Маленькой жительнице Приморского края требуется срочная помощь

Кира КИРИЛЛИЧ, 2 года. Поставлен диагноз рак брюшного пространства.

Требуется дорогая и сложнейшая операция, которую могут сделать только заграницей. Все неравнодушные люди, желающие помочь могут перечислить деньги.

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бик: 040813608 ИНН: 252461750415

Кирилич Анастасия Сергеевна - мама Кирочки.

Сейчас Кира с мамой в Корее, прошли обследование в клинике и вот такой диагноз поставили ребенку. Правда, оперировать в данной клинике отказались, т.к. боятся не справиться. Поэтому их сейчас перевезли в специализированный центр онкологических заболеваний. Операция дорогая, и семья просит всех неравнодушных людей помочь.

ZRPRESS.RU, Владивосток.