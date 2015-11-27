Более 16 миллиардов рублей направят на развитие здравоохранения Приморья

Более 16 миллиардов рублей предусмотрено проектом бюджета Приморского края на развитие здравоохранения в 2016 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте финансов Приморского края, в проекте бюджета на реализацию краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме более 16 миллиардов рублей. Из них за счет средств краевого бюджета – более 15,6 миллиарда, федерального бюджета – 485 миллионов рублей.

Вся госпрограмма разделена на три подпрограммы. Большая часть средств запланирована на первую из них – «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи».

Около 4 миллиардов пойдут на обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе на приобретение специализированного медоборудования и санитарного автотранспорта, а также на реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения.

Почти 11 миллиардов рублей будут реализованы в форме мер социальной поддержки. Около одного миллиарда рублей предусмотрены на обеспечение населения льготными лекарственными средствами, препаратами, а также специализированными продуктами питания для детей.

Среди заявленных средств – на развитие кадрового потенциала отрасли, укрепление службы охраны материнства и детства, мероприятия по борьбе с социально-значимыми заболеваниями, оказание высокотехнологичной медпомощи и другие.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.