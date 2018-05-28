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В Приморском крае успешно прооперировали годовалую девочку

28 Мая 2018, 13:18 | Приморье

После успешного лечения из травматологического отделения Находкинской городской больницы выписана самая маленькая за последние 15 лет пациентка.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, 10-месячная девочка поступила в больницу с черепно-мозговой травмой после неудачного падения. Состояние ребенка требовало незамедлительного оперативного вмешательства.

«Дежурный нейрохирург Константин Фисун успешно провел костно-пластическую трепанацию черепа. За жизнь ребенка ему помогал бороться опытный реаниматолог-анестезиолог Виктор Прусов. После операции малышка провела в отделении девять дней и накануне была выписана домой в удовлетворительном состоянии», – сообщил главный врач больницы Владимир Якушин.

Отметим, травматологическое отделение Находкинской городской больницы считается одним из передовых в Приморье. При нем сформирован травмоцентр, «замыкающий» на себя все южное Приморье. И хотя медучреждение относится ко второму уровню оказания медпомощи, по многим направлениям (в частности, в нейрохирургии, политравме) оно достигло уже третьего – клинического. Последние четыре года больных, например, с черепно-мозговыми травмами во Владивосток не направляли. А год назад здесь успешно прооперировали пациентку, которой на тот момент исполнилось 102 года.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: здоровье  ребенок  хирург  больница  операция  приморский край  медицина 



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