В Приморье - на грязи

Лечебные грязи Приморского края остаются основой курортного туризма

Лечебные грязи - эффективнейшее по своим свойствам средство воздействия на организм человека. Этот факт сегодня ни у кого не вызывает сомнения. К счастью, природа наделила Приморский край этим ценным ресурсом, который может стать одним из основополагающих факторов в развитии туристско­рекреационного комплекса и туристической отрасли региона.

Во всяком случае, в мире и в нашей стране есть немало примеров, когда грязи и минеральная вода стали той самой притягательной силой для тысяч и тысяч туристов, желающих не только увидеть новые места, но и поправить свое здоровье. На базе приморских здравниц можно эффективно решать задачи профилактики заболеваемости и реабилитации, которым серьезное внимание уделяется в региональной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.





Восстановительный ресурс

- Пелоидетерапия (грязелечение) - метод термотерапии грязями минерально­органического происхождения, который зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных в реабилитации и лечении многих заболеваний, - рассказывает главный врач приморского санатория «Белый лебедь» Ирина ОБУШНАЯ. - Микроэлементы, соли, витамины, гормоноподобные вещества, органические соединения и биогенные стимуляторы, содержащиеся в составе целебных грязей - сильнейшие физиологические раздражители нервных окончаний кожи. Они оказывают выраженное антимикробное действие, недаром лечебную грязь называют природным антибиотиком. Лечебная грязь стимулирует обмен веществ, способствует рассасыванию воспалений, ускоряет реабилитационный период, широко используется в косметологии и оказывает общее оздоровительное действие на организм.

Досье «Журнала Здоровья»: Лечебные грязи (пелоиды) - это природные коллоидальные органоминеральные образования, оказывающие на организм человека лечебное воздействие благодаря пластичности, высокой теплоемкости и содержанию биологически активных веществ (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны и др.) и живых микроорганизмов. По данным Института медицинской климатологии и восстановительного лечения, лечебные грязи подразделяют в зависимости от происхождения и физико­лечебных свойств на четыре основных типа: иловые сульфидные, торфяные, сапропелевые и сопочные. Иловые сульфидные грязи образуются в соляных водоемах - озерах, морях и лиманах, содержат значительное количество минеральных веществ и мало органических. Именно эти грязи обладают наиболее выраженными бактерицидными свойствами.

Грязи применялись с лечебной целью еще в Древнем Египте, Древнем Риме, Индии, об этом свидетельствуют исторические источники, указания древних врачей. Сегодня ученые многих стран пришли к мнению, что грязи - естественные натуральные лечебные средства - в большинстве случаев не только не уступают по своей эффективности препаратам аптечного происхождения, но и по ряду показателей превосходят их.

В России первая грязелечебница была построена в Одессе в первой половине XIX века и пользовалась большой популярностью. В Приморье грязелечение стали применять с конца 20­х гг. ХХ века, легендарный курорт «Садгород» в свое время принимал отдыхающих со всей страны и демонстрировал хорошие результаты по реабилитации пациентов с травмами позвоночника, другими патологиями. Того курорта давно нет, но традиции грязелечения, заложенные приморскими специалистами, продолжаются. Благо для этого в регионе есть хорошая ресурсная база.

Приморские запасы

По данным Института медицинской климатологии и восстановительного лечения, Приморье богато иловыми сульфидными грязями (Ясненские, Садгородские, Находкинские, Ольгинские) и сапропелевыми (Лазовские, Ольгинские, Кировские, Ласточка). По оценке специалистов запас природных лечебных грязей в Приморье настолько велик, что может покрыть потребность в санаторно­курортном лечении не только населения края, но и жителей всего Дальнего Востока, а также Сибири.

- До недавнего времени в оздоровительной практике края использовались только грязи Садгородского месторождения (залив Угловой). На базе этих грязей долгие годы, практически с начала прошлого века в Приморье работал крупный и популярный курорт «Садгород», - рассказал главный гидрогеолог ООО «Примгидрогео» Алексей ЧЕЛНОКОВ. - В девяностые годы прошлого столетия курорт прекратил существование. Само месторождение еще используется, но в очень ограниченном объеме.

По мнению д.б.н., главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимира РАКОВА, Садгородское месторождение забросили по ряду причин. «Во­первых, потому что за более чем столетнюю историю его эксплуатации запасы грязей поиссякли и трудно найти места, где она не содержала бы большое количество примесей раковин, песка и др.» Во­вторых, в связи с тем, что зал. Угловой подвержен различным загрязняющим факторам.

На смену лечебным грязям залива Углового пришли два других месторождения, разведка которых проведена в последнее десятилетие. Это месторождение грязей Ясное (бухта Экспедиции, Хасанский район), а также Мелководненское (бухта Воевода, о. Русский).

На базе Ясненского месторождения нет санатория, но эти грязи отчасти заместили Садгородские грязи в лечебницах Приморского края. Например, санаторий «Строитель» более 10 лет успешно использует грязи бухты Экспедиции в лечении заболеваний опорно­двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, органов пищеварительной системы и др. По мнению ученых, по составу и лечебным свойствам грязи бухты Экспедиции практически идентичны грязям залива Угловой, но их преимущество в том, что морской водоем бухты Экспедиции является экологически чистым.

На основе мелководненских грязей, месторождение которых открыто в 2006 году, действует санаторий «Белый лебедь». Данное месторождение также находится в экологически чистом районе, на живописном морском берегу и представляет собой морские иловые лечебные грязи, целебное действие которых было исследовано и подтверждено Томским НИИ курортологии и физиотерапии и НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения СО РАМН под руководством его директора, д.м.н. Е.М. ИВАНОВА. Сегодня это месторождение рассматривают как одно из самых перспективных для широкого применения в медицинской практике Дальнего Востока. Причем у грязи, добытой на о. Русском, есть целый ряд преимуществ. Например, она отличается высокой влажностью и липкостью, а также состоит из очень мелких частиц, что тоже является немаловажным свойством для проведения процедур.

Грязевое притяжение

- Мелководненская лечебная грязь - иловая сульфидная, слабоминерализованная, со сложным ионно­солевым и газовым составом, - рассказывает Ирина Обушная. - Она содержит целый комплекс биологически активных веществ (фосфолипидов, аминокислот, витаминов, гуминовых кислот), которые оказывают лечебное и омолаживающее воздействие на кожу и внутренние органы пациентов. Например, при помощи грязевых аппликаций в нашем санатории успешно лечатся заболевания и последствия травм опорно­двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы.

В числе показаний к лечению грязями доктор называет также болезни внутренних органов (хронический бронхит, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания печени, кишечника и т.д.), женских и мужских половых органов, кожи.

- Грязь - удивительное по своим свойствам явление природы. Это целый живой организм, который требует бережного обращения, - подчеркивает Ирина Владимировна. - И основное отличие мелководненской грязи помимо ее прекрасных физико­химических показателей еще и в том, что попадает она к нам, не преодолевая километры пути, когда ее структура меняется и целебные свойства уменьшаются, а непосредственно из моря. Санаторий находится на берегу бухты Воевода, а добыча ведется так, чтобы грязь не потеряла своих чудесных целительных свойств.

Главврач санатория отмечает положительную динамику у пациентов, из года в год приезжающих в здравницу. Причем ее гостями все чаще становятся не только приморцы, но и жители Хабаровского края, Амурской области, Республики Саха (Якутия), других регионов ДФО. По словам Ирины Обушной, из каждых десяти отдыхающих в санатории восемь - гости Приморья, и многие из них приезжают в бухту Воевода целыми семьями, привозят сюда родственников и друзей, нуждающихся в реабилитации. А те, кто не успевает окончить курс лечения в санатории, имеют возможность взять грязь с собой в расфасованном виде - этакий необычный приморский сувенир.

Вообще на целебных иловых грязях, добываемых со дна Амурского залива, работает целый ряд санаториев Приморья. Грязевые аппликации, электрофорез грязевого отжима, иные процедуры с использованием местной лечебной грязи предлагают такие здравницы, как «Амурский залив», «Приморье», «Океан», «Строитель», военный санаторий «Океанский», известные на всю страну своей минеральной водой санатории Шмаковки.

И ученые, и специалисты в области бальнеологии убеждены: лечебные грязи Приморья - прекрасный ресурс для развития курортного туризма в регионе. Он тем более ценен, что может повлиять не только на туристический поток в целом, но и сделать его более стабильным в течение всего года, ведь приезжать на грязи и принимать лечебные процедуры можно в любой сезон. Правда, для этого нужна современная курортная инфраструктура - с бальнеологическими комплексами, бассейнами с морской водой, иными атрибутами курортного отдыха. Пока такие комплексы в Приморье можно посчитать по пальцам, но радует то, что они и у нас теперь есть.

Ирина БАРАННИК. Фото предоставлены санаторием «Белый лебедь».

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.