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Более 16 миллиардов рублей направят на развитие здравоохранения Приморья
Более 16 миллиардов рублей предусмотрено проектом бюджета Приморского края на развитие здравоохранения в 2016 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте финансов Приморского края, в проекте бюджета на реализацию краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме более 16 миллиардов рублей. Из них за счет средств краевого бюджета – более 15,6 миллиарда, федерального бюджета – 485 миллионов рублей.
Вся госпрограмма разделена на три подпрограммы. Большая часть средств запланирована на первую из них – «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи».
Около 4 миллиардов пойдут на обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе на приобретение специализированного медоборудования и санитарного автотранспорта, а также на реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения.
Почти 11 миллиардов рублей будут реализованы в форме мер социальной поддержки. Около одного миллиарда рублей предусмотрены на обеспечение населения льготными лекарственными средствами, препаратами, а также специализированными продуктами питания для детей.
Среди заявленных средств – на развитие кадрового потенциала отрасли, укрепление службы охраны материнства и детства, мероприятия по борьбе с социально-значимыми заболеваниями, оказание высокотехнологичной медпомощи и другие.
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