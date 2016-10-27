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Психолог поможет детям и родителям

27 Октября 2016, 18:29 | Приморье

Эксперты убеждены в необходимости детского психолога в дошкольных учреждениях

 

Далеко не в каждом детском саду есть свой психолог. Между тем именно он поможет выстроить прочную цепочку «ребенок - родитель - воспитатель», увидеть проблемы развития малыша, вовремя скорректировать ситуацию. На профилактику паталогических состояний нацелена краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

О роли психолога в детском саду «Журнал Здоровья» поговорил с медицинским психологом, заведующей отделением психопрофилактики, психотерапии и медико­социальной помощи КГБУЗ ВКДЦ Ларисой ДРОБОТ.

- По моему глубокому убеждению, наличие психолога в детском саду является одним из факторов благополучного развития ребенка, - рассказывает Лариса Дробот. - В настоящее время в детских садах и дошкольных центрах преимущественно работают специалисты, профессия которых, согласно полученному образованию, подразумевает совмещение педагогической и психологической деятельности. Педагог работает с группой детей, общается с родителями, следит за организационным процессом. Его основная задача - сделать жизнь ребенка в детском саду удобной, комфортной и способствующей раскрытию индивидуальных способностей ребенка, его полноценному развитию. А задача детского психолога, на мой взгляд, должна заключаться в деликатной помощи воспитателю и родителям ребенка, чтобы они смогли направить малыша на гармоничный путь развития. Детский психолог - это садовник, который знает, куда посадить ростки, чтобы они зацвели красивыми цветами.

Детский психолог работает в разных направлениях. Это консультирование родителей и педагогов по вопросам воспитания и развития детей, детское индивидуальное психологическое консультирование, психологическая коррекция детских личностных нарушений, таких как капризность, агрессия, замкнутость и т.д. Психолог проводит развивающие занятия по развитию памяти, мышления, внимания, индивидуальную психологическую диагностику личности ребенка, оценку уровня подготовленности к школе.

С какими проблемами работает детский психолог?

- Социальные ситуации: сложные взаимоотношения/развод родителей, смерть кого­либо из близких, появление нового члена семьи, случаи насилия над ребенком, серьезная болезнь кого­либо из родственников, переезд на новое место жительства и т.д.

- Различного рода страхи и повышенная тревожность ребенка: агрессия, замкнутость, навязчивые действия, застенчивость, чрезмерная обидчивость.

- Невнимательность, неусидчивость, заметное отставание от сверстников; проблемы адаптации в коллективе.

- Патологические привычки: кусание ногтей, сосание предметов и пр.

- Проблемы логопедического характера.

- Задержка психического развития, аутизм.

- Основная цель работы психолога в детском саду - мягко и деликатно разрешить проблему, возникающую у ребенка или воспитывающего взрослого путем анализа сложившейся ситуации, нахождения баланса во взаимоотношениях и восстановления благоприятного психологического климата в семье, - добавляет психолог. - Данный специалист работает с текущим состоянием ребенка и родителя, проводит психологическую диагностику, задает вопросы о жизненной ситуации и структуре семьи. А непосредственно в процессе общения психолог уже создает все условия для того, чтобы клиент (и, как правило, это родитель) осознал свою проблему, понял ее причины и нашел верное решение.

Формы работы детского психолога различны, - это может быть как психологическая работа в контексте семьи (например, совместная работа ребенка и родителей), так и индивидуальная (в том числе игровая форма взаимодействия, песочная терапия, арттерапия и др.). В последнее время очень востребована групповая терапия, и в частности, широкую популярность обретает сказкотерапия - современный метод психологической коррекции. Для дошкольников это метод актуален тем, что помогает наладить контакт с другими людьми, на примере сказочных героев ребенок учится правильно анализировать поступки окружающих, распознавать, что хорошо, а что плохо.

Лариса Дробот заметила, что, к большому сожалению, не все дошкольные учреждения имеют в своем штате психолога. Именно психолог детского сада помогает не только выявить основные психологические и тактические проблемы в воспитании детей, но и корректно их устранить. Некоторые родители все еще находятся в плену сомнительных заблуждений, что если с ребенком (родителем) занимается психолог, то это означает, что у него обнаружены какие­то отклонения и дефекты в психике. К счастью, таких родителей с каждым годом становится все меньше и меньше.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.

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Теги: доступная медицина 











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