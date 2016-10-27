Звезды советуют направить усилия на борьбу с вредными привычками

Гороскоп здоровья на ноябрь­-декабрь 2016 года

ОВЕН

В ноябре Овен может запросто подхватить инфекцию или простуду. Пожилые люди должны обратить внимание на старые болячки и провести необходимые профилактические меры. Гороскоп здоровья советует Овну беречь бронхи и горло. После простуды возможны осложнения в виде мышечной невралгии, ангины и заболеваний легких.

Здоровье у Овна в декабре будет крепким, если он сам станет внимательно следить за своим состоянием. Накануне праздников на работе будут часто устраивать корпоративы. Гороскоп советует Овну не переедать и в меру употреблять спиртные напитки. Минимизируйте употребление острой, соленой и жирной пищи, иначе в декабре возможны проблемы с желудком.

ТЕЛЕЦ

Ноябрь для Тельца окажется достаточно травмоопасным периодом. Будьте предельно внимательны на дороге и за рулем! В ноябре Тельцу следует теплее одеваться, чтобы не простудиться. Иначе легко попадете в больницу с бронхитом или ангиной. Гороскоп здоровья на ноябрь советует есть мед, пить теплое молоко и находиться в уютной домашней обстановке.

Если Телец во всем будет знать меру, то ничто не подорвет его здоровье в декабре. Меньше сидите за компьютером, а больше гуляйте, двигайтесь и ходите на каток. Гороскоп здоровья советует Тельцу выехать в лес, где можно подышать хвоей и насладиться прелестью зимней природы. Не отказывайте себе в сладкой пище. Зимой она придаст Тельцу силы и настроит на позитивный лад. Включите в рацион фруктово­овощные соки, яйца и куриную печень.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов в ноябре ничто не озадачит - ни пасмурная погода, ни слякоть, ни унылое состояние. Вы будете чувствовать себя бодрым и оптимистичным. Но, если Близнецы обожают кофе, то лучше его в ноябре пить меньше, иначе начнет «скакать» давление и появятся сбои в работе сердца. Гороскоп здоровья на ноябрь Близнецам советует следить за состоянием спины, суставов и конечностей. Раньше ложитесь спасть, больше двигайтесь и дышите свежим воздухом - вот ценные рекомендации для Близнецов в ноябре.

Берегите нервы! Этот своеобразный лозунг должен постоянно фигурировать в сознании Близнецов в декабре. Отдыхайте, абстрагируйтесь от проблем и общайтесь с теми, кто вам по­настоящему приятен. Гороскоп здоровья на декабрь советует Близнецам чаще бывать на свежем воздухе. Не бойтесь холодной погоды, но одевайтесь теплее. Чтобы не появились проблемы с желудком и кишечником, Близнецам в декабре необходимо нормализовать питание.

РАК

Особенных проблем со здоровьем у Рака в ноябре не ожидается. Главное, тепло одевайтесь и не промочите ноги. Гороскоп здоровья на ноябрь советует Раку лечиться народными средствами. Мед, травяные чаи, молоко и чеснок - вот что поможет Раку избавиться от простуды и укрепить иммунитет. В ноябре желательно чаще посещать сауну, баню и бассейн.

В декабре Рак почувствует невероятную усталость. Ничего удивительного, ведь вы проделали колоссальную работу, а теперь следует отдохнуть. Гороскоп здоровья на декабрь советует пройти курс массажа и взять абонемент в бассейн. Пропейте витамины и не забывайте о мерах профилактики. Для укрепления иммунитета Раку полезно поехать на отдых к морю.

ЛЕВ

Льву в ноябре необходимо быть осторожнее за рулем. Аварийные ситуации избежать будет сложно. О себе напомнят старые заболевания, которые могут всерьез подорвать здоровье. Уязвимыми у Льва будут желудок, печень и кишечник. Берегите нервную систему, иначе угодите в лапы депрессии. Гороскоп здоровья на ноябрь советует отложить хирургические операции на другой месяц.

Льву в декабре необходимо быть предельно осторожным за рулем автомобиля. Возможны крупные штрафы и серьезные аварии. Женщине­Льву нужно срочно обследоваться у врача. Особенно, если вы планируете в следующем году родить ребенка. Гороскоп здоровья на декабрь рекомендует Льву не запускать болезни, а при первых же симптомах пойти в поликлинику.

ДЕВА

Если Дева в ноябре не забудет купить абонемент в бассейн или спортзал, то ее здоровью ничто не будет угрожать. Укрепляйте спину, мышцы и костную систему. Гороскоп здоровья на ноябрь рекомендует Деве остерегаться тяжелых физических нагрузок. Для вас ноябрь окажется периодом травмоопасным, поэтому осторожность в быту и на трассе не помешает. Больше ешьте творога, молока и мяса.

Если Дева в декабре не будет игнорировать режим питания, полноценный сон и гимнастику по утрам, то ее здоровье будет, как у космонавта. В другом случае придется часто бегать по врачам и жаловать на усталость. Гороскоп здоровья советует Деве встать на борьбу с вредными привычками. В их число входят алкоголь, курение и переедание. Чтобы не подхватить простуду, Деве следует ежедневно есть чеснок, лук и мед.

ВЕСЫ

Гороскоп здоровья на ноябрь Весам предсказывает обострение хронических болезней. Уязвимыми будут сосудистая система и сердце. В случае болезни Весам необходимо срочно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Кроме того, соблюдайте режим питания и отдыха. Щадящая диета в ноябре улучшит самочувствие.

Весов можно обрадовать - здоровье в декабре будет крепким, а настроение предновогодним. Но на хронические заболевания все­таки стоит обратить внимание. Особенно, если они касаются сердечно­сосудистой системы. Гороскоп здоровья рекомендует Весам чаще обследоваться у врача­специалиста. Старайтесь не нарушать диету, не перегружать организм и полноценно отдыхать. Ну, и меньше нервничать!

СКОРПИОН

Гороскоп здоровья на ноябрь Скорпиону советует остерегаться пищевых и химических отравлений. Иначе вы угодите в больницу, а последствия окажутся серьезными для здоровья. Если вам приходится часто бывать за рулем, то будьте крайне осторожны на дороге в ноябре. В начале ноября Скорпион будет чувствовать прилив сил и энергии. Но к концу месяца ваша бодрость куда­то улетучится. Главное, не унывайте и будьте оптимистичнее.

Скорпиону в декабре следует отказаться от вредных привычек и нацелиться на здоровый образ жизни. Чтобы не было депрессии, избегайте нервных перегрузок и позитивно смотрите на жизнь. Гороскоп Скорпиону не советует нарушать режим сна, работы и отдыха. Желательно в декабре отказаться от вождения автомобиля, этот период достаточно травмоопасный.

СТРЕЛЕЦ

В ноябре Стрельцу необходимо больше отдыхать, расслабляться и заняться йогой. Вы стали слишком мнительным и раздражительным, поэтому сделайте акцент на состоянии нервной системы. Гороскоп здоровья на ноябрь советует Стрельцу закаливать организм и не пренебрегать мерами профилактики. Не забывайте о том, что ноябрь - время простуд и инфекций.

Стрелец окажется в декабре на грани нервного срыва, если забудет про отдых и будет постоянно думать о проблемах. Старайтесь не загружать себя мрачными мыслями, а думать о предстоящих праздниках. Гороскоп здоровья на декабрь рекомендует укреплять иммунитет, иначе простуды и инфекции будут липнуть к вам весь месяц. Питайтесь полноценно и займитесь спортом.

КОЗЕРОГ

Козерогу в ноябре не придется часто жаловаться на свое здоровье. Правда, иногда от переутомления заболит голова. Если у Козерога есть хронические болезни, то в ноябре они могут о себе напомнить. Гороскоп здоровья на ноябрь советует не пренебрегать спортивными упражнениями и плавать в бассейне. Пропейте витамины, чтобы укрепить иммунитет.

В декабре Козерог должен помнить простую истину: здоровье за деньги не купишь. Значит, направьте всю свою энергию на улучшение самочувствия. Нервная система будет находиться на грани истощения, поэтому гороскоп здоровья на декабрь рекомендует отдыхать и не переживать по мелочам. Желательно бегать по утрам, соблюдать режим питания и больше спать. При первых же симптомах болезни Козерогу в декабре следует обратиться к врачу.

ВОДОЛЕЙ

Водолею в ноябре необходимо больше ходить пешком, чем ездить на машине. Этот месяц для вас травмоопасный, поэтому будьте осторожны. Чтобы не простудиться, Водолею стоит заранее позаботиться о своем самочувствии. Гороскоп здоровья на ноябрь советует обратиться к врачу и полностью обследовать организм. Возможно, что некоторые заболевания протекают в скрытой форме.

Водолею следует быть осторожным при вождении автомобиля, количество аварийных ситуаций на дороге в декабре возрастает, что чревато травмами и ушибами. Желательно, не злоупотреблять спиртными напитками и соблюдать режим питания. Гороскоп здоровья на декабрь рекомендует заняться своим внешним образом. Обновите перед праздниками гардероб, посетите парикмахера и косметолога. Новый стиль Водолея не останется незамеченным.

РЫБЫ

Если Рыбы выберут курс на здоровый образ жизни, то крепкое здоровье в ноябре им обеспечено. Особенно уязвимыми в этом месяце будут суставы, кости, конечности и позвоночник. Мелкие травмы и ушибы могут выбить Рыб из привычной колеи. Гороскоп рекомендует Рыбам снизить нагрузки и больше отдыхать.

Гороскоп здоровья на декабрь советует не забывать про свое здоровье, а в случае болезни обращаться к врачу. Самолечение не даст положительных результатов, а лишь прибавит Рыбам проблем и осложнений. Особое внимание уделите состоянию сосудов и работе сердца. В декабре необходимо укреплять иммунную систему, совершать прогулку перед сном и делать гимнастику по утрам.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.