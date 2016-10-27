Отправляясь в косметический кабинет, поинтересуйтесь лицензией и компетенцией специалистов

Какие только процедуры не предлагает потенциальным клиентам реклама косметических салонов, кабинетов и клиник, главным их эффектом является омоложение - вечная мечта почти всех женщин и некоторых мужчин, число которых с каждым годом растет.

Это и мезотерапия (введение биологически активных веществ в поверхностные и средние слои кожи при помощи микроиньекций), и биоревитализация (введение препаратов гиалуроновой кислоты особой концентрации в глубокий дермальный слой), и контурная пластика, когда с помощью инъекций гелиевых имплантантов устраняются различные косметические дефекты. В последние годы в арсенале эстетической медицины появилось много современного оборудования, например, аппараты для фракционного лазерного омоложения кожи, другая чудо­техника.

Но всем ли показана аппаратная косметология, не обернется ли процедура осложнениями? Кто выписывает допуск новым технологиям приморским косметологам и как осуществляется надзор за деятельностью негосударственных косметических компаний? Эти и другие вопросы «Журнал Здоровья» обсудил с заместителем руководителя Территориального органа Рос­здравнадзора по Приморскому краю Александром ПОКОЕВЫМ. Краевая программа развития здравоохранения в Приморском крае нацелена, в том числе, и на профилактическую работу среди населения.

- Александр Иванович, давайте назовем учреждения, которые осуществляются надзор в данной сфере, нужны ли косметологическим клиникам лицензии на осуществление медицинской деятельности и кто их выдает?

- Действительно, таким частным компаниям, работающим на территории региона, необходимо получать лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «косметология», их выдает департамент здравоохранения Приморского края. Контроль в части соблюдения лицензионных требований с 3 октября 2016 осуществляет Росздравнадзор, в регионах - территориальные органы Росздравнадзора. Кроме того, в части исполнения требований к помещениям, безопасности использования оборудования, соблюдение санитарных норм контроль осуществляет Роспотребнадзор. Иногда мы выходим на совместные проверки, что позволяет посмотреть на работу косметологической компании комплексно.

- Что является поводом для организации таких проверок?

- Качество и безопасность медицинской помощи в косметологии территориальный орган Росздравнадзора контролирует в основном в плановом порядке. Но мы можем выйти на проверку и внепланово - в случае обращения граждан по поводу ненадлежащего качества получаемых услуг. Внеплановые проверки проводятся при поступлении информации от клиентов, организаций либо в средствах массовой информации о возможности причинения вреда либо факте причинения вреда при оказании медицинской помощи, в том числе в косметологических салонах, кабинетах и клиниках. Если есть реальная угроза либо реальное причинение вреда конкретному человеку, мы согласовываем проверку с прокуратурой и выходим на место, чтобы посмотреть, что там происходит. Иногда прокуратура привлекает нас как специалистов к своим проверкам.

- Многие компании рекламируют услуги аппаратной косметологии, но кто им дает разрешение на использование той или иной техники?

- Если мы говорим о клинике или косметологическом кабинете, который работает легально, а не где­то на дому, то, во­первых, она имеет лицензию на проведение тех или иных медицинских услуг, например, медицинского массажа, инъекций ботулотоксинов, аппаратных процедур. И все оборудование, медицинские изделия, лекарственные препараты, которые они приобретают и намерены использовать, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Это обязательное требование! Любой прибор, лекарственный препарат, медицинское изделие, не зарегистрированное в установленном порядке на территории нашей страны, не имеет право обращаться внутри Российской Федерации и использоваться в медицинских целях.

- А какие меры реагирования на незаконные действия компаний имеются в вашем арсенале?

- Существует два варианта. Первый - выдача предписания, обязательного для исполнения. Выявленные нами нарушения обязательных требований в течение установленного времени должны быть устранены, а компания должна отчитаться перед нами о том, что все исправлено. Мы можем проверить, насколько это соответствует действительности. Второй вариант - если, скажем, в Кодексе об административных правонарушениях есть соответствующие статьи (не все нарушения подлежат административному наказанию), возможно наложить предупреждение или административный штраф.

- Какие проблемы вы и ваши коллеги выявляют в ходе проверок косметологических салонов и кабинетов?

- В начале текущего года мы провели проверку одной из косметологических клиник Владивостока в связи с получившей резонанс жалобой - пациент умер прямо во время приема в клинике, и мы вышли на внеплановую проверку совместно с другими контролирующими органами. Тогда мы выявили целый ряд очень грубых нарушений, в частности - отсутствие лицензии на определенные виды медицинской деятельности, незаконное трудоустройство специалистов, не имеющих специальной медицинской подготовки для работы, нарушения в использовании лекарственных препаратов, использование медицинских изделий с просроченным сроком годности, нарушения в техническом обслуживании медицинской техники, которую они использовали. В результате клиника была достаточно серьезно наказана, в том числе через наложение административных штрафов по нескольким статьям КоАП РФ на сумму свыше ста тысяч рублей.

- Что же могло произойти, чтобы пациент умер при косметической процедуре?

- Его лечили от ожирения и не оценили общее состояние здоровья, чтобы можно было использовать определенные процедуры. Человеку стало плохо с сердцем, но в клинике не были готовы к экстренному оказанию помощи и не смогли его спасти. У специалиста клиники не оказалось ни навыков к этому, ни других возможностей.

- Бывают ли случаи, когда врачебные косметические процедуры проводят специалисты, не имеющие должной квалификации и соответствующего допуска?

- К сожалению, бывают. Как раз в этой клинике, о которой я говорил, врачебную манипуляцию, связанную с использованием оборудования, выполняла специалист со средним медицинским образованием, а массаж выполнял сотрудник, не получивший специального образования.

- Часто ли к вам поступают жалобы на услуги косметологических салонов?

- Случаи такие бывают, но не могу сказать, что их много. Чаще жалуются на стоматологию, возможно, потому что эти услуги в целом более востребованные, чем косметологические. С одной стороны, посетители косметологических кабинетов часто не считают, что им оказываются, по сути, медицинские услуги. С другой стороны, я надеюсь, организаторы этого бизнеса стараются соблюдать все нормативы, чтобы было меньше осложнений и возможных жалоб. В то же время стоит сказать, что значительная часть населения вообще обращается к косметологам, работающим без лицензий и регистраций, они понимают, что жаловаться в данном случае бесполезно.

- Александр Иванович, на что вы рекомендуете обращать внимание при выборе косметического салона, чтобы не получить вред от той или иной процедуры?

- Прежде всего, надо смотреть на наличие лицензии на медицинскую деятельность. Важно знать, что согласно требованиям нормативных документов, любое учреждение, оказывающее медицинскую помощь, должно максимально и в полном объеме информировать пациентов о том, что это за учреждение, кто в нем работает, какие услуги они оказывают, какое имеют оборудование и т.д. Поэтому здесь должен быть информационный стенд либо иная возможность получить необходимую информацию - с копией лицензии, перечнем специалистов, их квалификацией, стажем работы, сертификатами и т.д. Наверное, перед заключением договора на оказание услуг стоит все это детально изучить.

Очень важно понимать, что косметологическая компания должна максимально полно информировать потребителя услуг (не будем говорить пациента, потому что часто это здоровые люди) о том, какую процедуру будут делать и каковы возможные ее последствия, причем не только ожидаемый результат, но и осложнения. То есть должен быть достаточно подробный предварительный разговор, в том числе и о возможных негативных последствиях. Если в клинике, выслушав ваши проблемы, говорят «заплатите столько­то, и мы вам поможем», и это вся информация, то стоит задуматься - по адресу ли вы обратились.

Подчеркну еще раз - в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 323­ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина на это вмешательство. Медицинский работник должен в доступной форме предоставить полную информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанных с этим рисках, последствиях и предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

И еще один аспект - около двух лет назад мы по поручению Рос­здравнадзора РФ совместно с правоохранительными органами проводили внеплановые проверки нескольких косметологических салонов, работающих без лицензий, что по определению запрещает проводить в них медицинские процедуры. Тогда было выявлено, что они наряду с ухаживающими процедурами использовали целый арсенал медицинских, в том числе инъекции ботулотоксина, различных моделирующих гелей. Причем в процессе этих проверок было установлено, что ряд используемых лекарственных препаратов и медицинских изделий на тот момент являлись незарегистрированными, то есть, по­видимому, поступали в Россию в частном порядке.

Тогда материалы были переданы в прокуратуру. А сегодня хотел бы заострить внимание ваших читателей, что при обращении в салоны потребитель должен убедиться, что здесь используются проверенные лекарственные препараты и медицинские изделия, ввезенные легальным образом.

- Как в этом может убедиться простой посетитель косметического кабинета?

- Попросить у врача, который готовит процедуру, регистрационное удостоверение на конкретный препарат. Чтобы косметическая процедура пошла вам на пользу и не нанесла вред, нужно быть, если можно так сказать, ответственным потребителем.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.