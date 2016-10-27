Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Семейный клуб "Крепыш" - закаливание с пеленок
Если вы хотите увидеть настоящих малышей-крепышей, которые начали плавать и нырять раньше, чем ходить, не боятся сквозняков и обливаются на морозе холодной водой, а главное, хотите, чтобы ваш ребенок не болел - приходите в «Семейный клуб «Крепыш». Это старейшее во Владивостоке объединение энтузиастов здорового образа жизни активно работает с 80-х годов прошлого века.
- Когда к нам обращаются родители часто болеющих детей, мы помогаем им подобрать правильную программу оздоровления, - говорит директор клуба «Крепыш» Янина ТУРИЧЕНКО, - Мамы и папы начинают ходить на семинары по закаливанию, с ними делятся опытом другие родители. Словом, вся семья присоединяется к сообществу сторонников здорового образа жизни, ходит с нами в бассейн, в баню, в походы. Так позитивный образ жизни - без болезней - понемногу входит в их жизнь.
Сегодня молодежь стала грамотной и активной. Молодые родители хотят, чтобы дети росли здоровыми и умными, и потому в работе нашего клубе активно участвует около 60 человек, и раза в дватри больше людей присутствуют на чате. Они активно делятся новой информацией и жизненным опытом. Они ходят на лекции для будущих родителей «Здоровье в наследство», учатся делать массаж, гимнастику, постигают искусство грудного вскармливания. Будущие мамы ходят в бассейн и обучаются правильному дыханию, растяжками, делают упражнения, которые потом десяткам и сотням женщин помогли в решительный час родов.
Клуб сохранил и преумножил традиции, сложившиеся за 30 лет. Участники клуба совершают ежегодные походы с малышами в Анисимовку и другие красивые места, занимаются в «Студии раннего развития». Каждый год «Крепыш» разбивает палаточный городок на острове Путятина.
Точную дату рождения клуба не может назвать даже его основатель - Зинаида БАХАРЕВА, которая была одним из первых во Владивостоке активных пропагандистов закаливания детей с помощью природных факторов, грудного вскармливания, гуманизации акушерства. В прошлом веке эти идеи воспринимались как революция в сознании. У думающих и чутких ко всему новому людей был острый интерес к педагогическому опыту многодетной семьи НИКИТИНЫХ, сотни людей собирались на семинары педагога Шалвы АМОНАШВИЛИ. Не будем вспоминать, как встречались в штыки многие идеи, которые сейчас кажутся обыденными и нормальными. Сегодня знамя прогрессивной педагогики подхватили другие родительские объединения, владивостокский клуб - в их числе.
Итак, в «Крепыше» по понедельникам и пятницам бассейн, по четвергам - баня. На фотографии вы видите, что малыши от нуля до школьников парятся, ныряют в «лягушатник», а самых смелых мамы вылавливают в глубоком бассейне. Малыши выбегают на улицу, где их обливают пока еще не слишком холодной водой. Бодрость, улыбка, энергия, счастье светятся на детских мордашках.
Владивостокское городское общественное учреждение «Семейный клуб «Крепыш» - это семинары для родителей, студия йоги для будущих мам, подготовка беременных пар к рождению и воспитанию здорового ребенка, обучение массажу, динамической гимнастике и многоемногое другое, так нужное тем, кто хочет вырастить здорового ребенка. Это своего рода народная поддержка идеям профилактики, сформулированным в региональной программе «Развитие здравоохранения Приморского края». Найти клуб не сложно: вся информация есть в Интернете.
Наталья ДЕКА. Фото автора.
Новости тематики
- Мелко плаваем!
- Новые наркотики гарантируют быстрое привыкание
- Что в тарелке у первоклассника
- Семейный клуб "Крепыш" - закаливание с пеленок
- Психолог поможет детям и родителям
- Фаст-фуд под запретом
- Грибы поделятся жизненной силой
- В Приморье - на грязи
- Отправляясь в косметический кабинет, поинтересуйтесь лицензией и компетенцией специалистов
- Миома не помешает материнству
Новости раздела
- Звезды советуют направить усилия на борьбу с вредными привычками
- Мелко плаваем!
- Новые наркотики гарантируют быстрое привыкание
- Что в тарелке у первоклассника
- Семейный клуб "Крепыш" - закаливание с пеленок
- Психолог поможет детям и родителям
- Фаст-фуд под запретом
- Грибы поделятся жизненной силой
- В Приморье - на грязи
- Отправляясь в косметический кабинет, поинтересуйтесь лицензией и компетенцией специалистов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рухнула еще одна страховая компания
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- Дикорастущая прибыль
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
- В Приморье "Хаятту" нашли достройщика
- В Приморье более 200 тысяч человек посетили казино Tigre de Cristal за год
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- Во Владивостоке некоторые котельные и административные здания отключат от энергоснабжения