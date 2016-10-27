Мелко плаваем!

Обеспеченность плавательными бассейнами в Приморье составляет всего 10% процентов от норматива

В то время как спортивными залами жители Приморского края обеспечены на 42%, а плоскостными сооружениями (спортивные площадки, поля, беговые дорожки) - на 56%, обеспеченность плавательными бассейнами крайне низка - всего около 10% от потребностей населения. Правда, и по России в целом ситуация ненамного лучше…

А ведь плавание является одним из наиболее щадящих видов физической активности, необычайно полезно для здоровья и практически не имеет противопоказаний.





ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОДОЙ

- Плавание в первую очередь полезно тем, кто имеет заболевания позвоночника (остеохондроз, грыжа межпозвонковых дисков, искривление осанки) и суставов, - говорит врач по лечебной физкультуре КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Валерия ОРЛОВА. - Помимо специфических методов лечения таким больным необходимо снимать напряжение с поверхностных мышц и укреплять глубокие мышцы спины - для создания прочного мышечного корсета, который мог бы взять на себя опорную функцию для позвоночника. Безопаснее и эффективнее всего такие тренировки проводить в воде, где человек в среднем «весит» не более 3­4 кг. Эта особенность воды позволяет снять излишнюю нагрузку на позвоночник, способствует расправлению межпозвоночных дисков и улучшает их питание за счет усиления работы дыхательной и сердечно­сосудистой систем. К тому же плавание прекрасно тренирует мышцы.

Из­за особой водной «невесомости» суставы работают с более высокой амплитудой, невозможной при выполнении упражнений на суше. Поэтому, если подвижность суставов уменьшилась, в воде восстановить легкость и амплитуду движений гораздо проще, чем на суше.

Плавание благотворно влияет на вены, обеспечивает им расслабление и нормальную циркуляцию крови, что является отличным средством профилактики варикозной болезни. Кроме того, плавание увеличивает вентиляцию и жизненную емкость легких, которая с возрастом снижается практически у всех. Так что если у вас есть возможность поплавать, постарайтесь ею воспользоваться.

ДО НОРМАТИВА НЕ ДОТЯНУТЬСЯ

Краевые власти поставили задачу к 2018 году приобщить к физкультуре и спорту 30% населения (сейчас физкультурой и спортом систематически занимаются не более 20% приморцев). Но чтобы вовлечь в здоровый образ жизни как можно больше людей, необходимо увеличить число спортивных сооружений. И в первую очередь - плавательных бассейнов, которых катастрофически не хватает.

Согласно утвержденному Правительством РФ нормативу, обеспеченность плавательными бассейнами должна составлять 750 кв. м зеркала воды на каждые 10 тыс. населения. То есть при среднем размере бассейна равном двумстам «квадратам» на каждые 10 тыс. жителей должно приходиться 3,75 бассейна. Таким образом, только во Владивостоке с его 600­тысячным населением необходимо иметь порядка 225 плавательных бассейнов.

А сколько их в реальности? Сколько было построено за последние годы в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013­2020 годы? Каковы дальнейшие планы краевых властей по развитию в регионе сети плавательных бассейнов? На вопросы «Журнала Здоровья» отвечает начальник отдела физкультурно­массовой и спортивной работы краевого департамента физической культуры и спорта Дмитрий ОЖЕРЕДОВ.

- Сколько плавательных бассейнов насчитывается в крае на сегодняшний день, в каких муниципальных образованиях они расположены?

- По состоянию на 1 января 2016 года в Приморском крае насчитывается 51 плавательный бассейн, из них 2 олимпийских бассейна длиной 50 метров (во Владивостоке и Арсеньеве), 31 бассейн длиной 25 метров и 18 бассейнов произвольных размеров.

Из 50­метровых бассейнов один находится в федеральной собственности, один - в краевой; из 25­метровых один - в федеральной, один - в краевой, 18 - в муниципальной и 11 - в частной собственности.

Плавательные бассейны имеются в 13 муниципальных образованиях края: в Арсеньеве - 5, Артеме - 2, Большом Камне - 1, во Владивостоке - 22, в Дальнегорске - 2, Лесозаводске - 1, Находке - 4, Партизанске - 1, Спасске­Дальнем - 4, Уссурийске - 6. Плюс по одному бассейну в Кировском, Красноармейском и Спасском районах.

- Во Владивостоке аж 22 плавательных бассейна? Да я и десятка не назову, хотя и занимаюсь плаванием. А бассейны со спортивным уклоном, т.е. длиной не менее 25 метров и делением на дорожки, вообще можно пересчитать по пальцам одной руки. Правда, если учесть мини­бассейны при школах, детских садах, фитнес­клубах…

- Но это тоже бассейны независимо от их размеров.

- Какова обеспеченность плавательными бассейнами в различных муниципальных образованиях и в целом по краю?

- Обеспеченность плавательными бассейнами в целом по Приморскому краю составляет 9,96% от норматива, в том числе в Арсеньеве - 11%, Артеме - 5,45%, Большом Камне - 12,67%, во Владивостоке - 13,33%, в Дальнегорске - 9,20%, Лесозаводске - 33,52%, Находке - 9,46%, Партизанске - 11,83%, Спасске­Дальнем - 12,83%, Уссурийске - 9,02%, Кировском районе - 13,74%, Красноармейском районе - 7,81%, Спасском районе - 14,21%.

- Маловато…

- Да, бассейнов мало. Но их и в целом по стране мало. Бассейн - одно из наиболее затратных спортивных сооружений. К плавательным бассейнам предъявляется много различных требований. Достаточно дорого обходится их обслуживание. Это и расход больших объемов воды, которую необходимо периодически обновлять, и затраты на ее подогрев до комфортной температуры, затраты на обогрев помещения и т.д.

- Сколько плавательных бассейнов появилось в Приморье за время действия госпрограммы?

- За этот период в Приморье было введено в эксплуатацию 7 бассейнов, из них 6 - во Владивостоке (ДВФУ, школы, детсады) и 1 - в Уссурийске.

- Планируется в ближайшие годы строительство плавательных бассейнов?

- По результатам поездки губернатора края в ЗАТО Фокино в июле 2014 года было дано поручение начать строительство в районе ул. Клубной, 7

физкультурно­оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, предназначенным для оздоровительного и спортивного плавания.

Размер бассейна - 25x11 метров (6 дорожек), глубина - от 1,2 до 1,8 метров. Пропускная способность - 48 человек в смену. Срок сдачи - до 1 декабря 2018 года.

В 2016 году на строительство физкультурно­спортивного центра в городе Фокино в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013­2020 годы» предусмотрено средств краевого бюджета в размере 12 млн рублей и 3 млн рублей из местного бюджета.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЕШЕВЛЕ

- Помимо нехватки бассейнов большинство населения считает довольно высокой стоимость их услуг, что, конечно же, не способствует увеличению численности занимающихся плаванием…

- Как уже было сказано, содержание бассейна обходится довольно дорого. И чтобы окупить свои затраты, собственник сооружения устанавливает соответствующие тарифы на его посещение. В государственных бассейнах, в частности в «Олимпийце», бремя расходов по его содержанию несет государство и само устанавливает плату за разовое посещение. Поэтому она здесь самая низкая.

- Предусмотрены ли какие-­либо субсидии частным бассейнам на покрытие части затрат, ведь речь идет о здоровье населения?

- Для поддержки организаций, осуществляющих предоставление физкультурно­спортивных услуг населению, государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» на 2013­2020 годы предусмотрено предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно­спортивных услуг населению.

Получателями субсидий, предоставляющих льготные (для детей в возрасте до 18 лет) услуги по плаванию, в настоящее время являются ООО «Спорткомплекс «Гавань» (Владивосток), ИП Онищенко (пос. Врангель) и Федерация плавания Приморского края.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Доступная среда» на 2013­2020 годы госпрограммы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013­2020 годы юридическим лицам, опять же за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии на возмещение затрат и недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом. Услуги оказываются бесплатно. В настоящее время получателями таких субсидий являются Федерация спорта глухих Приморского края и спортивно­оздоровительный клуб «Цементник» из города Спасска.

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.