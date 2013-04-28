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Клещи "атаковали" граждан в Уссурийске, Артеме, Владивостоке, Спасске-Дальнем, Партизанске
"С начала эпидемиологического сезона, который начинается в Приморье с апреля, в больницы края по поводу укусов клещей обратились 34 человека, из которых девять — дети. За аналогичный период прошлого года к врачам с такой же жалобой обратилось 32 человека", — говорится в сообщении.
Уточняется, что больных с окончательным диагнозом "клещевой энцефалит" пока не зарегистрировано. Клещи "атаковали" граждан в Уссурийске, Артеме, Владивостоке, Спасске-Дальнем, Партизанске, Дальнегорске, Шкотовском, Ольгинском, Кавалеровском, Хасанском, Кировском и Яковлевском районах, пишет РИА "Новости".
"Против клещевого вирусного энцефалита в этом году привито чуть больше 13 тысяч человек, это 22,7% от подлежащих вакцинации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что риск заражения возрастает с каждым теплым днем. Оно происходит при укусе или при раздавливании присосавшегося клеща. Заражение возможно и без посещения леса — клещ может быть принесен с ветками, цветами, на шерсти домашних животных. Укус клеща безболезненный, и обнаружить его можно только после тщательного осмотра.
"Заболевание развивается через полторы — две недели после заражения. Вирус поражает головной и спинной мозг. Ежегодно регистрируются летальные случаи от клещевого энцефалита", — информирует Роспотребнадзор.
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И откуда эта напасть на наши головы?Есть же маста, где этих тварей нет?