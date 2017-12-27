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Перспективы оказания помощи семьям с детьми с синдромом Дауна обсудили во Владивостоке

27 Декабря 2017, 17:04 | Приморье

Круглый стол «Состояние социальной среды для семей с детьми с ОВЗ, в том числе с детьми с синдромом Дауна, в Приморском крае» состоялся в администрации Приморского края во вторник, 26 декабря. Мероприятие организовано и проведено по инициативе Благотворительного фонда «Владмама» в рамках проекта, получившего поддержку Фонда Президентских грантов «Особые дети в центре внимания: создание среды социальной поддержки и сообщества семей с детьми с синдромом Дауна».

В обсуждении острых вопросов оказания помощи детям со специальными потребностями здоровья и развития приняли участие представители сразу департаментов: здравоохранения, труда и социального развития и образования и науки. Кроме чиновников в работе круглого стола участвовали также родители, воспитывающие детей с синдромом Дауна.

- Мы очень рады, что на нас, на наши беды и проблемы, обратили внимание органы власти. Очень важно понимать, что тебя или твоего ребенка может ожидать в ближайшем будущем. Пока же такого понимания нет!» - отметила Ирина, мама пятилетней Даши.

Все участники круглого стола рассказали о сегодняшнем положении дел в их сфере, о тех  возможностях и решениях, которыми семьи с синдромом Дауна могут воспользоваться уже сегодня.

Между тем, каждая из сторон отметила важность инициативы Благотворительного фонда «Владмама» по организации помощи каждой семье на системном уровне.

- Очень важно понимать, какие ресурсы для решения этой задачи в Приморском крае есть в настоящее время. - отметила Ольга Романова, президент Благотворительного фонда «Владмама». Но прежде всего, мы должны представлять себе, где, в каких муниципальных образованиях они живут, с какими проблемами сталкиваются. Зачастую такие семьи нуждаются именно в поддержке, понимании и подсказках, в этом им могут помочь их «друзья по счастью» - другие семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна. Так что в первую очередь, нам следует соединить их друг с другом».

В ходе обсуждения было принято решение об организации тесного взаимодействия всех  заинтересованных в реализации проекта сторон: органов исполнительной власти, специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и сотрудников Благотворительного фонда «Владмама».

Фото Натальи Малышевой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

 

 

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Теги: Владмама  особые дети 



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