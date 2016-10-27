Фаст­-фуд под запретом

«Здоровье на тарелке» - консультация диетолога у полки супермаркета для тех, кто страдает болезнями ЖКТ

Что бы такого съесть, чтобы тяжесть в желудке не омрачила наступающий день? Этот вопрос знаком тем, кто непонаслышке знает, что такое гастрит. Питание при заболеваниях ЖКТ - вопрос очень актуальный.

О том, какие продукты стоит выбирать, чтобы желудок и кишечник «были довольны», «Журналу Здоровья» рассказала Наталья ТУМАНОВА, врач­диетолог КГБУЗ «Владивостокский клинико­диагностический центр». В лечебном учреждении уделяют большое внимание профилактике заболеваемости в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­-2020 годы.

От мяса отказываться не стоит. Для приготовления блюд используйте нежирное молодое мясо - кролика, цыпленка, индейку, постную свинину и говядину. При заболеваниях ЖКТ категорически противопоказаны все жирные сорта - утка, гусь, почки, мозги, копчености, колбасы.

Отдавайте предпочтение нежирной рыбе, свежей и замороженной (толстолобик, карп, филе трески). От любимых многими палтуса, сардины, скумбрии и других жирных сортов рыбы на время лечения желудочно­кишечного тракта лучше все­таки отказаться.

Из молокопродуктов важно употреблять кисломолочные: кефир, закваски, нежирную сметану, йогурты, ацидофилин. Жирную сметану, сливку, сливочное масло, ряженка лучше ограничить. Полезны творожные запеканки, молочные пудинги и пр.

Из овощей можно употреблять отварной или запеченный картофель, морковь, тыкву, цветную капусту и брокколи, а вот белокочанную капусту, редьку, репу, брюкву, редис лучше не употреблять. Избегайте также употребления баклажанов и помидоров (в свежем виде). А вот кабачки и патиссоны очень даже полезны.

Без фруктов никуда, но пусть яблоки, груши, бананы будут тушеными или печеными. Со свежих фруктов людям с заболеванием ЖКТ перед употреблением рекомендовано снимать кожуру. Также фрукты можно употреблять в виде пюре, киселей, муссов. Желательно избегать очень сладких и кислых фруктов (определенные сорта яблок, виноград, ананасы). Также на период лечения исключите из меню все цитрусовые - они разъедают слизистую желудка и только усугубляют заболевание.

Крупы. Овсяная крупа, гречка, рис - великолепно дополнят рацион. При некоторых заболеваниях рекомендуются отвары из риса и овсяных хлопьев на воде, без добавления жиров. Также крупы отлично подойдут как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира.

Хлебобулочные изделия. Пшеничный хлеб из муки 1­го и 2­го сортов, хлебобулочные изделия вчерашней выпечки, сухой бисквит - разрешенные к столу продукты. Но избегайте употребления мягкого свежего и черного хлеба, свежей выпечки, слоеного и сдобного теста.

Из пряностей допускаются не оказывающие негативного воздействия на желудок петрушка, укроп, лавровый лист, тмин. Пряности, раздражающие слизистую оболочку желудка (жгучий перец, горчица, хрен, имбирь и др.), а также овощи, богатые эфирными маслами (лук, чеснок), острые и соленые гастрономические изделия, соусы следует полностью исключить из рациона.

Стоит также воздержаться от крепкого натурального кофе, какао, сладкой фруктовой воды, алкогольных и охлажденных напитков. Также под запретом фаст­фуд, полуфабрикаты, конфеты, шоколад, сахар.

При заболеваниях желудочно­кишечного тракта не меньшее значение имеет не только правильный выбор продуктов, но и способ их приготовления. Отдавайте предпочтение деликатным способам термообработки: варке в воде или на пару, тушению, запеканию. Таким образом, вы получите блюда, улучшающие пищеварение. В случае если вы готовите на сковороде, то необходимо выбирать посуду с тефлоновым покрытием, чтоб можно было готовить продукты в собственном соку, без применения жиров. В таком случае слизистая желудка не будет излишне раздражаться, а жиры (растительное или сливочное масло) при желании в умеренном количестве можно будет добавить в уже готовые блюда.

Не забывайте питаться дробно и часто. Вместо трех привычных приемов пищи нужно разбить это же количество еды как минимум 4­5 приемов. И забудьте про питание всухомятку. Плюс ко всему, важно каждый день употреблять супы и жидкие каши. Это могут быть молочные каши или каши на воде. Очень полезны супы­пюре или каши и супы слизистой консистенции.

Выбирая продукты для диетического стола, внимательно читайте этикетку. Еда с химическими добавками не только не принесет никакой пользы организму, но и добавит нежелательного «огонька» в развитие болезни. Различные красители, консерванты, загустители, ароматизаторы могут негативно повлиять на стенки желудка и только спровоцировать обострение уже имеющегося заболевания.

Как отмечает диетолог, вышеизложенные советы носят исключительно рекомендательный характер для больных вне периода обострения и обязательно требуют согласования с лечащим врачом.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.