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В Приморье выявлены случаи заболевания "свиным гриппом"

28 Января 2019, 16:47 | Приморье

Специалисты отмечают превышение на 10,1% эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в Приморье, в семи случаях выявлен "свиной грипп", об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидпорог превышен среди всех возрастных групп населения. Исключение составляют дети 0-2 года и 7-14 лет.

«В этой возрастной категории отмечается снижение эпидемического порога на 11,5% и на 2,8% соответственно», – сообщили в санитарной службе.

Между тем, специалисты подчеркивают, что ситуация в медицинских учреждениях характерна для этого периода года, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Традиционно январь-февраль – время подъема острых респираторных вирусных инфекций. Мы готовы к таким ситуациям. В этот период в больницах происходит развертывание дополнительных койко-мест», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Проведенный специалистами анализ обстановки по заболеваемости показал, что главными причинами осложнения состояния здоровья является позднее обращение больных за медицинской помощью.

«Жителям и гостям Приморья, которые чувствуют недомогание, совет – не ждать и не заниматься самолечением. При заболеваниях важно вызвать врача на дом, а если есть возможность и позволяет состояние здоровья, побывать на приеме в поликлинике», – посоветовали в крайздраве.

Отметим, что за минувшую неделю за медпомощью обратились более 7 тысяч приморцев, из них 324 были направлены на стационарное лечение.

«Из числа госпитализированных за неделю обследован 51 человек. У заболевших обнаружена РНК вируса гриппа A(H1N1)2009 в семи случаях. Также в двух случаях выделены другие вирусы и в одном случае – пневмококк», – рассказали в Роспотребнадзоре по Приморскому краю.

Добавим, что в регионе на сегодняшний день частично приостановлена работа двух детских садов, 23 групп в дошкольных учреждениях и 12 классах в школах по Приморскому краю.

Фото - лаборатория "Инвитро".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: врачи  диагностика  болезни  реабилитация  здоровье  вирус  грипп  приморье  медицина  профилактика  лечение  заболевание  лекарства  ОРВИ  итоги  здравоохранение 



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