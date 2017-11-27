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В Приморском крае абсолютное число абортов снизилось на 26,6%
Женская консультация Приморского краевого перинатального центра признана победителем Всероссийского конкурса «Святость материнства», направленного на защиту материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, медицинское учреждение стало «Лучшей женской консультацией» по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт.
«Работа, проводимая коллективом женской консультации Перинатального центра по сохранению беременности у женщин, признана лучшей в России. Среди 14 учреждений, вышедших в финал в данной номинации, первое место присуждено именно нашему учреждению», – сообщили в департаменте здравоохранения.
Здесь также отметили, что в номинацию «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности» конкурсной комиссией отмечена работа еще одного учреждения здравоохранения Приморья – женской консультации родильного дома №3 Владивостока.
«То, что в финал Всероссийского конкурса вышли сразу два учреждения здравоохранения Приморья, – это большая победа», – отметил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.
Конкурс «Святость материнства» проходит в четырех номинациях: «Лучшая женская консультация», «Лучший врач акушер-гинеколог», «Лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе», «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности». В 2017 году на конкурс «Святость материнства» поступило 315 заявок.
Он подчеркнул, что за последние три года в Приморском крае абсолютное число абортов снизилось на 26,6%.
«В крае проводится большая работа по профилактике абортов, внедрению современных технологий при производстве абортов, профилактике осложнений. В Приморье уже несколько лет успешно работает обязательное предабортное консультирование всех женщин, решившихся на прерывание беременности. Проводится ежемесячный мониторинг количества абортов и количества отказов от аборта после консультации психолога», – напомнил Андрей Кузьмин.
Напомним, что конкурс «Святость материнства» – всероссийский проект, направленный на защиту материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов. Его организатор – фонд Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения России.
Награждение победителей состоялось в пятницу, 24 ноября, в Общественной палате во время научно-практической конференции, посвященной 140-летию врача-хирурга Луки Войно-Ясенецкого.
Как сообщили в фонде Андрея Первозванного, в 2017 году на конкурс «Святость материнства» поступило 315 заявок.
Конкурс «Святость материнства» проходит в четырех номинациях: «Лучшая женская консультация», «Лучший врач акушер-гинеколог», «Лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе», «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности».
Призовой фонд Конкурса – 1 миллион рублей – распределили в этом году среди тринадцати победителей. По 100 000 рублей получили лауреаты за первое место в каждой из четырёх номинаций, по 80 000 рублей – за второе место, по 60 000 рублей – за третье место. Кроме этого, врачей наградили специальными призами жюри конкурса.
Фото предоставлено Перинатальным центром Приморья.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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