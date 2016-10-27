Новые наркотики гарантируют быстрое привыкание

По оценкам специалистов, синтетические курительные смеси вызывают необратимые процессы деградации личности

Несмотря на официальный запрет на компоненты, входящие в состав злополучных курительных смесей, количество их потребителей, считающих синтетические наркотики относительно безопасными и легкими веществами, неуклонно растет. Между тем в Приморском крае зарегистрированы случаи тяжелой интоксикации от «синтетики».

О степени распространенности новых наркотиков, а также о том, чем именно расплачивается человеческий организм за несколько минут сомнительной радости, «Журнал Здоровья» поговорил с главным специалистом­экспертом управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Валентиной ПРОКОПЕНКО. Профилактике заболеваний уделяется большое внимание в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

Препараты, имеющие в своем составе синтетические каннабиоиды, объеденные под необычным названием «спайсы», практически заполонили наркотический рынок еще несколько лет назад. До сих пор эта группа препаратов получает все большее и большее распространение среди наркоманов.

По словам Валентины Прокопенко, относительно легкая доступность и невысокая цена обеспечили этим видам наркотических средств взрывную популярность.

- Наркотические смеси сегодня довольно легко купить в Интернете. Однако продавцы «спайсов» действуют достаточно изощренно: схемы сбыта наркотика полностью исключает передачу товара из рук в руки. Оплата обычно производится на обезличенный онлайн­кошелек, а непосредственно сам наркотик смекалистые поставщики оставляют на улице в строго определенном месте, оповещая покупателя зашифрованным смс­сообщением. Отследить эту цепочку непросто по той причине, что сам заказчик не знает и вряд ли когда­нибудь узнает, с кем имеет дело, - отмечает эксперт.

Постоянно обновляется и состав продаваемых курительных смесей - в своем стремлении использовать дешевые препараты для усиления наркотического эффекта производители не останавливаются ни перед чем, добавляя в состав миксов вещества, не предназначенные для использования человеком, с откровенно ядовитым действием. Другая причина изменения состава наркотика - закон о запрете. Производители «спайсов» с завидной регулярностью меняют химическую структуру наркотика в попытке «обойти» список запрещенных препаратов, а значит, сделать наркотик - легальным. На смену старым попадающим под запрет формулам приходят новые. А производство наркотика в подпольных лабораториях способствует быстрому увеличению объемов продаж, - рассказывает Валентина Прокопенко.

Изобретательность торговцев «смертью» потребовала от законодателя решительных шагов. На сегодняшний день правоохранительные органы вооружены правовым механизмом, позволяющим быстро реагировать на появление новых видов наркотиков. Таким механизмом стал «Реестр новых потенциально опасных веществ», позволяющий сразу брать под контроль новые виды наркотиков, появившиеся в нелегальном обороте, и привлекать к ответственности торговцев, не дожидаясь, когда запрет пройдет длительную процедуру согласований и утверждений.

Как отмечает специалист, при кустарном способе изготовления «спайсов» никто не может гарантировать, что содержание синтетического аналога марихуаны, используемого для их изготовления, не окажется смертельным. А потому употребление «спайса», как и любого наркотика, сродни русской рулетке. В некоторых случаях ведет к тяжелейшей интоксикации, а зачастую и к смерти.

- «Спайсы» крайне опасны своим разрушительным воздействием на психику: зависимость от них формируется практически мгновенно, а органические поражения центральной нервной системы, развивающиеся вследствие курения «спайсов», способны сделать из человека инвалида. Концентрированные токсические вещества, находящиеся в составе таких курительных смесей, фактически «прожигают» человеческий мозг и ведут к необратимой деградации личности. После употребления этих синтетических наркотиков психика человека не восстанавливается. Также «спайсы» серьезно поражают сердце, легкие, печень, почки и другие жизненно важные органы. Жизнь «овоща» в обмен на несколько секунд эйфории - суровая реальность, - констатирует эксперт.

Под воздействием «синтетики» сразу и в течение несколько часов после употребления отмечаются следующие признаки: дикий взгляд, тревожное состояние (ощущение погони, слежки), выраженные дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, неадекватные гримасы), расширенные зрачки, чрезмерная жестикуляция, возникновение бредовых идей и пр. А мощнейшие галлюцинации, наступающие после принятия «спайсов», нередко приводят к трагическому исходу.

Поэтому, если вы заметили у человека любые вышеизложенные признаки, незамедлительно вызывайте скорую, и не тяните с обращением к врачу­наркологу.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото Юрия Танича.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.