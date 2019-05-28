Инициатива - деньги - здоровье

На организацию зарядок, мастер-классов и физкультурно-массовых мероприятий в Приморье будут выдавать гранты до 1,5 миллионов рублей

Гранты будут распределяться в двух направлениях. Первое - это «Организация бесплатных мероприятий по привлечению жителей к занятиям физкультурой и спортом» в зависимости от регулярности тренировок и охвата территорий края. Второе - «Пропаганда спорта и здорового образа жизни» - в зависимости от массовости участия.

Мероприятия включают проведение регулярных бесплатных тренировок, зарядок, мастер-классов, многоразовых акций и иных физкультурно-массовых мероприятий с широким охватом территории края в течение года.

По заявлению губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, подобные мероприятия должны быть регулярными, в том числе - с привлечением людей старшего поколения в социальный фитнес. Такую программу губернатор поручил подготовить профильным департаментам. «Сейчас, по поручению губернатора, прорабатываем вопросы по грантам на ЗОЖ, - рассказал директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - В рамках уже существующих программ выделяется региональное финансирование, за счет бюджета, которое выделяет губернатор на данное направление. Необходимо сказать, что здоровый образ жизни – это не просто красивые слова. Необходимость его вести подкрепляется экономикой. Дело в том, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый рубль, вложенный в здоровый образ жизни и профилактику, потом окупается семью рублями. Если мы не вкладываем этот рубль, то потери на стадии стационарного лечения составляют семь рублей. Это не модное веяние, а выгодное вложение в профилактику хронических заболеваний. Что касается привлечения наших граждан к двигательной активности, с этого года мы данный процесс, совместно с ВКДЦ, начинаем активно продвигать в районы. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2021 годы» проводятся такие акции как «Прогулка с врачом», «10 000 шагов - путь к здоровью». Одним из первых городов был Арсеньев. Сейчас отбираем несколько городов на тиражирование этого мероприятия. Привлекаем главу района, который может показать положительный пример. В ходе этой прогулки люди могут пообщаться с ним и задать ему соответствующие вопросы».

Многих активных спортсменов уже заинтересовала такая возможность. Президент федерации армрестлинга города Большой Камень, организатор объединения силовых видов спорта города Большой Камень, автор турнира по армрестлингу «Сопротивление» Антон ПИСКУНОВ вложил немало сил в развитие популярности спорта и физической активности в родном городе. При поддержке администрации города и отдела молодежной политики города Большой Камень, он организовал спортивный фестиваль «Сила хвата», на который съезжаются спортсмены со всего Приморского края. По его мнению, это главный социально значимый проект из всего послужного списка.

Также, спортсмен стал основателем традиции проведения городской зарядки для всех желающих. «На эту зарядку могут приходить люди любого возраста и с любым уровнем физической подготовки, - говорит Антон Пискунов. - Пропаганда любого спортивного движения - это прекрасно. Важно, чтобы пенсионеры и дети могли вести здоровый образ жизни, давать себе пусть небольшую, но нагрузку. Сейчас мы занимаемся важным проектом - спортивная адаптация. Мы хотим помогать в этом инвалидам, пенсионерам, травмированным спортсменам. Администрация города выделила нам помещение. Я подал заявку на президентский грант, чтобы с его помощью закупить все необходимое оборудование для этого проекта. Конечно, я бы с удовольствием воспользовался возможностью получить грант от администрации Приморского края. На мой взгляд, это прекрасная программа».

На фото: Организация массовых оздоровительных мероприятий обходится в немалые деньги. Их готова выделять администрация края.

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