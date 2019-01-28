Врачи Приморья: Заболеваемость ОРВИ выросла

В Приморском крае заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога населения на 10,1%. Об этом газете "Золотой Рог" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидпорог превышен среди всех возрастных групп населения. Исключение составляют дети 0-2 года и 7-14 лет. «В этой возрастной категории отмечается снижение эпидемического порога на 11,5% и на 2,8% соответственно», – сообщили в санитарной службе. Между тем специалисты подчеркивают, что ситуация в медицинских учреждениях характерна для этого периода года.

«Традиционно январь-февраль – время подъема острых респираторных вирусных инфекций. Мы готовы к таким ситуациям. В этот период в больницах происходит развертывание дополнительных койко-мест», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Проведенный специалистами анализ обстановки по заболеваемости показал, что главными причинами осложнения состояния здоровья является позднее обращение больных за медицинской помощью. «Жителям и гостям Приморья, которые чувствуют недомогание, совет – не ждать и не заниматься самолечением. При заболеваниях важно вызвать врача на дом, а если есть возможность и позволяет состояние здоровья, побывать на приеме в поликлинике», – посоветовали в крайздраве.

Отметим, что за минувшую неделю за медпомощью обратились более 7 тысяч приморцев, из них 324 были направлены на стационарное лечение.

«Из числа госпитализированных за неделю обследован 51 человек. У заболевших обнаружена РНК вируса гриппа A(H1N1)2009 в семи случаях. Также в двух случаях выделены другие вирусы и в одном случае – пневмококк», – рассказали в Роспотребнадзоре по Приморскому краю.

В регионе на сегодняшний день частично приостановлена работа двух детских садов, 23 групп в дошкольных учреждениях и 12 классах в школах по Приморскому краю.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.