Грибы поделятся жизненной силой

Секреты тихой охоты за здоровьем и молодостью рассказала биолог, автор книг о грибах Евгения БУЛАХ

Оказывается, из грибов можно приготовить не только вкусное блюдо, но и полезное для здоровья средство. Целебными свойствами грибов занимается ведущий сотрудник лаборатории низших растений БПИ ДВО РАН, к.б.н. Евгения БУЛАХ. Недавно ей исполнилось 70­лет, но благодаря интересу к грибам она сохраняет юность не только в душе - молодые в лесу не могут за ней угнаться. Ей же принадлежит и литературный рекорд: в постперестроечное время десять тысяч экземпляров ее книги «Грибы - источник жизненной силы» разошлись полностью без рекламы. Сейчас Евгения Булах выпустила новое издание по дальневосточным грибам. Как и предыдущее, оно одновременно является определителем и медицинским справочником.





Обладая нестандартным мышлением, Евгения Булах предлагает по­новому посмотреть на мир «тихой охоты» и рассказала о том, почему надо есть сырые опята, стоит ли ходить за грибами без водки, как 80­-летнему дедушке разбудить в молодость.

- Евгения Мироновна, расскажите, пожалуйста, какое место в вашей жизни занимают грибы?

- Я всю сознательную жизнь провела в лесу. Грибы для меня - объект восхищения. Как только в лесу появляются грибы, меня тянет туда поздороваться с ними, полюбоваться, вдохнуть их особый аромат.

Грибы стали и предметом моего научного интереса. Так получилось, что я оказалась единственным специалистом в Приморском крае, изучающим макромицеты - крупные, хорошо видимые невооруженным глазом, в первую очередь, шляпочные грибы. Это огромная группа, в которую входит около 1500 тысяч видов грибов на Дальнем Востоке. Кроме того, я знаю грибы и из других систематических групп - некоторые трутовики, особенно обладающие лекарственными свойствами.

Грибной суп для здоровья

- Грибы полезны для людей?

- Принято думать, что грибы - это просто пищевой продукт. А некоторые вообще считают, что от них один вред. Дело в том, что грибы, действительно, являются тяжелой пищей. Их клеточная оболочка в желудочно­кишечном тракте человека не переваривается из­за отсутствия в нем ферментов. Такие ферменты имеют сами грибы - они сами себя переваривают. Все полезные вещества находятся в клеточном соке или на поверхности клеток грибницы и спор гриба.

Самые сильные грибные вещества - полисахариды - выделяются кипячением или спиртом. Народы Юго­Восточной Азии одними из первых заметили, что люди, которые едят суп из грибов, намного меньше болеют. Поэтому в Китае, Вьетнаме, Японии, Корее принято есть свежеприготовленные супы не позднее 20 минут после приготовления. Впрок готовить грибные супы не рекомендуется. Народы Восточной Азии считают, что грибы в первую очередь необходимы для профилактики заболеваний, почему они и едят их ежедневно, причем разные.

Наиболее активно грибы стали изучать в Японии: после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки было много людей, получивших радиоактивное излучение, стало много раковых больных. Японцы первыми стали изучать химический состав грибов и воздействие грибных веществ на человека. Именно в грибах обнаружены вещества, которые выводят радионуклиды и тяжелые металлы из организма человека, а также имеют иммуностимулирующие и противоопухолевые свойства. Тогда получили первые патенты на применение таких веществ, как лентинан, крестин и др. Теперь весь мир выделяет из грибов самые различные вещества, ведутся исследования по приготовлению из грибов лекарственных препаратов и в России.

- Кроме ядовитых, все грибы полезны?

- Практически все, кроме горьких и острых, которые человек просто не в состоянии съесть. Это шляпочные, а также трутовики, рогатики, дрожалки, ежовики. От сыроежек до белых, которые мы привыкли собирать…

Не все из съедобных грибов изучены, поэтому нельзя сказать, любые ли из них можно применять в лекарственных целях или нет. Но многие изучены, известны полезные вещества, которые в них содержатся. Я пишу про это в своей новой книге, опираясь на проведенные в мире исследования.

- А вы бы могли привести наглядный пример лечебного действия грибов из своей практики?

- В Биолого­почвенном институте многие мои коллеги после появления книги «Грибы - источник жизненной силы» стали брать на рынке гриб сиитаке и употреблять для лечебных целей, ежедневно весной и осенью в виде чая. Почти все они или полностью перестали болеть респираторными заболеваниями или переносят их в легкой форме. Это утверждают все до единого, кто употреблял этот гриб.

Кроме того, гипертоники замечают, что употребление сиитаке приводит к снижению давления. Но для этого его нужно пить регулярно, не менее двух недель. Этот гриб хорошо изучен, из него выделен полисахарид лейтинан, обладающий сильным воздействием на человека. Но при передозировке наблюдается обратный эффект - аллергия в виде сыпи на теле, отвращение к грибу.

- Если взять более привычные для нас грибы, какие из них наиболее полезны?

- Например, белый гриб. Для поднятия иммунитета можно пить отвар из него. Если употреблять ежедневно в виде супов, то грибного порошка брать не более одной чайной ложки на человека, а свежего - 1­2 мелких шляпок или одной четверти крупной шляпки.

Гриб желательно сушить в сушилке и потом размалывать до порошка. Белый гриб хорошо принимать при проблемах с высоким давлением. Для этого лучше его готовить в виде спиртовой или винной настойки.

А для сердечников я бы посоветовала принимать лакированный трутовик, но он в природе редкий. Я беру его в Китае. Он стабилизирует давление и чистит сосуды. Когда сердечно­сосудистая система не в порядке, его хорошо пить в паре с сиитаке. Эффект ощущается уже через две недели, а потом можно принимать постоянно, и будет очень хороший результат.

- Можно ли с помощью грибов бороться с болезнью Паркинсона?

- Есть два вида грибов, которые я в данном случае очень настоятельно рекомендую. Ежовик ,или грибная лапша, - пить спиртовую настойку или просто их есть. Китайцы специально выращивают для этих целей грибную лапшу.

Стимулятор молодости

- Давайте вкратце пройдемся по самым известным грибам, сыроежки, допустим…

- Их нужно есть обязательно. Там очень много полезного. Половина из них имеет пресный вкус, а половина - острый. Пресные сыроежки можно есть сырыми, а острые нужно или отварить, или вымочить.

У острых сыроежек много полезных веществ, например, для лечения псориаза, некоторых наружных болезней. В народной медицине советуют грибным порошком присыпать язвы. Можно накладывать грибы на пораженные участки кожи свежими, в виде кашицы или готовить мази.

Лисички, белый гриб, многие маслята и обабки можно есть сырыми. Лисичка содержат вещества, которые растворяют оболочку яиц глистов в кишечнике. Она полезна свежая, а не сушеная.

Я обычно езжу в экспедиции с бутылкой водки. Вы не смейтесь, если выезжаю надолго, то не успеваю быстро довезти грибы. Я убедилась, что если ты лисичку, а может, даже красный мухомор залил водкой и поставил в холодильник, пользы больше, чем от сушеного гриба.

Мой научный руководитель, профессор Л.Н. Васильева говорила, что если у красного мухомора снять красную кожицу, то он абсолютно безвредный. Можно даже его жарить. Но я мухоморы не ела, и не рекомендую этого делать. Мало ли как будут воздействовать грибные вещества на каждого человека, особенно когда он чем­то болен.

Очень полезны опята. В них есть провитамин А, что важно для зрения. Их можно есть даже сырыми. Считаю, что совершенно бессмысленно для здоровья есть маринованные опята, да и вообще, любые грибы. Особенно когда отвар грибов сливают, заливая новым маринадом, тогда там вообще ничего полезного нет.

Известны рецепты подкормки для волос из белых грибов, подберезовиков. Желтки яйца смешать со сметаной, все взбить, добавить кашицу из сырых грибов. Этим составом нужно смазать волосы и втирать его в кожу головы, затем смыть.

Есть грибы, которые стимулируют работу органов внутренней секреции, вызывая омоложение. Мы однажды 80­летнему дедушке, у которого был рак желудка, давали бархатистую кожистую губку, которая подавляет рост раковой опухоли. Он пил грибы два года курсами: 10 дней пьет - неделю перерыв. И что вы думаете, у него восстановилась половая функция: дедушка стал жаловаться, что ему стала не нужна старая бабушка. То есть восстанавливаются все функции организма.

- Евгения Мироновна, как лучше готовить жареные грибы, чтобы сохранить их полезные свойства?

- Грибы нужно быстро обжаривать с двух сторон. Можно целой шляпкой и на бутерброд. А я вообще жарю так: измельчаю на кусочки около 1 см толщины и кладу на сковородку тонким слоем, слегка поджариваю до легкой коричневой корочки с двух сторон. Потом обжариваю лук до коричневой корочки. Когда все остыло, натираю чеснок, зелень, смешиваю - закуска отменная. Все съедобные дикие грибы в таком виде будут вкусными и полезными.

- А соленые грибы, например, молочаи и грузди, полезны?

- Очень. Особенно людям, у которых витилиго - обесцвечивание кожи, видели - белые руки? Свежий гриб млечник молочай выделяет фермент тирозиназу, которого не хватает у таких людей. Если настоящие грузди три дня подряд по тарелке съедать, песок из почек выходить начинает.

- А можно ли грибами вылечить рак?

- На начальных стадиях такие случаи имеются. Подавляется рост раковой опухоли, и она со временем может исчезнуть. Но обычно гриб продлевает жизнь и улучшает ее качество. В первую очередь грибы - это хорошее профилактическое средство. Грибы нужно беречь и охранять. Грибы - это фактически здоровье нации.

Дмитрий Кожевников.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.