Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье - на грязи
Лечебные грязи Приморского края остаются основой курортного туризма
Лечебные грязи - эффективнейшее по своим свойствам средство воздействия на организм человека. Этот факт сегодня ни у кого не вызывает сомнения. К счастью, природа наделила Приморский край этим ценным ресурсом, который может стать одним из основополагающих факторов в развитии туристскорекреационного комплекса и туристической отрасли региона.
Во всяком случае, в мире и в нашей стране есть немало примеров, когда грязи и минеральная вода стали той самой притягательной силой для тысяч и тысяч туристов, желающих не только увидеть новые места, но и поправить свое здоровье. На базе приморских здравниц можно эффективно решать задачи профилактики заболеваемости и реабилитации, которым серьезное внимание уделяется в региональной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы.
Восстановительный ресурс
- Пелоидетерапия (грязелечение) - метод термотерапии грязями минеральноорганического происхождения, который зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных в реабилитации и лечении многих заболеваний, - рассказывает главный врач приморского санатория «Белый лебедь» Ирина ОБУШНАЯ. - Микроэлементы, соли, витамины, гормоноподобные вещества, органические соединения и биогенные стимуляторы, содержащиеся в составе целебных грязей - сильнейшие физиологические раздражители нервных окончаний кожи. Они оказывают выраженное антимикробное действие, недаром лечебную грязь называют природным антибиотиком. Лечебная грязь стимулирует обмен веществ, способствует рассасыванию воспалений, ускоряет реабилитационный период, широко используется в косметологии и оказывает общее оздоровительное действие на организм.
Досье «Журнала Здоровья»: Лечебные грязи (пелоиды) - это природные коллоидальные органоминеральные образования, оказывающие на организм человека лечебное воздействие благодаря пластичности, высокой теплоемкости и содержанию биологически активных веществ (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны и др.) и живых микроорганизмов. По данным Института медицинской климатологии и восстановительного лечения, лечебные грязи подразделяют в зависимости от происхождения и физиколечебных свойств на четыре основных типа: иловые сульфидные, торфяные, сапропелевые и сопочные. Иловые сульфидные грязи образуются в соляных водоемах - озерах, морях и лиманах, содержат значительное количество минеральных веществ и мало органических. Именно эти грязи обладают наиболее выраженными бактерицидными свойствами.
Грязи применялись с лечебной целью еще в Древнем Египте, Древнем Риме, Индии, об этом свидетельствуют исторические источники, указания древних врачей. Сегодня ученые многих стран пришли к мнению, что грязи - естественные натуральные лечебные средства - в большинстве случаев не только не уступают по своей эффективности препаратам аптечного происхождения, но и по ряду показателей превосходят их.
В России первая грязелечебница была построена в Одессе в первой половине XIX века и пользовалась большой популярностью. В Приморье грязелечение стали применять с конца 20х гг. ХХ века, легендарный курорт «Садгород» в свое время принимал отдыхающих со всей страны и демонстрировал хорошие результаты по реабилитации пациентов с травмами позвоночника, другими патологиями. Того курорта давно нет, но традиции грязелечения, заложенные приморскими специалистами, продолжаются. Благо для этого в регионе есть хорошая ресурсная база.
Приморские запасы
По данным Института медицинской климатологии и восстановительного лечения, Приморье богато иловыми сульфидными грязями (Ясненские, Садгородские, Находкинские, Ольгинские) и сапропелевыми (Лазовские, Ольгинские, Кировские, Ласточка). По оценке специалистов запас природных лечебных грязей в Приморье настолько велик, что может покрыть потребность в санаторнокурортном лечении не только населения края, но и жителей всего Дальнего Востока, а также Сибири.
- До недавнего времени в оздоровительной практике края использовались только грязи Садгородского месторождения (залив Угловой). На базе этих грязей долгие годы, практически с начала прошлого века в Приморье работал крупный и популярный курорт «Садгород», - рассказал главный гидрогеолог ООО «Примгидрогео» Алексей ЧЕЛНОКОВ. - В девяностые годы прошлого столетия курорт прекратил существование. Само месторождение еще используется, но в очень ограниченном объеме.
По мнению д.б.н., главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимира РАКОВА, Садгородское месторождение забросили по ряду причин. «Вопервых, потому что за более чем столетнюю историю его эксплуатации запасы грязей поиссякли и трудно найти места, где она не содержала бы большое количество примесей раковин, песка и др.» Вовторых, в связи с тем, что зал. Угловой подвержен различным загрязняющим факторам.
На смену лечебным грязям залива Углового пришли два других месторождения, разведка которых проведена в последнее десятилетие. Это месторождение грязей Ясное (бухта Экспедиции, Хасанский район), а также Мелководненское (бухта Воевода, о. Русский).
На базе Ясненского месторождения нет санатория, но эти грязи отчасти заместили Садгородские грязи в лечебницах Приморского края. Например, санаторий «Строитель» более 10 лет успешно использует грязи бухты Экспедиции в лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, органов пищеварительной системы и др. По мнению ученых, по составу и лечебным свойствам грязи бухты Экспедиции практически идентичны грязям залива Угловой, но их преимущество в том, что морской водоем бухты Экспедиции является экологически чистым.
На основе мелководненских грязей, месторождение которых открыто в 2006 году, действует санаторий «Белый лебедь». Данное месторождение также находится в экологически чистом районе, на живописном морском берегу и представляет собой морские иловые лечебные грязи, целебное действие которых было исследовано и подтверждено Томским НИИ курортологии и физиотерапии и НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения СО РАМН под руководством его директора, д.м.н. Е.М. ИВАНОВА. Сегодня это месторождение рассматривают как одно из самых перспективных для широкого применения в медицинской практике Дальнего Востока. Причем у грязи, добытой на о. Русском, есть целый ряд преимуществ. Например, она отличается высокой влажностью и липкостью, а также состоит из очень мелких частиц, что тоже является немаловажным свойством для проведения процедур.
Грязевое притяжение
- Мелководненская лечебная грязь - иловая сульфидная, слабоминерализованная, со сложным ионносолевым и газовым составом, - рассказывает Ирина Обушная. - Она содержит целый комплекс биологически активных веществ (фосфолипидов, аминокислот, витаминов, гуминовых кислот), которые оказывают лечебное и омолаживающее воздействие на кожу и внутренние органы пациентов. Например, при помощи грязевых аппликаций в нашем санатории успешно лечатся заболевания и последствия травм опорнодвигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы.
В числе показаний к лечению грязями доктор называет также болезни внутренних органов (хронический бронхит, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания печени, кишечника и т.д.), женских и мужских половых органов, кожи.
- Грязь - удивительное по своим свойствам явление природы. Это целый живой организм, который требует бережного обращения, - подчеркивает Ирина Владимировна. - И основное отличие мелководненской грязи помимо ее прекрасных физикохимических показателей еще и в том, что попадает она к нам, не преодолевая километры пути, когда ее структура меняется и целебные свойства уменьшаются, а непосредственно из моря. Санаторий находится на берегу бухты Воевода, а добыча ведется так, чтобы грязь не потеряла своих чудесных целительных свойств.
Главврач санатория отмечает положительную динамику у пациентов, из года в год приезжающих в здравницу. Причем ее гостями все чаще становятся не только приморцы, но и жители Хабаровского края, Амурской области, Республики Саха (Якутия), других регионов ДФО. По словам Ирины Обушной, из каждых десяти отдыхающих в санатории восемь - гости Приморья, и многие из них приезжают в бухту Воевода целыми семьями, привозят сюда родственников и друзей, нуждающихся в реабилитации. А те, кто не успевает окончить курс лечения в санатории, имеют возможность взять грязь с собой в расфасованном виде - этакий необычный приморский сувенир.
Вообще на целебных иловых грязях, добываемых со дна Амурского залива, работает целый ряд санаториев Приморья. Грязевые аппликации, электрофорез грязевого отжима, иные процедуры с использованием местной лечебной грязи предлагают такие здравницы, как «Амурский залив», «Приморье», «Океан», «Строитель», военный санаторий «Океанский», известные на всю страну своей минеральной водой санатории Шмаковки.
И ученые, и специалисты в области бальнеологии убеждены: лечебные грязи Приморья - прекрасный ресурс для развития курортного туризма в регионе. Он тем более ценен, что может повлиять не только на туристический поток в целом, но и сделать его более стабильным в течение всего года, ведь приезжать на грязи и принимать лечебные процедуры можно в любой сезон. Правда, для этого нужна современная курортная инфраструктура - с бальнеологическими комплексами, бассейнами с морской водой, иными атрибутами курортного отдыха. Пока такие комплексы в Приморье можно посчитать по пальцам, но радует то, что они и у нас теперь есть.
Ирина БАРАННИК. Фото предоставлены санаторием «Белый лебедь».
Новости тематики
- Мелко плаваем!
- Новые наркотики гарантируют быстрое привыкание
- Что в тарелке у первоклассника
- Семейный клуб "Крепыш" - закаливание с пеленок
- Психолог поможет детям и родителям
- Фаст-фуд под запретом
- Грибы поделятся жизненной силой
- В Приморье - на грязи
- Отправляясь в косметический кабинет, поинтересуйтесь лицензией и компетенцией специалистов
- Миома не помешает материнству
Новости раздела
- Звезды советуют направить усилия на борьбу с вредными привычками
- Мелко плаваем!
- Новые наркотики гарантируют быстрое привыкание
- Что в тарелке у первоклассника
- Семейный клуб "Крепыш" - закаливание с пеленок
- Психолог поможет детям и родителям
- Фаст-фуд под запретом
- Грибы поделятся жизненной силой
- В Приморье - на грязи
- Отправляясь в косметический кабинет, поинтересуйтесь лицензией и компетенцией специалистов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рухнула еще одна страховая компания
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- Дикорастущая прибыль
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
- В Приморье "Хаятту" нашли достройщика
- В Приморье более 200 тысяч человек посетили казино Tigre de Cristal за год
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- Во Владивостоке некоторые котельные и административные здания отключат от энергоснабжения
Умер мент Линник Сергей Алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки Татьяны Линник