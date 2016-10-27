Семейный клуб "Крепыш" - закаливание с пеленок

Если вы хотите увидеть настоящих малышей-­крепышей, которые начали плавать и нырять раньше, чем ходить, не боятся сквозняков и обливаются на морозе холодной водой, а главное, хотите, чтобы ваш ребенок не болел - приходите в «Семейный клуб «Крепыш». Это старейшее во Владивостоке объединение энтузиастов здорового образа жизни активно работает с 80-­х годов прошлого века.

- Когда к нам обращаются родители часто болеющих детей, мы помогаем им подобрать правильную программу оздоровления, - говорит директор клуба «Крепыш» Янина ТУРИЧЕНКО, - Мамы и папы начинают ходить на семинары по закаливанию, с ними делятся опытом другие родители. Словом, вся семья присоединяется к сообществу сторонников здорового образа жизни, ходит с нами в бассейн, в баню, в походы. Так позитивный образ жизни - без болезней - понемногу входит в их жизнь.

Сегодня молодежь стала грамотной и активной. Молодые родители хотят, чтобы дети росли здоровыми и умными, и потому в работе нашего клубе активно участвует около 60 человек, и раза в два­три больше людей присутствуют на чате. Они активно делятся новой информацией и жизненным опытом. Они ходят на лекции для будущих родителей «Здоровье в наследство», учатся делать массаж, гимнастику, постигают искусство грудного вскармливания. Будущие мамы ходят в бассейн и обучаются правильному дыханию, растяжками, делают упражнения, которые потом десяткам и сотням женщин помогли в решительный час родов.

















Клуб сохранил и преумножил традиции, сложившиеся за 30 лет. Участники клуба совершают ежегодные походы с малышами в Анисимовку и другие красивые места, занимаются в «Студии раннего развития». Каждый год «Крепыш» разбивает палаточный городок на острове Путятина.

Точную дату рождения клуба не может назвать даже его основатель - Зинаида БАХАРЕВА, которая была одним из первых во Владивостоке активных пропагандистов закаливания детей с помощью природных факторов, грудного вскармливания, гуманизации акушерства. В прошлом веке эти идеи воспринимались как революция в сознании. У думающих и чутких ко всему новому людей был острый интерес к педагогическому опыту многодетной семьи НИКИТИНЫХ, сотни людей собирались на семинары педагога Шалвы АМОНАШВИЛИ. Не будем вспоминать, как встречались в штыки многие идеи, которые сейчас кажутся обыденными и нормальными. Сегодня знамя прогрессивной педагогики подхватили другие родительские объединения, владивостокский клуб - в их числе.

Итак, в «Крепыше» по понедельникам и пятницам бассейн, по четвергам - баня. На фотографии вы видите, что малыши от нуля до школьников парятся, ныряют в «лягушатник», а самых смелых мамы вылавливают в глубоком бассейне. Малыши выбегают на улицу, где их обливают пока еще не слишком холодной водой. Бодрость, улыбка, энергия, счастье светятся на детских мордашках.

Владивостокское городское общественное учреждение «Семейный клуб «Крепыш» - это семинары для родителей, студия йоги для будущих мам, подготовка беременных пар к рождению и воспитанию здорового ребенка, обучение массажу, динамической гимнастике и многое­многое другое, так нужное тем, кто хочет вырастить здорового ребенка. Это своего рода народная поддержка идеям профилактики, сформулированным в региональной программе «Развитие здравоохранения Приморского края». Найти клуб не сложно: вся информация есть в Интернете.

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.