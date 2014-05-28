Во Владивостоке врачи из Сингапура рассказали о медицине мирового уровня

Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о высоком качестве жизни граждан Сингапура. Эта страна часто ассоциируется с совершенством и эффективностью, начиная с аэропорта Сингапура, авиалиний, морского порта и заканчивая инфраструктурой, системами образования и здравоохранения.

К счастью, у жителей других стран, в том числе и России, есть возможность получить целый диапазон медицинских услуг Сингапура: от базового обследования здоровья и оздоровления до высокотехнологичных процедур и операций.

Число россиян, приезжающих в Сингапур, в последние годы стабильно увеличивается (в 2013 году их количество выросло на 19% по сравнению с 2012 годом). Туристы из Дальневосточного региона показывают схожую динамику; в Сингапур они приезжают как с целью отдыха, так и для того, чтобы пройти лечение. Популярность Сингапура на Дальнем Востоке как направления медицинского туризма растет благодаря визитам в регион сингапурских врачей самых разных специализаций, которые делятся своим опытом и проводят бесплатные консультации.

На этот раз жители Владивостока смогли получить ответы по вопросам ортопедической хирургии и зубной имплантологии.

Как отметил специалист по стоматологическому протезированию доктор Денис ЛЕОНГ, большинство россиян приезжают к нему в клинику, чтобы пройти более сложное и продвинутое лечение – например, установку имплантов.

Стоит отметить, что чаще всего случаи, с которыми приходится сталкиваться доктору Леонгу и его коллегам, сложные, требующие длительного лечения, кропотливой работы, иногда даже привлечения целого ряда специалистов. Несмотря на это, медицина Сингапура нацелена на то, чтобы максимально эффективно использовать время пребывания пациента в стране и быстро, но качественно воссоздать красивую улыбку клиента.

В его клинике работают шесть специалистов-стоматологов, прошедших международное обучение. В клинике имеется все необходимое оборудование, которое позволяет проводить диагностику и лечение с использованием самых последних достижений медицины. Благодаря этому лечение, которое в обычных условиях требует двухнедельного срока, в клинике доктора Леонга может быть проведено за два часа, например в случае установки коронок.

«Конечно же, цель обращений всех пациентов ко мне – белоснежные ровные зубы, но так, чтобы за красотой не терялась их основная функция – пережевывать пищу. До прибытия пациента в Сингапур посредством компаний, занимающихся организацией медицинского тура, я знакомлюсь со снимками пациента, его проблемой, мы составляем некий план лечения. Когда пациент приезжает в Сингапур, я, конечно же, провожу сам осмотр, ранее составленный план может корректироваться. При этом универсальных материалов, подходов к лечению для всех клиентов нет – это подбирается индивидуально для каждого пациента. После того как моя работа завершена, я рекомендую пациенту проходить каждые полгода профилактический осмотр в стране его проживания. Ведь не каждый сможет найти время ради профилактики каждые полгода посещать Сингапур, тем более в России хороший базовый уровень стоматологии, он достаточен для поддержания здоровой полости рта. А сложные операции зубного протезирования, имплантации, установки коронок, мостовидного протезирования и т.д. я стараюсь делать так, чтобы клиент не беспокоился о красоте своей улыбки еще очень долгое время», - рассказал Денис Леонг.

Доктор Эндрю Куок ДАТТОН имеет большой опыт лечения пациентов из разных стран, в том числе из России. Он один из пионеров в компьютерной хирургии, минимально инвазивной ортопедической хирургии. Доктор Даттон также имеет широкий опыт в ортопедической хирургии по полной и частичной замене тазобедренных и коленных суставов, а также в ревизионной хирургии бедра и колена.

«В ортопедической хирургии всегда лучшие результаты достигаются при первичном лечении и оперировании, достигнуть наилучшего результата при повторной операции очень сложно, но вполне возможно, - отметил Эндрю КуокДаттон. – В моей практики были страшные случаи, когда после обычного перелома и некачественной операции на родине пациенту уже были готовы ампутировать поврежденную конечность. Пациент приехал ко мне в отчаянии, готовый распрощаться с нормальной жизнью. Но после двух операций в Сингапуре он смог снова вести полноценную жизнь. Поэтому очень важно во-первых, правильно поставить диагноз, выяснить все обстоятельства болезни. Это в Сингапуре помогает сделать высокотехнологичное оборудование, очень точное и современное. Во-вторых, не менее важно, чтобы последующее лечение проходило под контролем высококлассного специалиста».

Доктор Эндрю всегда испытывает воодушевление, видя, как его пациенты встают на ноги буквально в течение нескольких дней после операции. Во время этой поездки во Владивосток он был рад снова встретиться со своими пациентами, которые лечились в Сингапуре, и убедиться в высоком качестве их жизни после перенесенных операций.

За годы целенаправленного интенсивного развития медицина Сингапура шагнула далеко вперед. Квалификация докторов этой страны, высокотехнологичное оборудование, комфортабельные госпитали, индивидуальный подход ежегодно привлекают пациентов не только из стран Юго-Восточной Азии, но и из Европы. Для российских пациентов немаловажно то, что в Сингапуре крупное русскоговорящее сообщество, которое прибывающим туристам помогает освоиться, преодолеть языковой барьер, найти нужную клинику или услугу. Выздоровлению способствует и благоприятная экология города-государства, развитая туристическая инфраструктура, атмосфера тепла и уюта. Именно здесь пациенты могут полностью расслабиться, позабыть обо всех заботах и сосредоточиться исключительно на своем здоровье.

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.