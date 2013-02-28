Врачи Приморского края грозят забастовкой, а власти - контролирующими органами

В Приморском крае неэффективных руководителей лечебно-профилактических учреждений 1 апреля отстранят от должности.

По мнению источника портала VladMedicina в приморском здравоохранении, истинная опасность для отрасли таится как раз в «эффективных» решениях власти, а не главных врачей.

Проходивший в «ВКБ №2» V пленум Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ поставил перед представителями власти ряд вопросов, многие из которых остались без ответа.

Встреча, инициированная профсоюзами, далеко не единственная за последнее время. В конце января медики беседовали с депутатом Госдумы Виктором Пинским, затем с губернатором Владимиром Миклушевским, а встреч с вице-губернатором, курирующим здравоохранение Ириной Васильковой и руководителем крайздрава Олега Бубновым и не сосчитать.

"В приморском здравоохранении будет некому лечить"

Выступая перед собравшимися, лидер профсоюза медиков Приморья Ирина Лизенко в очередной раз проговорила очевидные вещи. Что до настоящего времени в АПК не разработан и не утвержден нормативно-правовой акт, предусматривающий повышение оплаты труда в 2013 году. В краевом бюджете не заложены соответствующие ассигнования. Из-за низкого уровня заработной платы в коллективах медучреждений наблюдается отток специалистов. В Приморском крае зарплата врача на одну ставку составляет на более 16 тыс. руб.

Выступавшие следом руководители первичных профсоюзных ячеек лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в очередной раз говорили о том, что на сегодняшний день механизм оценки работников отсутствует. Чтобы получить зарплату, нужно работать на 2-3 ставки. И через некоторое время из-за крайне неэффективной кадровой политики в приморском здравоохранении будет некому лечить. Истины не новые, но, безусловно отражающие острые проблемы отрасли.

"Придут контролирующие органы и накажут..." за унитазы

Заученным тоном им отвечали и чиновники, которые, похоже, нашли главных виновников всех бед медработников – главных врачей. «Несмотря на все наши желания, мы будем жить в условиях финансовых ограничений. Профсоюзы должны стоять на страже справедливости, чтобы заработная плата главврачей не была фантастической суммой относительно средней заработной платы сотрудников и не отличалась в десятки раз от зарплаты самого низкооплачиваемого сотрудника. Мне обидно слышать, что огромные деньги, выделенные на модернизацию в некоторых медучреждениях, например, в Яковлевке, пошли на никому ненужные дыры и унитазы. Я могу обещать, что рано или поздно во все медучреждения, которые нецелесообразно потратили деньги, придут контролирующие органы и накажут тех, кто это допустил»,- заявила Ирина Василькова.

По ее словам, сохранить иллюзию того, что платить будут больше, а работать получится по-старому в тех же условиях с низким качеством услуг не удастся. Повышение заработной платы должно идти строго с повышением качества услуг. Должны быть сбалансированные штатные расписания, чтобы в ЛПУ был тот коллектив, который сможет оказать помощь пациенту в полном объеме. «Нам стоит соответствовать времени, потому что оно меняется, а нормативы остаются прежними»,- добавил вице-губернатор.

Ставка на дорожную карту

Продолжая разговор о заработной плате, и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края Олег Бубнов заметил, что как раз для этого и разрабатывалась дорожная карта. «Нам необходимо увеличить качество медицинской услуги, во главу поставлена оплата труда. Правительством четко прописана линейка повышения заработной платы. Одним из основных индикаторов карты, которая уже почти утверждена в крае, является эффективный контракт. В нем прописано, за что медицинский работник будет получать оплату - это конкретные показатели и результаты. Я надеюсь, что в контракте будут закреплены и социальные гарантии. Сейчас средняя зарплата по экономике составляет 27 тысяч рублей, к концу года мы неизбежно придем к тому, что увеличим заработок медперсонала на 20%»,- рассказал Олег Юрьевич.

Отвечая на вопрос из зала про очередную доплату, руководитель крайздрава заметил, что в некоторых ЛПУ есть много способов эффективного рационального использования финансов. «Я много где был и видел, где можно справиться лучше. Поймите, денег из бюджета больше не будет, надо учиться жить по новому»,- добавил он. Неэффективных руководителей ЛПУ, как пояснил Олег Бубнов, 1 апреля отстранят от должности.

Косвенно подтвердила неэффективность управления и директор ТФОМС ПК Тамара Бокиевец. По ее словам, по состоянию на 26 февраля в фонде остается невостребованных средств на оказание скорой медицинской помощи в размере 12 млн 177 тыс. рублей у семи центральных районных больниц Приморья. «Меня как директора фонда очень волнует такое небрежное отношение к финансам. Денежные средства в страховые компании перечислены в полном объеме. Нужно только попросить заявку у страховой компании на аванс в 55%, а остальной расчет получить в оговоренные сроки»,- отметила Тамара Александровна.

По ее словам, фонд готов к сотрудничеству со всеми. «Мы контролируем сами себя, но скоро контролирующими органы придут и к вам. Не наша задача насильно вручить вам деньги. Я пока не могу объяснить, почему образовались эти остатки, но финансирование осталось не меньше, чем в прошлом году», - подчеркнула Тамара Бокиевец.

Профсоюз обещает протестные акции

В итоге профсоюз поставил перед властями жесткие условия, в частности установления минимального размера оплаты труда в размере не ниже прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения и возвращения бесплатного энергопотребления в сельских больницах и обещания протестных акций, в случае их невыполнения.



Однако подлинная причина собрания осталось непроговоренной. Многие из участников пленума остались недовольны встречей, поскольку не услышали внятных ответов на свои вопросы. «Главных врачей публично высекли перед их же работниками, свалив на руководителей вину за неправильное расходование средств, из-за чего медработники стали получать столь низкие заработные платы. Зачем крайздраву ставить в оппозицию к себе главных врачей, тоже непонятно. Они такие же наемные работники и пугать их датой увольнения, по крайней мере, странно, все мы плывем в одной лодке»,- заметил один из участников пленума.

По мнению источника портала VladMedicina в приморском здравоохранении, истинная опасность для отрасли таится как раз в «эффективных» решениях власти, а не главных врачей.

Тем не менее, Приморье – единственная территория в РФ, где заработная плата за прошлый год снижалась два раза, в связи с тем, что фонд обязательного медицинского страхования дважды проводил через согласительную комиссию снижение тарифов путем повышения планового задания - количества пациентов, которых необходимо пролечить, утвержденное в начале года и подтвержденное госгарантиями. Если учреждение не выполняло плановое задание, то и его финансирование соответственно уменьшалось. Деньги те же, а объем больше, пролеченный больной обходится дешевле для ТФОМС ПК.

«Плюс к этому был введен поправочный коэффициент, который уничтожает все попытки качественной работы медицинской организации, так как этот он позволяет платить заработную плату сотрудникам больниц в пределах нормативного фонда оплаты труда. То есть, чем больше пролечится больных в стационаре и чем они тяжелее по своему состоянию, тем меньше заплатят врачу и медсестре за этих больных. С другой стороны, чем меньше будет пациентов и чем легче их заболевания (а, следовательно, дешевле), тем больше будет потрачено денег на заработную плату, то есть больница все равно получит свой нормативный фонд оплаты труда. Например, за операцию по удалению аппендицита врачу в Надеждинской ЦРБ ТФОМС ПК выплатит 1 рубль 20 копеек, в больнице Артема – 1 рубль, во Владивостоке одно ЛПУ получает 1 рубль 40 копеек, второе 1 рубль, третье – 90 копеек, четвертое – 60 копеек, пятое – 1 рубль 60 копеек. Абсолютно непонятно, чем отличаются специалисты в этих медучреждениях, которые имеют один и тот же сертификат, категории. Впору задумываться о несколько иных критериях отбора. Вот почему зачастую СМП возит пациентов по всем больницам, пока их где-то не возьмут на госпитализацию»,- отмечает источник.

По его словам, на сегодняшний день нет четкого планового задания, тарифы отсутствуют, как и госзадание. По результатам прошлого года была установлена планка по оказанию помощи, которая вряд ли может подходить для стационаров, направленных на экстренную помощь. «Если человек получил травму или попал в отделение реанимации, но не вошел в план, то его не надо лечить? Тем более, при имеющемся лимите времени, в которое больницы должны уложиться по каждому пациенту, его иногда просто нельзя перевести из реанимации в другое отделение – он попросту может умереть. В противном случае, врач просто подпадает по статью уголовного кодекса»,- добавляет источник.

Вылечить за 15 минут

На сегодня средний возраст врачей на территории составляет 57 лет. Существенного притока кадров нет. Вопреки указам и призывам главы государства медицинская помощь не приближается, а отдаляется от людей. В тех же поликлиниках на врачей выпадает нагрузка, которая превышает физические возможности человека. За те 15 минут, которые утвердил ТФОМС в качестве лимита осмотра, человек может даже не успеть раздеться и рассказать о своей болезни. Или осмотры проходят половинчато, что не позволяет говорить о качестве медицинской помощи. Сдать анализы в день осмотра попросту не невозможно, иногда приходится ждать три дня, а без них врач не может назначить лечение. В стационары люди идут, чтобы минуть поликлинику, что естественно фондом ЛПУ не оплачивается. Но если брать цифру Госкомстата среднего заработка врачей – Приморье в этом плане самая отсталая территория. На недавнем совещании с главными врачами, представители ТФОМСа озвучили цифру недофинансирования здравоохранения в Приморском крае по итогам 2012 года - более 8 млрд руб.



Находится и простое объяснение остатков средств на счете фонда. Каждому учреждению дается плановое задание по итогам прошлого года. На это фонд рассчитывает количество средств, которые были затрачены с учетом штатного расписания. В прошлом году все ЛПУ края руководствовались приказом Минздрава СССР от 1978 года №600, который регламентирует нагрузку на врачей из расчета 25 больных. В зависимости от числа коек и рассчитывается штатное расписание. Никто не берет в расчет, что Министерство здравоохранения давно выпустило новые приказы по порядкам оказания медицинской помощи по разным специальностям, где в числе прочего указало и новые нагрузки на врача в два раза меньше существующих в настоящее время. Значит и в тариф на заработную плату должны закладываться эти нагрузки и соответственно он должен увеличиваться практически в два раза. Вот и получается экономия на зарплате медработников.

«Однако позиция фонда такова, что они отдают больницам все причитающиеся им деньги, а затем самоустраняются. Однако сформированная им сумма усечена, поскольку при увеличении планового задания, ЛПУ никогда не удастся закрыть 100% плана. Если учреждению положен миллион рублей, то оно получит только 800 тысяч, а озвученные остатки средств будут оставаться на счетах фонда. Между тем средств в учреждение приходит меньше не только на заработную плату, но и на медикаменты, на питание и на мягкий инвентарь. И здесь наступает самое интересное, что крайздрав называет эффективностью главного врача. Руководитель ЛПУ не имеет права перекидывать деньги со статьи на питание и мягкий инвентарь. Вопрос состоит в том, а как перераспределять деньги с оставшихся двух статей расходов – в ущерб пациенту или врачу?»- отмечает источник.

"За троих врачу не платят"

Крайздрав, по словам нашего источника, предлагает решить вопрос следующим образом – сократить часть специалистов, а освободившиеся средства доплатить оставшимся. Но площадь остается той же, и задание специалисты заведомо не выполнят, а процент штрафа будет еще выше. «В другом случае, если мы укомплектуем штаты до 100%, то заработная плата уменьшится в три раза, поскольку каждый специалист работает за троих. Однако за троих врачу не платят. Допустим, медсестра высшей категории в качестве второй ставки получает доплату за сестру первого года работы»,- добавляет источник.

По его прогнозам, при нынешнем положении дел и абсолютной неизвестностью с территориальной программой, службы здравоохранения через 2-3 года попросту может не стать в Приморье. Не все главные врачи пожелают работать по новым правилам. Некоторым людям будет проще уйти, чем продолжать играть в непонятные игры с действующим законодательством, пишет VladMedicina.