле 5000 приморцев

В эпидемический сезон 2014 года в лечебно-профилактические учреждения Приморского края обратилось 5299 человек с присасыванием клещей, из них - 1322 обращений детей (25%). За текущий период 2014 г. количество пострадавших от укусов иксодовыми клещами по сравнению с аналогичным периодом 2013г. увеличилось на 13,2% .

Из числа обратившихся наиболее часто в лечебно – профилактические организации г. Владивостока обращались с присасыванием клещей жители, посещающие дачные территории (Надеждинский, Шкотовский районы, Кипарисово, Соловей ключ), в черте г. Владивостока- посещающие лесные зоны в районе Снеговой пади, Шаморы, Садгорода, Второй речки, Сахарного ключа, о. Русский.

Всего в эпидемический сезон 2014г. зарегистрировано 5 случаев клещевого вирусного энцефалита у жителей г. Владивостока, Дальнереченского, Яковлевского, Черниговского районов, из них 1 летальный случай (Черниговский район).

За текущий период 2014г выполнено 3610экспресс-исследований клещей, снятых с людей, в т.ч. 814 (22,5%) клещей, снятых с детей.

Из общего количества исследованных клещей, снятых с людей: выделены возбудители боррелиоза в 111 – ти исследованных клещах (3,1%); наличие антигена вируса клещевого энцефалита установлено в 72-х клещах (2%), взятых на исследование от жителей г. Владивостока (17), г. Артёма (6), г. Спасск- Дальний (4), Уссурийского городского округа (8), г. Арсеньева (6), Находка (2), г. Партизанска (2), Яковлевского района (2), Анучинского района (2), Кировского района (2), Кавалеровского района (15), Чугуевского района (3), Пожарского района (3), их них 28 - положительных результата у детей (г. Артём, г. Уссурийск, г. Арсеньев, г. Партизанск, Кавалеровский район, Кировский район, Чугуевский район); возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека обнаружен в 4-х клещах, снятых с жителей г. Владивостока; возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека обнаружены в 1 клеще, снятого с жителя г. Владивостока.

Серопрофилактику получили с профилактической целью 322человека, из них 151-дети (46,9%).

В настоящий период времени лучшим способом профилактики всех заболеваний, передающихся при присасывании клещей, является предотвращение присасывания клещей.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает жителям края: при посещении лесопарковой зоны необходимо иметь одежду спортивного типа и головной убор; применять средства, отпугивающие клещей; осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берёте с собой в лес; не заносите в жилые помещения лесные цветы.

Регулярно проводить само-взаимо осмотры одежды, волосистой части головы и открытых участков тела.

В случае присасывания клеща – максимально быстро его удалить, желательно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности.

На территории края эти исследования проводят 18 лабораторий в г.г. Владивосток, Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Находка, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Партизанск и в районах: Кировский, Кавалеровский, Красноармейский, Пожарский, Черниговский, Чугуевский.

На территории г. Владивостока функционируют следующие медицинские учреждения, выполняющие экспресс-исследования клещей:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»,вирусологическая лаборатория, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова,3, тел. 2 49-67-06

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»,лаборатория особо-опасных инфекций, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Сельская,3 «Б», тел. 2 44-12-78.

ООО «Фирма» клиника «Ярослава», г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1, тел. 2 44-14-52.

ООО «Юнилаб»,г. Владивосток, ул. Бородинская, д.46/50. тел. 2 24-21-24; 224-23-92; 224-28-77.

ООО «Тафи диагностика»,г. Владивосток, ул. Садовая, д.27. тел. 2 42-56-60.

ООО Диагностический центр «Лабораторная диагностика - Асклепий», г.Владивосток, ул. Гамарника, д. 3 «Б», ул. Светланская, д. 113, тел. 202-30-03, 226-58-57.

При наличии антигена вируса КВЭ по результатам экспресс-исследования снятого клеща - рекомендовано ввести противоклещевой иммуноглобулин.

Введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита КВЭ рекомендуется не позднее 4 дня после присасывания клеща. Иммуноглобулинопрофилактика проводится в лечебно – профилактических организациях (в т.ч. в травмпунктах), в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по применению.

ZRPRESS.RU, Владивосток.