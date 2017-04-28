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Еще один перинатальный центр появится в Приморском крае
Второй перинатальный центр будет открыт в Арсеньеве. Здесь смогут получить современную высококвалифицированную помощь женщины, которые живут в северных территориях Приморья. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе отчета о работе краевой Администрации перед Законодательным Собранием сегодня, 28 апреля.
Глава региона акцентировал внимание, что с 2014 в регионе работает современный перинатальный центр, а в 2016 году на базе детской клинической больницы №1 открыт неонатальный центр, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«С вводом этих объектов младенческая смертность в Приморье стала снижаться ежегодно на 20% и впервые вплотную подошла к среднероссийским показателям. Мы и далее будем продолжать эту работу. Так, в 2017 году из бюджета края будет направлено 20 миллионов рублей на приобретение расходных материалов для проведения дородовой диагностики и скрининга новорожденных», – отметил Губернатор.
Владимир Миклушевский также сообщил, что в планах Администрации Приморья – строительство еще одного перинатального центра в Арсеньеве, где смогут получать современную квалифицированную помощь женщины из северных районов края.
«Я уже дал поручение начать его проектировать», – подчеркнул Губернатор.
Владимир Миклушевский добавил, что в Приморье продолжится модернизация всей системы здравоохранения. Будут точечно достраиваться фельдшерско-акушерские пункты, при необходимости увеличится количество рейсов медицинского автопоезда «Забота» в небольшие села и отдаленные районы. Все силы будут направлены на борьбу с онкологическими заболеваниями. В помощь онкологическому диспансеру, строительство которого ведется в Приморье, будет создан Центр ядерной медицины совместно с «Росатомом» и «Роснано». Здесь будут находиться циклотрон, лаборатория радиофармпрепаратов и два ПЭТ-сканнера.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выступил с ежегодным отчетом Законодательному Собранию края в пятницу, 28 апреля.
В своем выступлении глава региона обозначил ключевые показатели социально-экономического развития Приморского края, а также определил приоритетные задачи на текущий и последующие годы.
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