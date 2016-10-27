Что в тарелке у первоклассника

Завтрак для школьника должен быть полезным и сбалансированным

Начиная с первого класса, ребенок вступает в новый этап жизни, у него появляются большие умственные и психологические нагрузки, связанные с процессом обучения и адаптации в новом коллективе. Именно по этой причине рацион питания ребенка должен быть адекватен не только его энергозатратам, но и всем потребностям растущего организма. Вопросам питания школьников согласно краевой программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы уделяется особое внимание.

Из каких составляющих сегодня рассчитывается завтрак школьника, и, главное, каким должен быть идеальный рацион первоклассника, выяснял «Журнал Здоровья».





Согласно нормам

Как отмечает врач­диетолог КГБУЗ «Владивостокский клинико­диагностический центр» Наталья ТУМАНОВА, правильное питание школьника является залогом его здоровья, успеваемости и нормального развития. Поэтому, составляя рацион для школьника, важно помнить о балансе важных питательных веществ и витаминов, режиме питания и необходимой калорийности рациона в зависимости от возраста ребенка.

- Так как ребенок половину дня находится в школьном учреждении, важную роль играет организация школьного питания, - рассказывает Наталья ТУМАНОВА. - Согласно СанПиН 2.4.5.2409­08 (Санитарно­эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования) для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения необходимо составление примерного меню на период не менее 10 - 14 дней, организация двухразового горячего питания (завтрак и обед), и для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник. При одно­, двух­, трех­ и четырехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении должно составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15% (для обучающихся во вторую смену - до 20 - 25%), ужин - 25%. В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов - должно составлять 1:1:4. Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами.

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени, рекомендуют диетологи. Также допускается использовать порционированные овощи (дополнительный гарнир). В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. Что же касается ужина, то он должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши, основного второго блюда (мясо, рыба или птица), напитка (чай, сок, кисель). Дополнительно рекомендуется включать в качестве второго ужина фрукты или кисломолочные продукты и булочные или кондитерские изделия без крема.

Школы предлагают

Согласно этому же СанПиН энергетическая ценность рациона для детей 7­11 лет (начальная школа) должна составлять в среднем 2350 ккал, т.е. на долю завтрака приходится около 470­588 ккал. Поэтому, как уверяют специалисты, категорически неправильно пропускать непосредственно школьный завтрак. Как отмечает педагог по социальной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Владивостока Надежда РЕВА, к выбору поставщика школьного питания образовательные учреждения подходят особенно тщательно.

- В ходе аукциона по поставке продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений отбирались достойно зарекомендовавшие себя на рынке поставщики продуктов питания. Вы сами видите, что нынешние требования к организации питания школьников младших классов достаточно строгие. Меню для ребят обязательно должно быть разнообразным, полезным и вкусным, соответственно этим и было обусловлено повышенное внимание к выбору поставщика. Стандартные школьные завтраки бесплатны (это оплачивается из краевого бюджета), однако если говорить о заложенной стоимости, то в расчете на 1 ребенка приходится 21 руб. 20 коп. в день, - отмечает педагог.

Задача поваров школы из полученных от поставщика продуктов составить разнообразное меню, соответствующее всем нормам. Так, в один день МБОУ «Школа № 17» предлагает школьникам манную кашу, батон с маслом, свежее яблоко, чай с сахаром, на другой день ребят ждет перловая каша, помидор, батон с маслом, чай с сахаром, на третий день - запеченная рыба с гречневой кашей и т.д. Как правило, меню утверждается заранее на две недели вперед.

Единственное, что омрачает педагогов, так это не совсем правильные с точки зрения диетологии перекусы, которыми родители снабжают своих чад перед походом в школу. Сникерсы, шоколадки, фаст­фуд - нередко вредные продукты дети приносят с собой в школу.

Про завтрак дома и перекус с собой

- Действительно, категорически не рекомендуется в качестве школьного перекуса давать детям «быструю еду»: покупные бургеры, шоколадные батончики, чипсы, сладости, - комментирует диетолог Наталья ТУМАНОВА. - Лучше положите ребенку с собой бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром, овощи (ломтики перца, огурца, моркови), свежее яблоко, грушу, банан, хорошо промытые сухофрукты или орехи, в тщательно вымытую бутылочку можно налить компот, чай или сок. Важно учитывать и то, что некоторые продукты могут быстро испортиться при комнатной температуре и при включенном отоплении, поэтому следует отказать от колбасных, мясных и кисломолочных продуктов. Если в школе не организована подача питьевой воды, необходимо дать ребенку бутылочку 0,33 или 0,5 л с простой негазированной водой.

Также утром перед школой рекомендуется домашний завтрак в 7­7.30, так как до школьного завтрака проходит 1­2 урока и ребенку необходима заранее полученная энергия для умственной нагрузки. При этом еда на завтрак не должна быть «тяжелой», пересыщенной жирами, поэтому лучше включить в завтрак всевозможные каши, различные творожные изделия, например, запеканку, бутерброды и продукты с большим содержанием белков - молоко, куриные яйца и другие не менее полезные продукты. Если проснувшись ребенок не хочет кушать, для повышения аппетита рекомендовано выпить полстакана воды, сделать небольшую зарядку в течение 5 минут.

Рацион вне школы

По мнению диетолога, важно с раннего детства прививать ребенку культуру здорового, правильного питания и делать это на собственном примере. Во­первых, для ребенка важно соблюдать режим питания, кушать 4­5 раз в день, примерно в одно и то же время, даже в выходные дни. Во­вторых, питание школьника должно быть сбалансированным по составу и калорийности и соответствовать потребностям ребенка. Ученики начальной школы в сутки должны употреблять 2,4 тыс. ккал, в средней школе - 2,5 тыс. ккал, старшие школьники - около 2,8 тыс. ккал, а если ребенок занимается спортом, то необходимо прибавить еще 300­400 ккал к рациону. В­третьих, питание должно быть разнообразным и включать в себя такие группы продуктов, как мясо, рыба, крупы, молочные и кисломолочные продукты, а также овощи, фрукты и зелень.

Общей рекомендацией для всех приемов пищи является способ приготовления. Рекомендовано варение, тушение, приготовление на пару. Это сбережет здоровье желудочно­кишечного тракта ребенка, так как проблемы в этом отделе организма могут повлечь за собой расстройство и в других органах и системах. Также необходимо ограничить употребление соли и сахара, газированных напитков, так как эти продукты способны вызвать нарушение водно­солевого баланса, расстройства пищеварения, иммунной системы, ожирение и другие заболевания.

Воспитательная составляющая

По наблюдениям врачей и педагогов российских школ, те дети, которые получают сбалансированный завтрак в школе, меньше утомляются и дольше остаются бодрыми в течение всего школьного дня. В дополнении к этому школьные завтраки вкупе с ежедневным правильным питанием вне стен школы оказывают благотворное влияние на физическое развитие и состояние здоровья детей.

Также, по мнению специалистов, школьное питание является важной составляющей учебного и воспитательного процесса. Заложенные с детства правильные навыки питания (как основа культурно­гигиенического поведения) формируют здоровые пищевые привычки на всю дальнейшую жизнь человека.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото Юрия Танча.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.