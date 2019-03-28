Стендапер из Приморья стала финалистом всероссийского проекта

Ординатор и ассистент Института хирургии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Ольга Плотникова будет представлять Приморский край в финале всероссийского проекта «Научный стенд-ап» на телеканале «Россия – Культура».

Как сообщила проректор ТГМУ Екатерина Елисеева, Ольга успешно справилась с заданием третьего сезона проекта, обойдя два десятка участников, и получила путевку в финал конкурса.

«Представительница Тихоокеанского государственного медицинского университета прекрасно выступила на проекте. Работа по созданию радиомодификатора на основе тяжелых металлов была представлена ею на примере парка аттракционов XIX века, где приглашенный участник проверял свою меткость, бросая дротики в обычные воздушные шары. Она смогла рассказать о своей научной работе в необычном формате, но при этом доступным языком», – рассказала Екатерина Елисеева.

Участниками третьего сезона проекта «Научный стенд-ап» на телеканале «Россия – Культура» стали более 20 человек из разных городов России. Молодые ученые в жанре стенд-ап рассказывали о своих проектах и разработках. Каждому из докладчиков было отведено не более 10 минут, чтобы завладеть вниманием слушателей.

«Как строить выступление – академично или в оригинальном жанре – каждый решал сам. Самое главное – речь должна быть простой, доступной и интересной», – поделилась Ольга Плотникова.

Отметим, финалистов каждой программы выбирают исключительно зрители, присутствующие в зале. Выступление ординатора из Приморья они оценили как лучшее.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.